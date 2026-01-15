طبيب: الإصابة بالأنفلونزا الموسمية والمتحور الجديد في معدلاتها الطبيعية ونسبة الشفاء 100%

18 حجم الخط

قال الدكتور ميشيل عطا، رئيس قسم الأنف والأذن بمستشفي الفيوم العام، إن معدلات الإصابة بالمتحور الجديد أو الأنفلونزا الموسمية حتى الآن في نطاق المعدلات الطبيعية لها ولا تشكل أي قلق، ولكن على المواطن اتخاذ كافة وسائل مكافحة العدوى، وحماية نفسه وأبناءه من أمراض الشتاء.

طرق الوقاية من المتحور الجديد والإنفلونزا الموسمية

وأضاف رئيس قسم الأنف والأذن بمستشفي الفيوم العام، فى تصريحات خاصة، أن وسائل الحماية من أمراض الشتاء، تتلخص في الحفاظ على التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، والإسراع في الغرض على الطبيب للتشخيص المبكر للحالة، ووصف الدواء المناسب قبل أن تتفاقم مضاعفات المرض، وكلما كان التشخيص مبكرا كلما زادت فرص الشفاء بسرعة، وفي كل الأحوال فإن معدلات الشفاء من الإصابة بالمتحور الجديد أو الإنفلونزا الموسمية تكاد تكون 100%، ولا توجد خطورة على حياة المصابين ما دامت متابعتهم طبيعية.

أشهر أمراض الشتاء

وتابع رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفي الفيوم العام، أن أشهر أمراض الشتاء هي التهابات الجيوب الأنفية الفيروسي، ويتسبب تركه بدون متابعة الطبيب المختص إلى مضاعفات تكون ضارة علي الجهاز التنفسي علي المدى البعيد، ونصح بضرورة معاودة الطبيب والالتزام بالراحة التامة، وتناول الوجبات الصحية، التي تحتوي علي الخضروات والفاكهة، والمشروبات العشبية الدافئة.

يذكر أن قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الفيوم العام نظم لقاء علميا تستهدف كل أطباء التخصص بالمستشفيات العامة والمركزية ومستشفي التأمين الصحي ومستشفيات جامعة الفيوم، وتضمن محاضرتين إحداهما عن التهاب الرقبة العميقة، والتانية عن أحدث طرق قياسات السمع.

