الأحد 11 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس جامعة أسيوط يتفقد انتظام الامتحانات بمعهد دراسات البيولوجيا الجزيئية

رئيس جامعة أسيوط
رئيس جامعة أسيوط يتفقد اللجان، فيتو
18 حجم الخط

أجرى الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، صباح اليوم الأحد، جولة تفقدية لمتابعة انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025/ 2026 لطلاب الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) بـ معهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية، وذلك في إطار حرص إدارة الجامعة على ضمان انتظام العملية الامتحانية، وتوفير المناخ الأكاديمي الملائم للطلاب.

ورافق رئيس الجامعة خلال الجولة كلٌ من الدكتور عمرو عبد الفتاح عميد معهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية، والدكتورة إيناس عبد الحافظ عميد كلية الطب البيطري، والدكتور علاء حامد وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث.

رئيس جامعة أسيوط يتابع سير الامتحانات داخل اللجان

وخلال الجولة، تابع الدكتور المنشاوي سير الامتحانات داخل اللجان، واطمأن على حسن انتظامها، وتوفير الأجواء الملائمة لأداء الامتحانات، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

كما حرص رئيس جامعة أسيوط على الاستماع إلى آراء الطلاب، والاطمئنان على مدى وضوح الأسئلة، وسهولة تنظيم اللجان، وتوافر الوقت الكافي لأداء الامتحانات، وتجهيز القاعات بالشكل الذي يهيئ بيئة مناسبة لأداء الامتحانات.

وأكد الدكتور المنشاوي أهمية الاستمرار في تطوير وتجهيز قاعات الامتحانات بما يواكب متطلبات العملية التعليمية، مشيرا إلى الاهتمام الدوري بأعمال الصيانة، إلى جانب دعم القاعات باحتياجاتها اللازمة، بما يسهم في توفير بيئة امتحانية مريحة ومحفزة تساعد الطلاب على التركيز وتقديم أفضل أداء ممكن.

ولفت رئيس جامعة أسيوط إلى المكانة العلمية المتميزة لمعهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية، باعتباره أول معهد بحثي متخصص في هذا المجال على مستوى الجامعات المصرية، وما يضمه من كوادر بحثية ودارسين متميزين، قادرين على الإسهام في إنتاج بحوث تطبيقية متقدمة تخدم خطط التنمية والابتكار، وتدعم البحث العلمي والدراسات البينية.

جامعة أسيوط تعلن فتح باب الترشح لجائزتي أفضل رسالة ماجستير وأطروحة دكتوراه لـ 2025/2026

رئيس جامعة أسيوط يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول

ويُذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الدراسات العليا بمعهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية بجامعة أسيوط بدأت اليوم الأحد 11 يناير، وتستمر حتى الخميس 22 يناير 2026، ويبلغ إجمالي عدد الممتحنين (49) طالبًا، بواقع (43) طالب ماجستير و(6) طلاب دكتوراه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط البيولوجيا الجزيئية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط الدراسات العليا والبحوث الطب البيطري العملية التعليمية الماجستير والدكتوراه إمتحانات الفصل الدراسي الاول جامعة أسيوط رئيس جامعة أسيوط شئون الدراسات العليا عميد كلية الطب محافظة اسيوط

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يوجه برفع جاهزية وصيانة معدات الحملة الميكانيكية

تعليم أسيوط: فتح تحقيق عاجل في واقعة سقوط طالب من الدور الأرضي

وكيل التعليم بأسيوط: طلاب النظامي يؤدون الامتحان بالتابلت والمنازل والخدمات بالورقي

ختام فعاليات أوبريت "الليلة الكبيرة" بقرى حياة كريمة بأسيوط

جامعة أسيوط تعلن فتح باب الترشح لجائزتي أفضل رسالة ماجستير وأطروحة دكتوراه لـ 2025/2026

جنايات أسيوط تقرر إحالة أوراق متهمين بقتل اللواء بداري وزوجته لفضيلة المفتي

انطلاق المبادرة المجتمعية لمناهضة الزيادة السكانية والأمية بأسيوط

محافظ أسيوط يختتم جولاته لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد (صور)

ads

الأكثر قراءة

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني

حصيلة أهداف أمم أفريقيا 2025 بعد دور ربع النهائي

وزير النقل يتابع حركة التشغيل بالسكك الحديد والاستعداد للطقس السيئ

التحقيق في حريق محرقة نفايات أمام معهد السموم بقصر العيني

"مصر للعلوم" تحتفل بتخريج دفعات جديدة من الدبلومات المهنية بكلية طب الأسنان بالتعاون مع جامعة جنوة

تعزيز التعاون الاستثماري، تفاصيل صرف شريحة الدعم المالي الثانية المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر

فرحنا كلنا، ساويرس يرد على وزير خارجية الإمارات بعد فوز منتخب مصر أمام كوت ديفوار

التحقيق في حادث انقلاب سيارة ربع نقل أمام كوبري السعدية بالشرقية

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري في البنوك المصرية اليوم الأحد 11 يناير 2026

سعر الريال العماني في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم الأحد 11-1-2026

سعر الـ 100 ين ياباني في البنوك المصرية اليوم الأحد 11- 1- 2026

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم الأحد 11-1-2026

المزيد

انفوجراف

قبل لقاء الحسم بين الفراعنة والأفيال.. تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ليلة الإسراء والمعراج 2026 ميزة إضافية لهذه الليلة

«أدب التحية في الإسلام»، الشيخ عطية صقر يوضح ما يجب على المسلم فعله

تفسير رؤيا البق في المنام وعلاقتها بكثرة الهموم والمشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية