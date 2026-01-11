فيتامين د مهم للحفاظ على مناعة طفلك في الشتاء

18 حجم الخط

تسعى الأمهات كثيرا إلى إعطاء الطفل مكملات غذائية لتقوية المناعة خاصة فى فصل الشتاء لتقليل إصابتهم بالأمراض المعدية مثل نزلات البرد والانفلونزا.

وبالفعل هذه المكملات تنشط المناعة ولكنها ليست الأفضل لأن التغذية السليمة ونظام الحياة السليم دائما هو الأفضل بالإضافة إلى بعض الفيتامينات المحددة.

أهمية فيتامين د ودوره في تقوية المناعة

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن فيتامين د مسؤول عن تقوية العظام والأسنان لأنه يساعد في امتصاص الكالسيوم، ويعمل على دعم مناعة الطفل وتقليل العدوى المتكررة، كما يقلل من نوبات حساسية الصدر والصفير في بعض الأطفال.

وأضاف عبد الحميد، أن نقص فيتامين د، يمكن أن يسبب أرق وتقطيع في النوم، وعلاجه يحسن جودة النوم، كما أن له دور في النمو الحركي وتأخر الجلوس أو المشي في حالة النقص الشديد منه فى الجسم.

وتابع، أما فيتامين E، فدوره الأساسي مضاد أكسدة يحافظ على الخلايا من التلف، وله علاقة بصحة الجلد والأعصاب، ويدعم المناعة بدرجة بسيطة، وليس له علاقة بالنوم أو العظام أو حساسية الصدر مثل فيتامين د.

أهمية فيتامين د للطفل

وأوضح الدكتور تامر عبد الحميد استشارى الأطفال، بعض نقاط مهمة للأمهات، وهى أن أي فيتامين للأطفال يجب أن يكون بوصفة طبيب، مع العلم أن فيتامين د وE، من الفيتامينات التي تتخزن في الجسم وزيادتها يمكن أن تضر صحة الطفل.

مصادر فيتامين د

وأضاف استشارى الأمراض، أن جرعة فيتامين د تختلف حسب سن الطفل، ووزنه، وإذا كان الطفل يرضع طبيعي أو صناعي، وهل يعانى من نقص مثبت في التحاليل أم لا، ومن مصادر فيتامين د:-

الجلوس فى الشمس من 15 إلى 20 دقيقة للوجه والذراعين بدون زجاج.

نقط فيتامين د حسب الجرعة التى يحددها الطبيب.

الحليب المدعم والأطعمة المدعمة في الأعمار الأكبر.

أعراض نقص فيتامين د عند الأطفال

وتابع، أن من أعراض نقص فيتامين د عند الأطفال:-

تأخر الجلوس أو المشي

لين عظام أو تقوس في الساقين

تعرق بالرأس

نوم متقطع

ضعف مناعة ونزلات متكررة

