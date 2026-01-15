محافظ القاهرة: نعمل على تطوير منطقة الزبالين ولا توجد خطط لإزالتها

18 حجم الخط

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منطقة الزبالين بمنشأة ناصر المواجهة لمنطقة القلعة، مؤكدًا عدم وجود أي خطط لإخلاء أو إزالة المنطقة أو المساس بمنازل سكانها.



وأوضح محافظ القاهرة أن كل ما يشاع عن نقل السكان غير صحيح، مؤكدًا أن الأهالي سيبقون في منازلهم، وأن مشروع التطوير يركز على تحسين المظهر البصري للواجهات المطلة على الطرق الرئيسية والمناطق التاريخية بما يليق بمكانة القاهرة السياحية، انطلاقا من توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ألا يضار أي مواطن من أعمال التطوير التي تشهدها العاصمة، حيث تستهدف هذه الأعمال في المقام الأول رفع جودة حياة المواطن، وأن يعيش حياة كريمة تليق به

وأضاف أن أعمال التطوير تشمل تكثيف زراعة الأشجار وزيادة المساحات الخضراء في محيط المنطقة بهدف مكافحة التلوث وتحسين جودة الهواء للسكان.



و أشار محافظ القاهرة إلى توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن رفع كفاءة المنطقة والارتقاء بالخدمات المقدمة لأهالي منشأة ناصر، دون المساس بطبيعة نشاطهم أو سكنهم، مؤكدا أن الهدف هو تجميل المشهد العام للمنطقة المحيطة بالقلعة لتتكامل مع خطة النهوض بالعاصمة، وليس التضييق على المواطنين، وذلك فى إطار تطوير المناطق غير الحضرية بهدف إعادة الشكل الحضاري والجمالي لعدد من المناطق والشوارع الحيوية والخدمية بالعاصمة، والقضاء على أي ظواهر سلبية أو عشوائية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن عدد السكان في حي منشأة ناصر العاملين في مهنة فرز وجمع القمامة يصل لـ100 ألف نسمة تقريبًا، بالإضافة إلى 15 ألف عامل، لافتا إلى انه يتم تدوير 8000 طن قمامة في منطقة الزبالين بحي منشأة ناصر.



جدير بالذكر أن منطقة الزبالين بحي منشأة ناصر يحدها من الشمال طريق الأوتوستراد، ومن الجنوب منطقة المقطم السكنية، كما تطل شرقًا على الطريق الدائري ومحور المقطم، وغربا التجمعات السكنية الداخلية لحي منشأة ناصر.

