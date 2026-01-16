برشلونة يهزم راسينج سانتاندير بثنائية ويتأهل لربع نهائي كأس ملك إسبانيا (فيديو)

18 حجم الخط

كأس إسبانيا، فاز فريق برشلونة، على نظيره راسينج سانتاندير 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، في إطار مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس ملك إسبانيا للموسم الجاري.

أحرز فيران توريس هدف برشلونة الأول في الدقيقة 66 من عمر المباراة وأضاف لامين يامال الهدف الثاني في الدقيقة 90 + 5.

وبهذه النتيجة تخطي البرسا دور الـ 16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

تشكيل برشلونة أمام راسينج سانتاندير

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

الدفاع: كوندي، جيرارد مارتين، كوبارسي، بالدي.

الوسط: مارك بيرنال، داني أولمو، مارك كاسادو.

الهجوم: لامين يامال، فيران توريس، راشفورد.

وشهدت بطولة كأس ملك إسبانيا مفاجأة كبيرة بخروج ريال مدريد من دور الستة عشر، حيث تعرض للهزيمة بثلاثية لهدفين أمام ألباسيتي.

وأقام فريق راسينج سانتانديير ممرا شرفيا تكريميا لبرشلونة، قبل المواجهة التي جمعت الفريقين في دور الـ 16 لكأس ملك إسبانيا.

وجاء تكريم أصحاب الأرض لفريق برشلونة بعد الفوز بلقب السوبر الإسباني.

وفاز برشلونة أمام غريمه ريال مدريد، بمواجهة كأس السوبر الإسباني، حيث التقى الفريقان يوم الأحد الماضي بالمملكة العربية السعودية.

وحقق برشلونة بقيادة مديره الفني هانز فليك، فوزًا أمام ريال مدريد بثلاثية لهدفين، ليتوج بطلًا لكأس السوبر الإسباني أمام أعين غريمه.

وعلى صعيد آخر تصدر نادي برشلونة قائمة الأندية الأكثر مشاهدة تلفزيونيًّا بإجمالي 7 ملايين و816 ألف مشاهدة، متقدمًا على ريال مدريد صاحب المركز الثاني بـ7 ملايين و661 ألف مشاهدة.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد، وهو ما انعكس على ارتفاع نسب متابعته، إذ تصدر ترتيب أكثر الأندية مشاهدة عبر شاشات التلفزيون.

وجاء أتلتيكو مدريد في المركز الثالث بفارق واضح عن القطبين، محققًا 5 ملايين و675 ألف مشاهدة، ثم حلّ ريال بيتيس رابعًا برصيد 4 ملايين و678 ألف مشاهدة.

