السبت 17 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

طالب يعتدي لفظيًا على معلمته داخل لجنة امتحان بشبرا الخيمة، والتعليم تحقيق

الامتحانات
الامتحانات
18 حجم الخط

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا مقطع فيديو صادم يظهر فيه أحد الطلاب وهو يصرخ في وجه معلمته داخل إحدى لجان الامتحانات بمدينة شبرا الخيمة، ما أثار موجة استياء بين الأهالي والمعلمين.

txt

أول منشور تحذيري لهيئة الدواء في 2026، سحب تشغيلة من حقن "ديكلاك" مضاد للالتهابات

txt

"قسد": دمشق أخلّت ببنود الاتفاق ودخلت قبل اكتمال انسحاب مقاتلينا

 

وكشف مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، أن الطالب غير منتظم (نظام خدمات) بمدرسة مسطرد الزراعية، وأن الواقعة حدثت عقب انتهاء الامتحان وأثناء قيام المعلمة بجمع أوراق الإجابة من الطلاب.

وأوضح عبده أن الفيديو أظهر الطالب ممسكًا بعصا تجاه المعلمة، وصراخه في وجهها، كما سمح لأحد زملائه بتصوير الواقعة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد وكيل الوزارة أنه تم تشكيل لجنة قانونية للتحقيق في الواقعة، وأنه سيتم تطبيق تعليمات وزارة التربية والتعليم بدقة، والتي قد تصل إلى إلغاء جميع امتحانات الطالب المخالف، تنفيذًا لمبدأ عدم التهاون مع أي مخالفات داخل اللجان.

وأشار عبده إلى أن التحقيقات تجري حاليًا بالتعاون مع الجهات الأمنية لتحديد جميع التفاصيل وتحديد الطلاب المتورطين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على تأمين لجان الامتحانات والحفاظ على بيئة تعليمية آمنة لجميع الطلاب والمعلمين، بعيدًا عن أي تجاوزات أو أعمال عنف.

طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية يؤدون امتحان اللغة العربية

ويشارك في الامتحانات نحو 120 ألفًا و43 طالبًا وطالبة داخل 440 لجنة امتحانية موزعة على مختلف الإدارات التعليمية بمحافظة القليوبية، وسط استعدادات مكثفة لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب داخل اللجان، على أن تستمر الامتحانات حتى يوم الخميس 22 يناير 2026.

وكان الطلاب قد أدوا في أول أيام الامتحانات، الخميس الماضي، امتحانات مواد التربية الدينية لمدة ساعة ونصف، تلتها مادة التربية الفنية لمدة ساعتين، بالإضافة إلى امتحان التربية الرياضية لمدة ساعة لطلاب المدارس الرياضية.

الصف الثالث الإعدادي محافظة القليوبية 

ويؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي القليوبية  اليوم السبت 17 يناير امتحان اللغة العربية والخط والإملاء لمدة ساعتين ونصف، بينما يؤدون يوم الأحد 18 يناير امتحاني الهندسة والدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين لكل مادة.

ومن المقرر أن يُعقد امتحان اللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزية) يوم الثلاثاء 20 يناير لمدة ساعتين، ويؤدي الطلاب يوم الأربعاء 21 يناير امتحاني العلوم لمدة ساعتين، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة، وتُختتم امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الخميس 22 يناير بأداء امتحان الجبر والإحصاء لمدة ساعتين.

ومن جانبه، شدد مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات المنظمة لسير الامتحانات والصادرة عن وزارة التربية والتعليم، مؤكدًا تأمين أوراق الأسئلة والإجابات بأعلى درجات الحماية أثناء النقل والتوزيع، مع ضمان السرية التامة داخل المطبعة السرية، وتوفير مناخ هادئ وآمن يساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم دون أي معوقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التواصل الاجتماعي شبرا الخيمة مدينة شبرا الخيمة وكيل وزارة التربية والتعليم محافظة القليوبية

مواد متعلقة

أول منشور تحذيري لهيئة الدواء في 2026، سحب تشغيلة من حقن "ديكلاك" مضاد للالتهابات

تجديد حبس عاطل بتهمة النصب على مواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

محافظ أسوان يكرم الفنان النوبي أحمد إسماعيل تقديرًا لموهبته (صور)

وصلة مزاح تطورت لمشاجرة، تأجيل محاكمة عاطل بتهمة الشروع في قتل آخر بالزاوية الحمراء
ads

الأكثر قراءة

أول منشور تحذيري لهيئة الدواء في 2026، سحب تشغيلة من حقن "ديكلاك" مضاد للالتهابات

حقيقة تسريب امتحان الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية بالشرقية

من الوجه البحري إلى القاهرة، أماكن سقوط الأمطار اليوم السبت

الصغرى تقترب من الأجواء الأوروبية، درجات الحرارة اليوم السبت في محافظات مصر

بنبحث عن حجج ونحمل الهزيمة لآخرين، علاء مبارك يكشف سر هزيمة مصر أمام السنغال

مجلس الوزراء يكشف حقيقة رسائل البريد المصري لسداد مخالفات المرور

ضبط المتورط في تداول امتحان اللغة العربية للإعدادية بالقليوبية

تداول أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية في عدة محافظات، والتعليم تحذر

خدمات

المزيد

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 17 يناير 2026

أسعار الحديد في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت 17 يناير

أسعار مواد التشطيب في مصر اليوم السبت 17 -1-2026

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

أعضاء اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

على رأسها فرض الصيام، أبرز الأحداث التي عاصرها عهد النبي في شعبان

نفحات رمضان تقترب، دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1447 هجريًا غدًا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 17 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية