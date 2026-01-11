رئيس جامعة أسيوط يتفقد انتظام الامتحانات بمعهد دراسات البيولوجيا الجزيئية

18 حجم الخط

أجرى الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، صباح اليوم الأحد، جولة تفقدية لمتابعة انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025/ 2026 لطلاب الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) بـ معهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية، وذلك في إطار حرص إدارة الجامعة على ضمان انتظام العملية الامتحانية، وتوفير المناخ الأكاديمي الملائم للطلاب.

ورافق رئيس الجامعة خلال الجولة كلٌ من الدكتور عمرو عبد الفتاح عميد معهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية، والدكتورة إيناس عبد الحافظ عميد كلية الطب البيطري، والدكتور علاء حامد وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث.

رئيس جامعة أسيوط يتابع سير الامتحانات داخل اللجان

وخلال الجولة، تابع الدكتور المنشاوي سير الامتحانات داخل اللجان، واطمأن على حسن انتظامها، وتوفير الأجواء الملائمة لأداء الامتحانات، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

كما حرص رئيس جامعة أسيوط على الاستماع إلى آراء الطلاب، والاطمئنان على مدى وضوح الأسئلة، وسهولة تنظيم اللجان، وتوافر الوقت الكافي لأداء الامتحانات، وتجهيز القاعات بالشكل الذي يهيئ بيئة مناسبة لأداء الامتحانات.

وأكد الدكتور المنشاوي أهمية الاستمرار في تطوير وتجهيز قاعات الامتحانات بما يواكب متطلبات العملية التعليمية، مشيرا إلى الاهتمام الدوري بأعمال الصيانة، إلى جانب دعم القاعات باحتياجاتها اللازمة، بما يسهم في توفير بيئة امتحانية مريحة ومحفزة تساعد الطلاب على التركيز وتقديم أفضل أداء ممكن.

ولفت رئيس جامعة أسيوط إلى المكانة العلمية المتميزة لمعهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية، باعتباره أول معهد بحثي متخصص في هذا المجال على مستوى الجامعات المصرية، وما يضمه من كوادر بحثية ودارسين متميزين، قادرين على الإسهام في إنتاج بحوث تطبيقية متقدمة تخدم خطط التنمية والابتكار، وتدعم البحث العلمي والدراسات البينية.

ويُذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الدراسات العليا بمعهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية بجامعة أسيوط بدأت اليوم الأحد 11 يناير، وتستمر حتى الخميس 22 يناير 2026، ويبلغ إجمالي عدد الممتحنين (49) طالبًا، بواقع (43) طالب ماجستير و(6) طلاب دكتوراه.

