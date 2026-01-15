الخميس 15 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صحة الفيوم تناقش كشف حساب 2025 والمستهدف في الربع الأول من 2026

المشاركون، فيتو
المشاركون، فيتو
18 حجم الخط

عقدت الدكتورة نيفين شعبان وكيل وزارة الصحة بالفيوم اجتماعا بقاعة الدكتور محسن فتيح بالمديرية ضم مديري المستشفيات، والإدارات الصحية، والإدارات الفنية بالمديرية، بحضور الدكتور سيد الحنفى مدير عام الطب العلاجى لمناقشة وعرض الإنجاز السنوي للإدارات المختلفة عن عام 2025، ومناقشة مستهدفات الربع الأول من عام 2026،  في ضوء خطة وزارة الصحة والسكان للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

كشف حساب 2025

وتم خلال الاجتماع استعراض أبرز الإنجازات التي تحققت خلال عام 2025، والتي شملت: تطوير مستوى الخدمات الطبية والعلاجية بالمستشفيات العامة والمركزية، وتحسين مؤشرات الأداء بالإدارات الصحية والإدارات الفنية، ودعم برامج الجودة وسلامة المرضى ومكافحة العدوى.

مؤشرات أداء مكافحة العدوى

 و تم عرض مؤشرات الأداء الخاصة ببرنامج مكافحة العدوى ومكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات كما تم رصد نسب العدوى الخاصة بالربع الأخير من عام 2025، وماتم إنجازه فى مبادرة رعاية الخاصة بالعنايات المركزة للأطفال حديثي الولادة.

التوسع في تنفيذ المبادرات

وطالبت وكيل وزارة الصحة بضرورة التوسع في تنفيذ المبادرات القومية والبرامج الوقائية والعلاجية، وللحفاظ على مستوى الأداء المحقق، والبناء على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، مع تلافي أي معوقات لضمان استمرارية التطوير.

 

المستهدف خلال الربع الأول من 2026

وناقشت مستهدفات مديرية الشئون الصحية خلال الربع الأول من عام 2026، التي تضمنت التوسع في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بكافة المستشفيات، ومتابعة تنفيذ سياسات اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) بعدد 10 وحدات صحية , وتفعيل وتشغيل العيادات الجديدة (عيادات السمنة – الصحة النفسية)، والعمل على تفعيل العلاج نفقة الدولة ببعض الوحدات الصحية وفقًا للضوابط المعتمدة، وتحقيق المستهدف من تركيب وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى بالمستشفيات والوحدات الصحية، والتدريب على برنامج IMCI وتفعيل لجنة وفيات الأمهات، وزيادة جولات  التفتيش والمتابعة على المستشفيات لضبط سير العمل، وتحقيق نسبة 100% من الإدخال بجميع الإدارات الصحية، والسعي لتحقيق المركز الأول في المبادرات القومية، وزيادة الندوات والأنشطة التوعوية والتثقيف الصحي، وإعداد خطة تدريب لهيئة التمريض لرفع الكفاءة الفنية، ووضع خطة لرفع معدلات مكافحة العدوى بالمستشفيات والوحدات الصحية.

نائب وزير الصحة: نستهدف تركيب وسائل تنظيم الأسرة لـ90% من حالات الولادة قبل مغادرة المستشفى

الصحة: انخفاض معدل الإنجاب في بورسعيد إلى 1.54 طفل لكل سيدة

وشددت وكيل وزارة الصحة بالفيوم، على أهمية الالتزام بتنفيذ المستهدفات وفق الجداول الزمنية المحددة، والمتابعة المستمرة للأداء وتقييم النتائج بشكل دوري، وتعزيز التنسيق والتعاون بين الإدارات المختلفة لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات الصحية المقدمة لأهالي محافظة الفيوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم أطفال حديثي الولادة الادارات الفنية بالمديرية الادارات الفنية الادارات الصحية الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الخدمات الصحية المقدمة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين المستشفيات والوحدات الصحية خلال عام 2025 عام 2026 مديرية الشئون الصحية

مواد متعلقة

حزب الوفد يدعو المواطنين للمشاركة الإيجابية فى الانتخابات

أخبار الاقتصاد اليوم.. وزير المالية يعلن زيادة العملات التذكارية للمتحف الكبير..إعلان موعد زيارة بعثة صندوق النقد لمصر.. واردات القمح تسجل 10.9 ملايين طن خلال 10 أشهر

رئيس جامعة القاهرة لـ"فيتو": لا مساس بمجانية التعليم.. ونعتزم إنشاء 3 أفرع دولية بالسعودية والإمارات وقطر.. "عبد الصادق": نسعى لإقامة جامعة خاصة على أرض 6 أكتوبر.. ولدينا 33 ألف طالب وافد

أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع سعر الذهب وارتفاع الدولار.. البورصة تخسر 6 مليارات جنيه.. واستمرار مبادرات التمويل العقاري بإعلانات سكن لكل المصريين

أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع أسعار الدولار واستقرار الذهب.. إنستاباي يعلن تأثر الخدمات بسبب انتهاء التوقيت الصيفي.. شعبة الثروة الداجنة تتوقع زيادة أسعار الفراخ في هذا الموعد

أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع الذهب واستقرار الدولار.. خفض سعر الفائدة الأمريكية.. إصدار طوابع بريد وعملات تذكارية لافتتاح المتحف المصري الكبير.. ومد فترة تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة

العامة للاستعلامات: الإعلام الدولي أرجع نجاح القمة المصرية - الأوروبية إلى دور السيسي الإقليمي والعالمي

أخبار الاقتصاد اليوم: موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر.. تراجع كبير في سعر الذهب واستقرار الدولار.. والبورصة تواصل نزيف الخسائر
ads

الأكثر قراءة

6 أندية تسعى لحسم تذكرة التأهل لربع نهائي كأس عاصمة مصر

6.79 جنيه سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الخميس 15-1-2026

السيسي يؤكد اعتزاز مصر بعلاقات التعاون الوثيقة مع اليابان في مختلف المجالات

أسعار النفط تهبط بنسبة 4% مع تراجع حدة التوترات الجيوسياسية

زغلول صيام يكتب: ليس من أجل هذا تلعب كرة القدم.. ذكرى لقاء أيرلندا.. حذف المشاهد السيئة.. عن لقاء مصر والسنغال أتحدث!

التاريخ يعيد نفسه، المغرب في النهائي ونيجيريا ومصر يتنافسان على البرونزية

قبل المشهد الأخير، صراع الهدافين يشتعل في أمم أفريقيا

أليو ديانج يصل القاهرة اليوم استعدادا للانتظام في مران الأهلي

خدمات

المزيد

الدولار يسجل 448.73 جنيها في بنك السودان المركزي اليوم

استقرار سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الخميس 15-1-2026

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الخميس 15 يناير 2026

6.79 جنيه سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الخميس 15-1-2026

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

البحوث الإسلامية يوضح أسباب رحلة الإسراء والمعراج (فيديو)

البحوث الإسلامية: رحلة الإسراء والمعراج كانت فرجا بعد صعوبة (فيديو)

البحوث الإسلامية: معجزة الإسراء والمعراج حدث تاريخي ومكافأة للنبي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية