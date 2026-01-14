الأربعاء 14 يناير 2026
محافظات

رفع 66 طنًا من المخلفات في حملة بقرى أبنوب بأسيوط

حملة إزالة مخلفات
حملة إزالة مخلفات بأسيوط، فيتو
أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، ضرورة الاستمرار في تنفيذ حملات النظافة بجميع قرى ومراكز المحافظة، في إطار جهود تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على البيئة والصحة العامة.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات اليومية أسفرت عن رفع كميات كبيرة من القمامة والمخلفات من الشوارع والميادين العامة ومحيط المدارس والمصالح الحكومية، إلى جانب أماكن التجميع وصناديق القمامة ومداخل القرى بمركز أبنوب، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري وخلق بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.

رفع 66 طنًا من المخلفات والتراكمات بأسيوط 

وأشار المحافظ إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب، برئاسة مصطفى علي رئيس المركز، نفذت حملة مكبرة للنظافة بنطاق قرية الحمام، أسفرت عن رفع نحو 66 طنًا من المخلفات والتراكمات بمنطقتي كوم أبو شيل والحمام، حيث تم نقل المخلفات إلى المقالب العمومية المخصصة ومصنع السماد بمنقباد، وفقًا للتعليمات المنظمة في هذا الشأن.

رفع 30 طنًا من مخلفات القمامة بمعابدة أبنوب في أسيوط

رفع 60 طن مخلفات وصيانة منظومة الإنارة بدمنهور في البحيرة

وشدد اللواء هشام أبو النصر على أهمية تسوية وتمهيد الشوارع غير المرصوفة لتيسير حركة النقل والانتقال للمواطنين، باستخدام معدات وسيارات الحملات الميكانيكية التابعة للمراكز والأحياء بمحافظة أسيوط ، والتي تشمل اللوادر والجليدر والحاويات والقلابات وسيارات الكنس الآلي، بما يضمن رفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

