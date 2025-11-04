الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
جامعة الفيوم تحتفل باليوم العالمي للتوعية بمرض الروماتيزم

قال ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم،  إنه بمناسبة اليوم العالمي للروماتيزم والتهاب المفاصل، تعقد كلية الطب بالجامعة ندوة تحت عنوان "يوم التوعية الصحية " علي هامش المؤتمر السنوي لقسم الروماتيزم والتأهيل بكلية الطب، غدا الأربعاء، بقاعة المؤتمرات بكلية الطب.

دعوة عالمية لرفع مستوى الوعي باليوم العالمي للروماتيزم

وأضاف رئيس جامعة الفيوم، أن المنظمات الصحية والمجتمعية حول العالم جددت دعواتها للتركيز على التشخيص المبكر ورفع مستوى الوعي باليوم العالمي للروماتيزم، الذي يُحتفل به سنويًا يوم 12 أكتوب، بهدف هذا اليوم إلى تسليط الضوء على الأمراض الروماتيزمية، التي تُعرف بالعدو الصامت، الذي يصيب الملايين حول العالم.

تعريف أمراض الروماتيزم

يذكر أن الأمراض الروماتيزمية ليست مرضًا واحدًا، بل هي مجموعة واسعة تضم أكثر من 100 اضطراب، أكثرها شيوعًا هو التهاب المفاصل الروماتويدي، وتصيب المفاصل والأوتار والأربطة والعظام والعضلات.

جامعة الفيوم تنظم برنامجا تدريبيا في مجال حقوق الإنسان للعاملين بالجهاز الإداري

جامعة الفيوم تنظم قافلة طبية شاملة لأهالي قرية سنرو القبلية بأبشواي

أكد الأطباء والمتخصصون أن الاكتشاف المبكر هو المفتاح الذهبي للسيطرة على المرض وتقليل مضاعفاته الخطيرة، التي قد تصل إلى تشوهات مفصلية وإعاقة.

