لقاء علمي لأطباء الأنف والأذن بالفيوم يحذر من أمراض الشتاء

18 حجم الخط

قال الدكتور سيد حنفى مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة والسكان بمحافظة الفيوم: إن أمراض الشتاء هذا العام قد يصاحبها التهاب شديد فى الأذن الوسطى ولذلك لابد من التوجه فورا إلى الطبيب عند ظهور الأعراض التى لا تستجيب للعلاج البسيط وتناول فيتامين سى خلال فصل الشتاء لمقاومة الأمراض.

جاء ذلك اليوم الخميس أثناء اليوم العلمي لقسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الفيوم العام.

أهمية اللقاءات العلمية والمستهدفون منها

وقال الدكتور ميشيل عطا رئيس قسم الأنف والأذن، إن اللقاء استهدف الأطباء من المستشفيات العامة والمركزية والتأمين الصحى والمستشفيات الجامعية ومستشفى الفيوم العام وأطباء السمعيات والتخاطبة.

وشدد على أهمية تنظيم اللقاءات العلمية بشكل دوري، لتجديد معلومات الأطباء والاطلاع على كل ماهو جديد فى مجال الأنف والأذن والحنجرة وأيضا التواصل الاجتماعى بين الأطباء من خلال هذه اللقاءات لنقل الخبرات بين الأطباء الاستشاريين وشباب الأطباء والاطلاع على أحدث العلاجات الطبية وأهمها مجالات المناظير فى علاج أمراض الأنف والأذن والحنجرة.

فوائد التشخيص المبكر لالتهابات الرقبة العميقة

وأشار إلى أن اللقاء العلمى كشف على أن الالتهابات العميقة فى منطقة الرقبة لو تم اكتشافها مبكرا وفى البداية يكون العلاج سهلا وبسيطا وفى حالات تركها تتفاقم المشكلة وقد تصل إلى حد الجراحة.

وحذر "عطا " من خطورة أمراض الشتاء خاصة فى ظل الفيروس المتحور ودعا إلى أهمية الحيطة والحذر والنظافة الشخصية ونظافة اليدين والتباعد الاجتماعى وارتداء "الماسك" فى حالات الإصابة.

فيما قال الدكتور سيد الحنفي مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة والسكان بالفيوم، إن اليوم العلمي دار حول محاضرتين، عن عدوى مساحات الرقبة العميقة، ويلقيها الدكتور إسلام مجدي المدرس بجامعة الفيوم، والموضوع الثاني يتناول أحدث طرق قياس السمع عند الأطفال والكبار، ويلقي المحاضرة من جامعة الفيوم الدكتور محمود مجدي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.