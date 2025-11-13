فوائد التعرض للشمس عقب الاستيقاظ صباحا

18 حجم الخط

التعرض للشمس أمر ضرورى يوميا للحصول على مصدر جيد من فيتامين د خاصة للنساء، لأن معظمهن يعاني من نقص فيتامين د.

ونقص فيتامين د يؤثر على صحة الجسم بشكل عام لأن فيتامين د يعمل على القيام بالوظائف الحيوية اوى نقص به يؤثر بشكل سلبي على الصحة العامة.

ويقول الدكتور عمرو مسعد أخصائي التغذية العلاجية، إن أول شيء يجب القيام به عقب الاستيقاظ هو التعرض للشمس لأن ضوء الشمس فى الصباح له فوائد عظيمة على الجسم والصحة بشكل عام.

فوائد التعرض للشمس عقب الاستيقاظ

وأضاف مسعد، أن من فوائد التعرض للشمس عقب الاستيقاظ فى الصباح:-

عدم وجود أشعة UVA أو أشعة UVB في ضوء الصباح، وبالتالى لا تسبب تلف فى البشرة بل على العكس يحسن البشرة جدا.

يمد الحسن بنسبة عالية من فيتامين د.

يمد الجسم بالضوء الأزرق الناتج من الشمس وهو يفيد الجسم بشكل كبير، والضوء الازرق هنا مختلف عن الذى يصدر من شاشات الهواتف وليس لونه أزرق ولكنه يعرف بالضوء الأزرق.

ضوء الشمس ينظم الملاتونين بالجسم أى ينظم الساعة البيولوجية للنوم، مايجعل الجسم يدخل فى النوم سريعا ليلا والنوم بشكل هادئ.

تنظيم مستقبلات الكورتيزول في الجسم ما سيساعد فى ضبط الروتين والنمط اليوتى بشكل أسهل.

وده بيخلي الروتين بتاع يومك والنمط اليومى بتاع جسمك مظبوط جدا

وتابع، أنه للوصول لجميع هذه الفوائد يجب تجنب السهر والنوم مبنرا فى وقت محدد، وعند الاستيقاظ فى اليوم التالى يحب التعرض للشمس صباحا خلال أول نصف ساعة من بعد الاستيقاظ وتثبيت هذه العادة يوميا، مع ممارسة بعض التمارين الرياضية، مايساعد فى تنظيم مواعيد النوم ويحفز الجسم على حرق الدهون وبالتالى إنقاص الوزن بشكل صحى وسريع، كما يحسن الذاكرة كثيرا.

