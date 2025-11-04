جامعة الفيوم تحتفل باليوم العالمي للتوعية بمرض الروماتيزم

قال ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، إنه بمناسبة اليوم العالمي للروماتيزم والتهاب المفاصل، تعقد كلية الطب بالجامعة ندوة تحت عنوان "يوم التوعية الصحية " علي هامش المؤتمر السنوي لقسم الروماتيزم والتأهيل بكلية الطب، غدا الأربعاء، بقاعة المؤتمرات بكلية الطب.

دعوة عالمية لرفع مستوى الوعي باليوم العالمي للروماتيزم

وأضاف رئيس جامعة الفيوم، أن المنظمات الصحية والمجتمعية حول العالم جددت دعواتها للتركيز على التشخيص المبكر ورفع مستوى الوعي باليوم العالمي للروماتيزم، الذي يُحتفل به سنويًا يوم 12 أكتوب، بهدف هذا اليوم إلى تسليط الضوء على الأمراض الروماتيزمية، التي تُعرف بالعدو الصامت، الذي يصيب الملايين حول العالم.

تعريف أمراض الروماتيزم

​يذكر أن الأمراض الروماتيزمية ليست مرضًا واحدًا، بل هي مجموعة واسعة تضم أكثر من 100 اضطراب، أكثرها شيوعًا هو التهاب المفاصل الروماتويدي، وتصيب المفاصل والأوتار والأربطة والعظام والعضلات.

أكد الأطباء والمتخصصون أن الاكتشاف المبكر هو المفتاح الذهبي للسيطرة على المرض وتقليل مضاعفاته الخطيرة، التي قد تصل إلى تشوهات مفصلية وإعاقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.