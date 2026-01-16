هل تشهد أسعار الدواجن زيادة خلال شهر رمضان؟ اتحاد المنتجين يرد

18 حجم الخط

أسعار الدواجن، أكد محمود العناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن سوق الدواجن في مصر يتمتع بدرجة عالية من التنافسية، في ظل وجود نحو 30 ألف منتج على مستوى الجمهورية، وهو ما يحول دون سيطرة أي جهة بعينها على الأسعار أو التلاعب بها، سواء في الدواجن أو الكتاكيت.

وفرة إنتاج الدواجن خلال الأشهر الماضية تنعكس على استقرار السوق والأسعار

وأوضح العناني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر قناة «MBC مصر»، أن حجم الإنتاج المحلي خلال الأشهر الثلاثة الماضية تجاوز احتياجات السوق الفعلية، وهو ما أسهم بشكل مباشر في استقرار أسعار الدواجن ومنع حدوث أي قفزات سعرية غير مبررة.

وأشار إلى أن تكلفة إنتاج كيلو الدواجن تصل حاليًا إلى نحو 68 جنيهًا، وهو ما يعكس حجم الأعباء التي يتحملها المنتجون، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف ومدخلات الإنتاج.

سعر الكتكوت عند 12 جنيهًا.. توازن عادل بين تكلفة الإنتاج ومصلحة المستهلك

وأضاف رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن سعر الكتكوت اليوم يبلغ 12 جنيهًا، معتبرًا أن هذا السعر عادل ومتوازن في ضوء التكاليف الحالية، ولا يمثل عبئًا إضافيًا على المنتجين أو المستهلكين، بل يعكس حالة من الاستقرار النسبي داخل السوق.

لا زيادات متوقعة في أسعار الدواجن خلال شهر رمضان

وشدد العناني على أنه لا توجد أي مؤشرات أو احتمالات لارتفاع أسعار الدواجن خلال شهر رمضان المقبل، مؤكدًا أن وفرة المعروض واستمرار المنافسة القوية بين المنتجين كفيلان بضمان استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.

اجتماع مع وزير الزراعة لتنظيم السوق وحماية حقوق المنتجين

وكشف العناني أن الاجتماع الذي عُقد أمس مع وزير الزراعة تناول مناقشة قضية قائمة بين منتجي الدواجن وجهاز حماية المنافسة، في إطار السعي إلى تنظيم السوق، وضمان حقوق جميع الأطراف، وتحقيق توازن عادل بين مصلحة المنتج والمستهلك، بما يدعم استقرار هذا القطاع الحيوي.

