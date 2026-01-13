الثلاثاء 13 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

التصريح بدفن طفلة لقيت مصرعها في بئر أسانسير عقار بالبساتين

اسعاف
اسعاف
18 حجم الخط

صرحت النيابة العامة، بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها داخل بئر أسانسير بـ منطقة البساتين جنوب محافظة القاهرة، وذلك بعد ورود تقرير الصفة التشريحية من الطب الشرعي.

وبحسب التحريات، فإن الطفلة كانت تلهو داخل العقار ثم غافلت أسرتها، وسقطت داخل البئر، وأن أسرتها تفاجئت بغيابها وبالبحث عنها عثروا عليها داخل البئر جثة هامدة.


وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.


مصرع طفلة داخل بئر أسانسير بالبساتين

تلقى قسم شرطة البساتين بلاغًا يفيد بسقوط طفلة داخل بئر أسانسير أحد العقارات بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أن الطفلة نجلة حارس العقار، وأنها سقطت داخل بئر المصعد، ما أسفر عن وفاتها في الحال.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث.


وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامةالتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التحفظ على كاميرات المراقبة التصريح بدفن طفلة أسانسير بالبساتين النيابة العامة بئر أسانسير بالبساتين تحرر محضر بالواقعة وتولت جنوب محافظة القاهرة عدم وجود شبهة جنائية شرطة البساتين

مواد متعلقة

تحليل مخدرات لشخص متهم بالتحرش بطفلة بعد استدراجها لمنزل مهجور في العياط

نص التقرير الطبي في العثور على جثة مسنة أسفل فيلا بالتجمع

3 قرارات من النيابة بواقعة إلقاء شخص مادة كاوية على وجه سيدة بالقطامية

تفريغ هواتف ومحادثات عصابة لتزوير الشهادات الدراسية والأختام الحكومية

قرار جديد ضد دجال الإسكندرية المتهم ببث مقاطع فيديو للنصب على المواطنين

إخلاء سبيل المتهمة بدهس طالبة الشروق بكفالة

استعجال تقرير المعمل الجنائي في حريق شقة بحلوان

نص التحريات في العثور على جثة مسنة أسفل فيلا بالتجمع
ads

الأكثر قراءة

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

تداول 24 ألف طن و1025 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

جلسة حاسمة بين معتمد جمال ولاعبي الزمالك

تباين أداء مؤشرات البورصة بمرور ساعة من بدء تعاملات اليوم الثلاثاء

أرقام مواجهات مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في جميع المسابقات

العظمى بالقاهرة 18 والصغرى بالمحافظات تسجل 5 مئوية، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

الشتاء "على أصوله"، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ارتفاع أمواج البحر المتوسط 5.5 متر، تحذير من أمطار رعدية وعاصفة ترابية

طلاب الخامس الابتدائي بالقاهرة يؤدون اليوم امتحان الدراسات الاجتماعية

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الثلاثاء

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء

كم يبلغ سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء 13- 1-2026

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته، أرقام تشابي ألونسو مع ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معجزة الإسراء والمعراج، كيف تجلّت رحمة النبي بأمته في فريضة الصلاة؟

أصله ومن له حق النقاش فيه، الأزهر يوضح مسائل مهمة حول “الاجتهاد في الإسلام”

تفسير رؤية الكوشة في المنام وعلاقتها بكثرة الخلافات الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية