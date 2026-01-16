تامر حسني يشعل أوبن إير مول مدينتي في حفل جماهيري (صور)

18 حجم الخط

أحيا النجم تامر حسني حفلًا غنائيًّا كبيرًا في أوبن إير مول مدينتي، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت من محبيه، في أجواء حماسية مميزة.

وقدم تامر حسني خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه التي أشعلت حماس الجمهور ورددها معه طوال فقرات الحفل، ليؤكد من جديد مكانته كواحد من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي.

ويُعد الحفل استكمالًا للفعاليات الغنائية الكبيرة التي يستضيفها أوبن إير مول مدينتي خلال الفترة الأخيرة، في ظل حالة من السعادة والبهجة سيطرت على الجمهور حتى طوال الحفل.

وسبق وحقق نادي مدينتي للجولف إنجازًا كبيرًا بحصوله على جائزة أفضل ملعب جولف في مصر للعام الخامس على التوالي، بالإضافة إلى جائزة أفضل ملعب جولف في أفريقيا لعام 2025 للعام الثالث على التوالي، وذلك حسب تصنيف World Golf Awards، وهي واحدة من كبرى المنظمات العالمية المتخصصة في تقييم أفضل ملاعب الجولف في العالم.

وأعرب عمر هشام طلعت، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، عن سعادته بفوز ملعب جولف مدينتي بجائزة أفضل ملعب جولف في مصر وأفريقيا، موضحًا أن هذا الإنجاز الكبير يأتي تتويجًا لجهود مجموعة طلعت مصطفى في إقامة أندية رياضية بمشروعاتها العمرانية تتوافر فيها مرافق وبنية تحتية وملاعب متنوعة تم تنفيذها بما يتوافق مع أحدث المعايير الدولية لتضاهي الأندية العالمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.