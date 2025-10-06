رقية السادات تكشف تفاصيل الأيام الأخيرة لوالدها قبل حرب أكتوبر

كشفت رقية السادات ابنة الرئيس الراحل أنور السادات عن تفاصيل الأيام الأخيرة لوالدها قبل حرب أكتوبر المجيدة.

وقالت رقية السادات: "لم نكن نعلم نهائيا عن الحرب شيئا، بابا كان يختفى ولا نعلم عنه شيئا، لم نكن نعلم أين يذهب، وكان الضابط فوزى عبد الحافظ رحمه الله السكرتير الخاص بوالدى، ومعه الضابط عبده الدمرداش، ملازمين لوالدى قبل الحرب”.

ذكرى حرب السادس من أكتوبر

وأضافت رقية السادات لـ"فيتو": بالفعل‭ ‬غاب‭ ‬عنا والدى ‬قبل‭ ‬حرب أكتوبر‭ ‬بـ‭ ‬٣‬‭ ‬أشهر،‭ ‬كان‭ ‬عمو‭ ‬فوزى‭ ‬السكرتير‭ ‬الخاص‭ ‬به‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬يطمئننا‭ ‬عليه،‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬مراوغات،‭ ‬كأن‭ ‬يقال‭ ‬لنا‭:‬ إنه‭ ‬فى‭ ‬سفر‭ ‬وهو‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬مسافرا،‭ ‬وكنا‭ ‬نسأل‭ ‬عمو‭ ‬فوزى‭:‬ هل‭ ‬أنت‭ ‬مسافر‭ ‬معه؟‭ ‬فيقول:‭ ‬نعم،‭ ‬لكنى‭ ‬فى‭ ‬مكان‭ ‬وهو‭ ‬فى‭ ‬مكان‭ ‬آخر،‭ ‬وعندما‭ ‬كنت‭ ‬أسأله‭:‬ كيف‭ ‬وأنت‭ ‬الحرس‭ ‬الخاص‭ ‬به؟‭ ‬فيجيبني "هذا‭ ‬هو‭ ‬النظام‭ ‬حاليا".

واستكملت رقية السادات: “لم‭ ‬نكن‭ ‬نعلم أي شيء عن والدي‭ ‬كان‭ ‬يختفى‭ ‬فى‭ ‬استراحة‭ ‬المعمورة،‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬يعلم‭ ‬أحد‭ ‬أنه‭ ‬متواجد‭ ‬هناك،‭ ‬ويرتدى‭ ‬الملابس‭ ‬المدنية،‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬أحد‭ ‬يشعر‭ ‬به،‭ ‬أو‭ ‬يذهب‭ ‬إلى‭ ‬قرية‭ ‬ميت‭ ‬أبو‭ ‬الكوم‭ ‬بالمنوفية، فقد‭ ‬كانت‭ ‬روحه‭ ‬متعلقة‭ ‬بها‭ ‬للغاية،‭ ‬وأيضا‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬استراحة‭ ‬الفرسان‭ ‬فى‭ ‬الإسماعيلية،‭ ‬كان‭ ‬يختفى‭ ‬هناك‭ ‬أيضا‭ ‬وحتى‭ ‬فى‭ ‬أواخر‭ ‬أيامه‭ ‬كان‭ ‬يذهب‭ ‬إليها‭ ‬باستمرار”‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.