صحة الفيوم تناقش كشف حساب 2025 والمستهدف في الربع الأول من 2026

عقدت الدكتورة نيفين شعبان وكيل وزارة الصحة بالفيوم اجتماعا بقاعة الدكتور محسن فتيح بالمديرية ضم مديري المستشفيات، والإدارات الصحية، والإدارات الفنية بالمديرية، بحضور الدكتور سيد الحنفى مدير عام الطب العلاجى لمناقشة وعرض الإنجاز السنوي للإدارات المختلفة عن عام 2025، ومناقشة مستهدفات الربع الأول من عام 2026، في ضوء خطة وزارة الصحة والسكان للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

كشف حساب 2025

وتم خلال الاجتماع استعراض أبرز الإنجازات التي تحققت خلال عام 2025، والتي شملت: تطوير مستوى الخدمات الطبية والعلاجية بالمستشفيات العامة والمركزية، وتحسين مؤشرات الأداء بالإدارات الصحية والإدارات الفنية، ودعم برامج الجودة وسلامة المرضى ومكافحة العدوى.

مؤشرات أداء مكافحة العدوى

و تم عرض مؤشرات الأداء الخاصة ببرنامج مكافحة العدوى ومكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات كما تم رصد نسب العدوى الخاصة بالربع الأخير من عام 2025، وماتم إنجازه فى مبادرة رعاية الخاصة بالعنايات المركزة للأطفال حديثي الولادة.

التوسع في تنفيذ المبادرات

وطالبت وكيل وزارة الصحة بضرورة التوسع في تنفيذ المبادرات القومية والبرامج الوقائية والعلاجية، وللحفاظ على مستوى الأداء المحقق، والبناء على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، مع تلافي أي معوقات لضمان استمرارية التطوير.

المستهدف خلال الربع الأول من 2026

وناقشت مستهدفات مديرية الشئون الصحية خلال الربع الأول من عام 2026، التي تضمنت التوسع في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بكافة المستشفيات، ومتابعة تنفيذ سياسات اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) بعدد 10 وحدات صحية , وتفعيل وتشغيل العيادات الجديدة (عيادات السمنة – الصحة النفسية)، والعمل على تفعيل العلاج نفقة الدولة ببعض الوحدات الصحية وفقًا للضوابط المعتمدة، وتحقيق المستهدف من تركيب وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى بالمستشفيات والوحدات الصحية، والتدريب على برنامج IMCI وتفعيل لجنة وفيات الأمهات، وزيادة جولات التفتيش والمتابعة على المستشفيات لضبط سير العمل، وتحقيق نسبة 100% من الإدخال بجميع الإدارات الصحية، والسعي لتحقيق المركز الأول في المبادرات القومية، وزيادة الندوات والأنشطة التوعوية والتثقيف الصحي، وإعداد خطة تدريب لهيئة التمريض لرفع الكفاءة الفنية، ووضع خطة لرفع معدلات مكافحة العدوى بالمستشفيات والوحدات الصحية.

وشددت وكيل وزارة الصحة بالفيوم، على أهمية الالتزام بتنفيذ المستهدفات وفق الجداول الزمنية المحددة، والمتابعة المستمرة للأداء وتقييم النتائج بشكل دوري، وتعزيز التنسيق والتعاون بين الإدارات المختلفة لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات الصحية المقدمة لأهالي محافظة الفيوم.

