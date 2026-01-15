نائب وزير الصحة تشارك في اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بالإسماعيلية (صور)

18 حجم الخط

شاركت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، في اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بـمحافظة الإسماعيلية، والذي عقد برئاسة اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

أبرز الحضور خلال الاجتماع

وبحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، المهندس أحمد محمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، أحمد خيري مساعد نائب وزير الصحة والسكان للعمليات، محمد مختار مدير مكتب نائب وزير الصحة والسكان، الدكتورة مرفت فؤاد رئيس الإدارة المركزية لتنمية الأسرة بوزارة الصحة، والدكتورة عبير هجرس وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة قناة السويس.

جانب من الاجتماع، فيتو



متابعة مؤشرات الأداء السكاني

واستعرضت الدكتورة عبلة الألفي مؤشرات الأداء السكاني بالإسماعيلية، مشيرة إلى تحقيق تقدم ملحوظ؛ حيث تحولت منطقتين حمراء من أصل ٣ إلى مناطق صفراء وفق المؤشرات السكانية المركبة وتقدمت المنطقة الحمراء المتبقية بمعدل ٨.٦٪، مع التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لتحويل المناطق إلى مناطق خضراء خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى زيادة الاستخدام الحالي لوسائل تنظيم الأسرة بمعدل ٦٦.٨%، مطالبة بمواصلة الجهود للوصول إلى المعدل المرغوب (٧٥%) وفق استطلاع ٢٠٢١، إلى جانب خفض معدل الحاجات غير الملباة لتنظيم الأسرة (١٣.١٪)، وزيادة مشاركة الجمعيات الأهلية في تمكين النساء، مع انخفاض نسبة مشاركة السيدات في سوق العمل إلى ١٦.٢ ٪ عام ٢٠٢٤ مقارنة بـ ٢٠.٢٪ عام ٢٠٢٣.

جانب من الاجتماع، فيتو



إشادة بفكرة مركز الإسماعيلية التجاري

وأثنت الدكتورة عبلة الألفي بفكر محافظ الإسماعيلية في إنشاء مركز الإسماعيلية التجاري Ismailia outlet في إتاحة الفرصة للسيدات لترويج منتجاتهم والتمكين الاقتصادي لهم بشكل حضاري متميز، مما يساعد على زيادة نسبة مشاركة السيدات في سوق العمل.

إشادة بمبادرة مديرية الصحة بالإسماعيلية في دمج الصيدليات الخاصة في القضية السكانية

كما أشادت بمبادرة مديرية الصحة بالإسماعيلية في إدماج الصيدليات الخاصة في القضية الإسكانية وتوعية السيدات بوسائل منع الحمل والاستفادة من وزارة الصحة في توفير وسائل منع الحمل بالمجان.

ودعت نائب الوزير إلى زيادة التغطية بوسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى، وتكثيف التوعية بالاستعداد للحمل الأول، ورفع معدلات التردد على خدمات تنظيم الأسرة المجانية، مع توفير عيادات متنقلة مصاحبة للقاءات المجتمعية الكبيرة.

وضع خطط تنفيذية للمناطق الحمراء المتبقية

وفي ختام الاجتماع، وجه محافظ الإسماعيلية بوضع خطط تنفيذية للمنطقة الحمراء المتبقية، وتوفير عدد 2 سائقين لتشغيل العيادات المتنقلة، والتنسيق لتوجيهها إلى المناطق ذات الكثافة العالية للسيدات في سن الإنجاب.

كما دعا محافظ الإسماعيلية الدكتورة عبلة الألفي لتنفيذ سلسلة ندوات توعوية بمحافظة الإسماعيلية لقيادات المحافظة النسائية والرائدات الريفيات وكافة المعنيين بالقضية السكانية؛ من أجل نشر الوعي في مجال القضية الإسكانية وتحسين خصائص السكان.

وأكدت الدكتورة عبلة الألفي، أنه يجري التنسيق مع جميع الوزارات والهيئات لتبني ملف القضية السكانية عبر منصاتها الإعلامية، وتوحيد الرسائل، ودعم توسيع خدمات تنظيم الأسرة، وزيادة تشغيل العيادات المتنقلة، والتعاون مع جامعة قناة السويس والقطاع الخاص، كما يتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية لتكثيف الجهود في المناطق الحمراء عبر الزائرات الصحيات، وسرعة الانتهاء من حملة طرق الأبواب لتحديث البيانات السكانية وتحسين التدخلات.



جدير بالذكر أن الاجتماع شهده كل من الدكتور عبد المعبود محمد المنسق السكاني لدعم البرنامج السكاني المحليات جامعة قناة السويس، الدكتور صفوت عبد المقصود نقيب الصيادلة بالإسماعيلية، الدكتورة ريم مصطفى صالح وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، الدكتور علي رفعت رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، المهندس باسم علي محمد مقرر فرع المجلس القومي للسكان بالإسماعيلية، وعدد من وكلاء الوزارة ومديري عموم المديريات الخدمية والجهات الشريكة بالمحافظة، والقيادات التنفيذية بالمحافظة والجهات المعنية.



و يأتي هذا الاجتماع في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية وخطتها العاجلة.

