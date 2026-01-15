الخميس 15 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

لقاء علمي لأطباء الأنف والأذن بالفيوم يحذر من أمراض الشتاء

لقاء علمي
لقاء علمي
18 حجم الخط

قال الدكتور سيد حنفى  مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة والسكان بمحافظة الفيوم: إن  أمراض الشتاء هذا العام قد يصاحبها التهاب شديد فى الأذن الوسطى ولذلك لابد من التوجه فورا إلى الطبيب عند ظهور الأعراض التى لا تستجيب للعلاج البسيط وتناول فيتامين سى خلال فصل الشتاء لمقاومة الأمراض.

جاء ذلك اليوم الخميس أثناء اليوم العلمي لقسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الفيوم العام.

أهمية اللقاءات العلمية والمستهدفون منها

وقال الدكتور ميشيل عطا رئيس قسم الأنف والأذن، إن اللقاء استهدف الأطباء من المستشفيات العامة والمركزية والتأمين الصحى والمستشفيات الجامعية ومستشفى الفيوم العام وأطباء السمعيات والتخاطبة.

 

 وشدد على أهمية تنظيم اللقاءات  العلمية بشكل دوري، لتجديد معلومات الأطباء والاطلاع على كل ماهو جديد فى مجال الأنف والأذن والحنجرة وأيضا التواصل الاجتماعى بين الأطباء من خلال هذه اللقاءات لنقل الخبرات بين الأطباء الاستشاريين وشباب الأطباء والاطلاع على أحدث العلاجات الطبية وأهمها مجالات المناظير فى علاج أمراض الأنف والأذن والحنجرة.

فوائد التشخيص المبكر لالتهابات الرقبة العميقة

وأشار إلى أن اللقاء العلمى كشف على أن الالتهابات العميقة فى منطقة الرقبة لو تم اكتشافها مبكرا وفى البداية يكون العلاج سهلا وبسيطا  وفى حالات تركها تتفاقم المشكلة وقد تصل إلى حد الجراحة.

وحذر "عطا " من خطورة أمراض الشتاء خاصة فى ظل الفيروس المتحور ودعا إلى أهمية الحيطة والحذر والنظافة الشخصية ونظافة اليدين والتباعد الاجتماعى وارتداء "الماسك" فى حالات الإصابة.

قسم "الأنف والأذن" بالفيوم العام ينظم اليوم ملتقى علميا عن "عدوى مساحات الرقبة العميقة"

تفاقم المشكلة بدلا من علاجها، هيئة الدواء تكشف مخاطر الإفراط في نقط الأنف

فيما قال الدكتور سيد الحنفي مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة والسكان بالفيوم، إن اليوم العلمي دار حول محاضرتين، عن عدوى مساحات الرقبة العميقة، ويلقيها الدكتور إسلام مجدي المدرس بجامعة الفيوم، والموضوع الثاني يتناول أحدث طرق قياس السمع عند الأطفال والكبار، ويلقي المحاضرة من جامعة الفيوم الدكتور محمود مجدي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم ادارة الطب العلاجي الأذن الوسطى الأطباء الاستشاريين التواصل الاجتماعي الفيروس المتحور حالات الإصابة قسم الأنف والأذن والحنجرة مستشفي الفيوم مستشفيات الجامعية

مواد متعلقة

صحة الفيوم تنظم يوما علميا حول "عدوى مساحات الرقبة العميقة"

ما هي حساسية الشتاء؟ وطرق علاجها والوقاية منها بالمنزل

أعراض بسيطة لـ6 أمراض شتوية تتفاقم سريعا فما هي؟

حصاد نشاط وزارة الإسكان خلال أسبوع (فيديوجراف)

استشاري يحذر من غسيل الأنف المتكرر للطفل ويكشف مدى علاقته بالمخ

فعالية علمية بمستشفى الفيوم العام تحذر من مرض نادر يهدد حياة مرضى السكر

صحة الفيوم تنظم اليوم العلمي الثامن للأنف والأذن والحنجرة، غدا

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

ads

الأكثر قراءة

6.79 جنيه سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الخميس 15-1-2026

6 أندية تسعى لحسم تذكرة التأهل لربع نهائي كأس عاصمة مصر

أسعار النفط تهبط بنسبة 4% مع تراجع حدة التوترات الجيوسياسية

السيسي يؤكد اعتزاز مصر بعلاقات التعاون الوثيقة مع اليابان في مختلف المجالات

زغلول صيام يكتب: ليس من أجل هذا تلعب كرة القدم.. ذكرى لقاء أيرلندا.. حذف المشاهد السيئة.. عن لقاء مصر والسنغال أتحدث!

التاريخ يعيد نفسه، المغرب في النهائي ونيجيريا ومصر يتنافسان على البرونزية

قبل المشهد الأخير، صراع الهدافين يشتعل في أمم أفريقيا

أليو ديانج يصل القاهرة اليوم استعدادا للانتظام في مران الأهلي

خدمات

المزيد

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الخميس 15 يناير 2026

6.79 جنيه سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الخميس 15-1-2026

أسعار مواد التشطيب في السوق المحلي اليوم الخميس

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

البحوث الإسلامية يوضح أسباب رحلة الإسراء والمعراج (فيديو)

البحوث الإسلامية: رحلة الإسراء والمعراج كانت فرجا بعد صعوبة (فيديو)

البحوث الإسلامية: معجزة الإسراء والمعراج حدث تاريخي ومكافأة للنبي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية