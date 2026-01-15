الخميس 15 يناير 2026
محافظ الإسماعيلية يستقبل نائب وزير الصحة والسكان

جانب من مراسم الاستقبال،فيتو
جانب من مراسم الاستقبال،فيتو
استقبل اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بمكتبه اليوم الخميس، الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة والمشرفة على المجلس القومي للسكان، في مستهل زيارتها لمحافظة الإسماعيلية، لحضور المجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة.

حضر اللقاء المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، الدكتورة ريم صالح مدير عام مديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية، والدكتور علي رفعت رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، وأحمد خيري مساعد نائب الوزير للعمليات. 

 

جانب من مراسم الاستقبال،فيتو
جانب من مراسم الاستقبال،فيتو

وعلى صعيد آخر قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان: إن ما يتم تداوله على بعض المنصات بشأن حدوث ارتفاع حاد في معدلات وفيات الرضع في مصر خلال السنوات الأخيرة، يستند إلى قراءات غير دقيقة للبيانات، وخلط بين منهجيات القياس الإحصائي والتحليل الصحي. 

وأوضح عبد الغفار أن بعض الصفحات تداولت أرقامًا منسوبة إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وربطت بينها وبين أسباب اقتصادية وصحية، في محاولة لتصوير الأمر على أنه أزمة متفاقمة، وهو ما لا تعكسه المؤشرات العلمية المعتمدة. 

الصحة: لا تضاعف في معدلات وفيات الرضع 

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة أنه لا توجد أي أدلة علمية على حدوث تضاعف في معدلات وفيات الرضع، مشيرًا إلى أن المقارنات المتداولة تعتمد على اختلاف في منهجيات القياس وليس على تغير حقيقي في الواقع الصحي. 

وأضاف أنه بالرجوع إلى نتائج المسوح الصحية خلال الفترة من عام 2000 حتى 2025، يتضح أن معدل وفيات الرضع انخفض من 33 حالة لكل ألف مولود حي إلى 19.5 حالة، باستثناء ارتفاع طفيف سُجل عام 2021 من 22 إلى 25 لكل ألف، وهو ارتفاع مؤقت مرتبط بجائحة كورونا. 

بيانات دولية تؤكد الاتجاه التنازلي 

وأشار عبد الغفار إلى أن بيانات البنك الدولي ومجموعة الأمم المتحدة المشتركة لتقدير وفيات الأطفال (UNI IGME) تؤكد استمرار الانخفاض في معدلات وفيات الرضع وحديثي الولادة في مصر على المدى المتوسط والطويل، بما يتماشى مع الاتجاه العالمي، ولا تظهر أي طفرات غير طبيعية أو زيادات مفاجئة.

لا تعارض بين البيانات المحلية والدولية  

وأوضح أن ما يبدو للبعض كتناقض بين بعض النشرات المحلية الأولية والتقديرات الدولية يعود إلى اختلاف أدوات القياس والإطار الزمني المرجعي، وليس إلى تضارب في النتائج، وهو أمر شائع في الدول التي تشهد تطويرًا مستمرًا في نظم التسجيل الحيوي.

أسباب وفيات الرضع طبية  

وأكد عبد الغفار أن أكثر من ثلثي وفيات الرضع تحدث خلال الشهر الأول من العمر، وهي فترة حديثي الولادة، وترتبط أساسًا بأسباب طبية مثل:
الولادة المبكرة
انخفاض وزن المولود
التشوهات الخلقية
مضاعفات ارتفاع معدلات الولادات القيصرية، مثل متلازمة ضيق التنفس الوليدي

وشدد على أن هذه الأسباب لا ترتبط بشكل مباشر بالأوضاع الاقتصادية أو بتكاليف الخدمات الصحية كما يروج.

متحدث الصحة: لا وجود لأوبئة غامضة

ونفى المتحدث باسم وزارة الصحة ما يشاع عن انتشار فيروسات أو أوبئة غامضة بين الأطفال، مؤكدًا أن الأمراض التنفسية تخضع لنظم ترصد وبائي نشطة، ولم تُسجل أي مؤشرات علمية على ظهور فيروسات غير معروفة، وأن الحالات المرصودة تقع ضمن النطاق الموسمي الطبيعي للأنفلونزا والفيروسات التنفسية.

الجريدة الرسمية