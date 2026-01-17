بنبحث عن حجج ونحمل الهزيمة لآخرين، علاء مبارك يكشف سر هزيمة مصر أمام السنغال

18 حجم الخط

كشف علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، عن السر وراء إخفاق المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، وهزيمة منتخب مصر أمام السنغال بهدف دون رد، في نصف نهائي البطولة الإفريقية، وذلك قبل ساعات من مواجهة منتخب مصر لمنتخب نيجيريا.

أهم أسباب هزيمة منتخب مصر أمام السنغال

وأكد علاء مبارك أن أهم أسباب هزيمة المنتخب أمام السنغال يعود إلى إرهاق اللاعبين، ومتوسط أعمار اللاعبين المرتفع نسبيًا، كما أن لاعبي السنغال يتمتعون بالمهارة، مع قلة عدد اللاعبين المحترفين في صفوف المنتخب، وضعف الدوري المصري.

وقال علاء مبارك عن هزيمة منتخب مصر أمام منتخب السنغال: "احنا للأسف بنبحث عن حجج وبنحمل الهزيمة على الآخرين ولو نتكلم بعقل نجد أن هذا أفضل ما عندنا".

وعن أسباب هزيمة المنتخب في مباراة نصف النهائي لكأس الأمم الإفريقية، قال علاء مبارك: "أما أسباب الهزيمة أمام المنتخب السنغالي:

١. الإرهاق الشديد الواضح على اللاعبين.

٢. متوسط أعمار منتخبنا مرتفعة نسبيًا.

٣. إمكانيات اللاعبين بالمقارنة بمنتخب السنغال فريق يتمتع بمهارات عالية ولياقة بدنية عالية ومعظمهم محترفين في أندية كبيرة

٤. دورى مصرى ضعيف.. لابد من ضم بعض العناصر الشبابية لصفوف المنتخب حتى نستطيع الظهور بمظهر لائق في بطولة كأس العالم.

5. قلة اللاعبين المحترفين.ضرورة إقامة مباريات ودية مع فرق قوية قبل بطولة كأس العالم".



حسام حسن يثير الجدل وينفعل بسبب هزيمة المنتخب

جدير بالذكر أنه عُقد، أمس الجمعة، مؤتمر لمدرب المنتخب، حسام حسن، وانفعل حسام على أحد الصحفيين، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة المنتخب أمام نيجيريا، والتي تقام اليوم السبت، لتحديد المركز الثالث بأمم إفريقي، حيث طالب الصحفي من حسام الاعتراف بـ"الإخفاق"، بدلًا من البحث عن أسباب أخرى للهزيمة في نصف النهائي أمام السنغال.

حسام حسن ينفعل بسبب هزيمة منتخب مصر، فيتو



ووجه الصحفي حديثه لحسام حسن قائلًا: "يجب أن تقول الحقيقة للشعب المصري، وتقول إنك كنت ضعيفًا فنيًا، وفشلت بالوصول إلى النهائي"، وهنا أجاب حسام حسن غاضبًا فقال: "أسئلتك ليست لبقة وليس فيها احترام.. لن أرد عليك.. أنت لا تملك لباقة الإعلام".

وأكد حسام حسن أنه "راضٍ عن أداء اللاعبين في بطولة أمم إفريقيا، وحزين بسبب عدم الوصول للنهائي".

وقال مدير المنتخب عن سبب الهزيمة: "عانينا من الإجهاد والإصابات في مباراة السنغال بسبب غياب الظهير الأيسر محمد حمدي وإصابة بديله أحمد فتوح وتغييره بين شوطي لقاء قبل النهائي".

وكان حسام حسن قد أثار الجدل بعد فوز السنغال على مصر، مشيرًا إلى أن منتخب بلاده تعرض للظلم، بسبب قلة أيام الراحة، وشدد على أن هناك من لم يرغب بوصول منتخب مصر للنهائي.

