السبت 17 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تريند

بنبحث عن حجج ونحمل الهزيمة لآخرين، علاء مبارك يكشف سر هزيمة مصر أمام السنغال

علاء مبارك
علاء مبارك
18 حجم الخط

كشف علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، عن السر وراء إخفاق المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، وهزيمة منتخب مصر أمام السنغال بهدف دون رد، في نصف نهائي البطولة الإفريقية، وذلك قبل ساعات من مواجهة منتخب مصر لمنتخب نيجيريا.

أهم أسباب هزيمة منتخب مصر أمام السنغال

وأكد علاء مبارك أن أهم أسباب هزيمة المنتخب أمام السنغال يعود إلى إرهاق اللاعبين، ومتوسط أعمار اللاعبين المرتفع نسبيًا، كما أن لاعبي السنغال يتمتعون بالمهارة، مع قلة عدد اللاعبين المحترفين في صفوف المنتخب، وضعف الدوري المصري.

وقال علاء مبارك عن هزيمة منتخب مصر أمام منتخب السنغال: "احنا للأسف بنبحث عن حجج وبنحمل الهزيمة على الآخرين ولو نتكلم بعقل نجد أن هذا أفضل ما عندنا".

وعن أسباب هزيمة المنتخب في مباراة نصف النهائي لكأس الأمم الإفريقية، قال علاء مبارك: "أما أسباب الهزيمة أمام المنتخب السنغالي: 

١. الإرهاق الشديد الواضح على اللاعبين.

 ٢. متوسط أعمار منتخبنا مرتفعة نسبيًا.

٣. إمكانيات اللاعبين بالمقارنة بمنتخب السنغال فريق يتمتع بمهارات عالية ولياقة بدنية عالية ومعظمهم محترفين في أندية كبيرة

٤. دورى مصرى ضعيف.. لابد من ضم بعض العناصر الشبابية لصفوف المنتخب حتى نستطيع الظهور بمظهر لائق في بطولة كأس العالم.

 5. قلة اللاعبين المحترفين.ضرورة إقامة مباريات ودية مع فرق قوية قبل بطولة كأس العالم".

 


حسام حسن يثير الجدل وينفعل بسبب هزيمة المنتخب

جدير بالذكر أنه عُقد، أمس الجمعة، مؤتمر لمدرب المنتخب، حسام حسن، وانفعل حسام على أحد الصحفيين، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة المنتخب أمام نيجيريا، والتي تقام اليوم السبت، لتحديد المركز الثالث بأمم إفريقي، حيث طالب الصحفي من حسام الاعتراف بـ"الإخفاق"، بدلًا من البحث عن أسباب أخرى للهزيمة في نصف النهائي أمام السنغال.

حسام حسن ينفعل بسبب هزيمة منتخب مصر، فيتو
حسام حسن ينفعل بسبب هزيمة منتخب مصر، فيتو


ووجه الصحفي حديثه لحسام حسن قائلًا: "يجب أن تقول الحقيقة للشعب المصري، وتقول إنك كنت ضعيفًا فنيًا، وفشلت بالوصول إلى النهائي"، وهنا أجاب حسام حسن غاضبًا فقال: "أسئلتك ليست لبقة وليس فيها احترام.. لن أرد عليك.. أنت لا تملك لباقة الإعلام".

وأكد حسام حسن أنه "راضٍ عن أداء اللاعبين في بطولة أمم إفريقيا، وحزين بسبب عدم الوصول للنهائي".

وقال مدير المنتخب عن سبب الهزيمة: "عانينا من الإجهاد والإصابات في مباراة السنغال بسبب غياب الظهير الأيسر محمد حمدي وإصابة بديله أحمد فتوح وتغييره بين شوطي لقاء قبل النهائي".

وكان حسام حسن قد أثار الجدل بعد فوز السنغال على مصر، مشيرًا إلى أن منتخب بلاده تعرض للظلم، بسبب قلة أيام الراحة، وشدد على أن هناك من لم يرغب بوصول منتخب مصر للنهائي.

نيجيريا تتفوق تسويقيا على منتخب مصر قبل مواجهة أمم أفريقيا اليوم

قنوات تنقل مباراة منتخب مصر أمام نيجيريا مجانا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

علاء مبارك هزيمة المنتخب أمام السنغال كاس الأمم الإفريقية بطولة كاس العالم حسام حسن بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025

مواد متعلقة

نيجيريا تتفوق تسويقيا على منتخب مصر قبل مواجهة أمم أفريقيا اليوم

قنوات تنقل مباراة منتخب مصر أمام نيجيريا مجانا

أمم أفريقيا 2025، موعد مباراة منتخب مصر ضد نيجيريا والقنوات الناقلة

منتخب مصر يواجه نيجيريا اليوم لحسم برونزية أمم أفريقيا 2025

ads

الأكثر قراءة

أول منشور تحذيري لهيئة الدواء في 2026، سحب تشغيلة من حقن "ديكلاك" مضاد للالتهابات

حقيقة تسريب امتحان الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية بالشرقية

من الوجه البحري إلى القاهرة، أماكن سقوط الأمطار اليوم السبت

الصغرى تقترب من الأجواء الأوروبية، درجات الحرارة اليوم السبت في محافظات مصر

بنبحث عن حجج ونحمل الهزيمة لآخرين، علاء مبارك يكشف سر هزيمة مصر أمام السنغال

مجلس الوزراء يكشف حقيقة رسائل البريد المصري لسداد مخالفات المرور

ضبط المتورط في تداول امتحان اللغة العربية للإعدادية بالقليوبية

تداول أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية في عدة محافظات، والتعليم تحذر

خدمات

المزيد

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 17 يناير 2026

أسعار الحديد في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت 17 يناير

أسعار مواد التشطيب في مصر اليوم السبت 17 -1-2026

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

أعضاء اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

على رأسها فرض الصيام، أبرز الأحداث التي عاصرها عهد النبي في شعبان

نفحات رمضان تقترب، دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1447 هجريًا غدًا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 17 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية