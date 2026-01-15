الخميس 15 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

طبيب: الإصابة بالأنفلونزا الموسمية والمتحور الجديد في معدلاتها الطبيعية ونسبة الشفاء 100%

رئيس قسم الأنف والاذن
رئيس قسم الأنف والاذن بمستشفي الفيوم العام، فيتو
18 حجم الخط

 قال الدكتور ميشيل عطا، رئيس قسم الأنف والأذن بمستشفي الفيوم العام، إن معدلات الإصابة بالمتحور الجديد أو الأنفلونزا الموسمية حتى الآن في نطاق المعدلات الطبيعية لها ولا تشكل أي قلق، ولكن على المواطن اتخاذ كافة وسائل مكافحة العدوى، وحماية نفسه وأبناءه من أمراض الشتاء.

طرق الوقاية من المتحور الجديد والإنفلونزا الموسمية

 وأضاف رئيس قسم الأنف والأذن بمستشفي الفيوم العام، فى تصريحات خاصة، أن وسائل الحماية من أمراض الشتاء، تتلخص في الحفاظ على التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، والإسراع في الغرض على الطبيب للتشخيص المبكر للحالة، ووصف الدواء المناسب قبل أن تتفاقم مضاعفات المرض، وكلما كان التشخيص مبكرا كلما زادت فرص الشفاء بسرعة، وفي كل الأحوال فإن معدلات الشفاء من الإصابة بالمتحور الجديد أو الإنفلونزا الموسمية تكاد تكون 100%، ولا توجد خطورة على حياة المصابين ما دامت متابعتهم طبيعية.

 

أشهر أمراض الشتاء 

وتابع رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفي الفيوم العام، أن أشهر أمراض الشتاء هي التهابات الجيوب الأنفية الفيروسي، ويتسبب تركه بدون متابعة الطبيب المختص إلى مضاعفات تكون ضارة علي الجهاز التنفسي علي المدى البعيد، ونصح بضرورة معاودة الطبيب والالتزام بالراحة التامة، وتناول الوجبات الصحية، التي تحتوي علي الخضروات والفاكهة، والمشروبات العشبية الدافئة.

نائب وزير الصحة تشارك في اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بالإسماعيلية (صور)

محافظ الإسماعيلية يستقبل نائب وزير الصحة والسكان

يذكر أن قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الفيوم العام نظم لقاء علميا تستهدف كل أطباء التخصص بالمستشفيات العامة والمركزية ومستشفي التأمين الصحي ومستشفيات جامعة الفيوم، وتضمن محاضرتين إحداهما عن التهاب الرقبة العميقة، والتانية عن أحدث طرق  قياسات السمع.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم ارتداء الكمامات الإصابة بالانفلونزا الانفلونزا الموسمية التباعد الاجتماعي المتحور الجديد المشروبات العشبية مستشفيات جامعة الفيوم مكافحة العدوى معدلات الشفاء وزير الصحة والسكان

مواد متعلقة

أبرزهم الكرنب والبنجر والسبانخ، خضراوات الشتاء درع حماية من الأمراض والعدوى

4 منها تخص طفلك، استشارى يقدم 10 نصائح لتجنب الأمراض المعدية في الشتاء

جامعة الفيوم تحتفل باليوم العالمي للتوعية بمرض الروماتيزم

5 أكلات تساعد طفلك في الشفاء سريعا من نزلات البرد والإنفلونزا

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

"دلهمو الغرقانة" حكايات إنسانية من قرية منسية تقاوم الاختفاء.. محنة عم محروس الذي ابتلع بيته الفيضان.. ومأساة فادية التي غرقت فرحة ابنتها في الماء.. وأحمد قضى ليلة العمر في مستنقع

حديث العقل والروح، شيرين حلمي يفسر كيف قادت قصة آدم إلى فهم طبيعة الإنسان وضعفه (فيديو)

رقية السادات تكشف تفاصيل الأيام الأخيرة لوالدها قبل حرب أكتوبر
ads

الأكثر قراءة

الأهلي يتعادل مع طلائع الجيش 1-1 بعد مرور 75 دقيقة (صور)

تفاعل كبير مع جولة اليوتيوبر العالمي "سبيد" في مصر (فيديو)

وزيرا البترول والطيران يجتمعان للتنسيق الخاص بمشروع وقود الطائرات المستدام

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

تعرف على سعر الأرز اليوم في مساء يوم الخميس

اغتيال القيادي القسامي محمد الحولي في قصف للاحتلال على دير البلح (فيديو)

الأهلي يودع البطولة رسميا، ترتيب المجموعة الأولى بكأس عاصمة مصر

بيزيرا يسجل هدف الزمالك الأول في شباك المصري من ركلة جزاء

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم في مساء يوم الخميس

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس 15-1-2026 في الأسواق

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مع اقتراب أيامه، معنى شعبان ولماذا سمي بهذا الاسم؟

ما هي الدروس المستفادة من معجزة الإسراء والمعراج؟ البحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

دعاء ليلة الجمعة الأخيرة من رجب

المزيد
الجريدة الرسمية