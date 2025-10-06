الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

رقية السادات تكشف تفاصيل الأيام الأخيرة لوالدها قبل حرب أكتوبر

أنور السادات
أنور السادات

 كشفت رقية السادات ابنة الرئيس الراحل أنور السادات عن تفاصيل الأيام الأخيرة لوالدها قبل حرب أكتوبر المجيدة.

وقالت رقية السادات: "لم نكن نعلم نهائيا عن الحرب شيئا، بابا كان يختفى ولا نعلم عنه شيئا، لم نكن نعلم أين يذهب، وكان الضابط فوزى عبد الحافظ رحمه الله السكرتير الخاص بوالدى، ومعه الضابط عبده الدمرداش، ملازمين لوالدى قبل الحرب”.

 

ذكرى حرب السادس من أكتوبر

 وأضافت رقية السادات لـ"فيتو": بالفعل‭ ‬غاب‭ ‬عنا والدى ‬قبل‭ ‬حرب أكتوبر‭ ‬بـ‭ ‬٣‬‭ ‬أشهر،‭ ‬كان‭ ‬عمو‭ ‬فوزى‭ ‬السكرتير‭ ‬الخاص‭ ‬به‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬يطمئننا‭ ‬عليه،‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬مراوغات،‭ ‬كأن‭ ‬يقال‭ ‬لنا‭:‬ إنه‭ ‬فى‭ ‬سفر‭ ‬وهو‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬مسافرا،‭ ‬وكنا‭ ‬نسأل‭ ‬عمو‭ ‬فوزى‭:‬ هل‭ ‬أنت‭ ‬مسافر‭ ‬معه؟‭ ‬فيقول:‭ ‬نعم،‭ ‬لكنى‭ ‬فى‭ ‬مكان‭ ‬وهو‭ ‬فى‭ ‬مكان‭ ‬آخر،‭ ‬وعندما‭ ‬كنت‭ ‬أسأله‭:‬ كيف‭ ‬وأنت‭ ‬الحرس‭ ‬الخاص‭ ‬به؟‭ ‬فيجيبني "هذا‭ ‬هو‭ ‬النظام‭ ‬حاليا".

واستكملت رقية السادات: “لم‭ ‬نكن‭ ‬نعلم أي شيء عن والدي‭  ‬كان‭ ‬يختفى‭ ‬فى‭ ‬استراحة‭ ‬المعمورة،‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬يعلم‭ ‬أحد‭ ‬أنه‭ ‬متواجد‭ ‬هناك،‭ ‬ويرتدى‭ ‬الملابس‭ ‬المدنية،‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬أحد‭ ‬يشعر‭ ‬به،‭ ‬أو‭ ‬يذهب‭ ‬إلى‭ ‬قرية‭ ‬ميت‭ ‬أبو‭ ‬الكوم‭ ‬بالمنوفية، فقد‭ ‬كانت‭ ‬روحه‭ ‬متعلقة‭ ‬بها‭ ‬للغاية،‭ ‬وأيضا‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬استراحة‭ ‬الفرسان‭ ‬فى‭ ‬الإسماعيلية،‭ ‬كان‭ ‬يختفى‭ ‬هناك‭ ‬أيضا‭ ‬وحتى‭ ‬فى‭ ‬أواخر‭ ‬أيامه‭ ‬كان‭ ‬يذهب‭ ‬إليها‭ ‬باستمرار”‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اكتوبر المجيدة الرئيس الراحل انور السادات الراحل انور السادات السادس من أكتوبر أنور السادات حرب السادس من اكتوبر حرب أكتوبر المجيدة حرب أكتوبر

الأكثر قراءة

إثيوبيا تخدع العالم، خبير سابق بلجنة سد النهضة: الفيضان مصطنع وأديس أبابا تتهرب من دفع التعويضات

مذكرات المشير أحمد إسماعيل تكشف "خداعا استراتيجيا" مصريا واسع النطاق لإرباك إسرائيل

السيسي لـ المصريين: جيش مصر يحمي بلده ولا يهاب التحديات ويقف كالسد المنيع أمام التهديدات

مواعيد مباريات دور الـ 16 في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما

في ذكرى نصر أكتوبر، رسالة من السيسي لـ ترامب

جمال وعلاء مبارك داخل ضريح والدهما في ذكرى انتصارات أكتوبر (فيديو وصور)

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم

طلب إحاطة بشأن واقعة اختفاء لوحة أثرية من مقبرة "خنتي كا" بسقارة

خدمات

المزيد

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

تطورات سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، ارتفاع مفاجئ في البلطي والبوري والجمبري وانخفاض 10 جنيهات بالمكرونة

المزيد

انفوجراف

نتائج مخيبة لمنتخب مصر في مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى حرب أكتوبر، تعرف على الفرق بين شهيد الدنيا وشهيد الآخرة

أنا بالكتاب وأنتم بالكتائب، الشعراوي يكشف تفاصيل لقائه مع أبطال أكتوبر 1973 على الجبهة

خير أجناد الأرض، الإفتاء تؤكد صحة أحاديث فضل الجيش المصري

المزيد
الجريدة الرسمية
ads