انطلاق قافلة لتعليم الكبار بأسيوط ضمن مبادرة "أسرتك مسئوليتك احميها ووعيها"

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن رفع الوعي المجتمعي داخل القرى والنجوع يعد ركيزة أساسية في مواجهة العديد من القضايا المجتمعية، وفي مقدمتها الأمية، مشيرًا إلى أن القوافل الإعلامية والتوعوية تمثل أحد أهم أدوات التواصل المباشر مع المواطنين، لما لها من دور فعال في تعزيز الإقبال على فصول محو الأمية وضمان استمرارية الدارسين، بما يتسق مع توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن الهيئة العامة لتعليم الكبار بالمحافظة، برئاسة نادي إبراهيم عبدالعال مدير عام الفرع، نظمت قافلة إعلامية غير ممولة بقرية النخيلة التابعة لمركز أبوتيج، وذلك في إطار المبادرة المجتمعية "أسرتك مسؤوليتك… احميها ووعيها"، وبالتنسيق مع مركز النيل للإعلام والمجلس القومي للسكان، وبمشاركة فاعلة من مؤسسات المجتمع المدني.

أهمية الترابط الأسري ودوره في مواجهة الأمية

وشهدت القافلة تنظيم ندوة تثقيفية تناولت أهمية الترابط الأسري ودوره في مواجهة الأمية والحد من الزيادة السكانية، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بمسؤولية الأسرة تجاه القضايا السكانية والتعليمية، ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك بمشاركة عدد من القيادات التنفيذية والمجتمعية بمحافظة أسيوط، من بينهم محمد عبده مدير عام المجلس القومي للسكان، وأحمد جلال كبير أخصائي الإعلام، وخالد طه مسؤول وحدة السكان بالمركز، وعمرو عبد الحي مدير عام الشؤون القانونية، وفرغلي موسى أحمد مدير إدارة تعليم الكبار بمركز أبوتيج، ومخلص رئيس الوحدة المحلية بقرية النخيلة.

تنفيذ خطة متكاملة تسهم في حماية الأسرة

وأشار المحافظ إلى أهمية تعزيز التعاون وتوسيع الشراكات بين الجهات التنفيذية والإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني، مع تكثيف الجهود التوعوية الميدانية وتنفيذ خطة متكاملة تسهم في حماية الأسرة وترسيخ ثقافة التعليم ودعم الاستقرار المجتمعي، من خلال تصحيح المفاهيم المغلوطة وتعزيز ثقافة المسؤولية ونشر الرسائل التوعوية الهادفة، بما يدعم جهود القضاء على الأمية.

وأضاف اللواء هشام أبو النصر أن القوافل الإعلامية والبرامج التوعوية تأتي ضمن خطة زمنية مدروسة تستهدف تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة في ملف محو الأمية، في إطار الدعم المتواصل لجهود التوعية المجتمعية وخدمة قضايا التعليم، بما يسهم في بناء أسرة واعية ومجتمع متماسك قادر على مواجهة مختلف التحديات.

