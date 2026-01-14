رفع 66 طنًا من المخلفات في حملة بقرى أبنوب بأسيوط

18 حجم الخط

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، ضرورة الاستمرار في تنفيذ حملات النظافة بجميع قرى ومراكز المحافظة، في إطار جهود تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على البيئة والصحة العامة.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات اليومية أسفرت عن رفع كميات كبيرة من القمامة والمخلفات من الشوارع والميادين العامة ومحيط المدارس والمصالح الحكومية، إلى جانب أماكن التجميع وصناديق القمامة ومداخل القرى بمركز أبنوب، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري وخلق بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.

رفع 66 طنًا من المخلفات والتراكمات بأسيوط

وأشار المحافظ إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب، برئاسة مصطفى علي رئيس المركز، نفذت حملة مكبرة للنظافة بنطاق قرية الحمام، أسفرت عن رفع نحو 66 طنًا من المخلفات والتراكمات بمنطقتي كوم أبو شيل والحمام، حيث تم نقل المخلفات إلى المقالب العمومية المخصصة ومصنع السماد بمنقباد، وفقًا للتعليمات المنظمة في هذا الشأن.

وشدد اللواء هشام أبو النصر على أهمية تسوية وتمهيد الشوارع غير المرصوفة لتيسير حركة النقل والانتقال للمواطنين، باستخدام معدات وسيارات الحملات الميكانيكية التابعة للمراكز والأحياء بمحافظة أسيوط ، والتي تشمل اللوادر والجليدر والحاويات والقلابات وسيارات الكنس الآلي، بما يضمن رفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.