التحقيق مع طفل يقود سيارة نصف نقل على طريق الأوتوستراد

تباشر الجهات المعنية التحقيق مع قائد سيارة ونجله، بتهمة السماح للثاني وهو طفل بقيادة سيارة "نصف نقل" على طريق الأوتوسترادبالقاهرة معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

فيديو لطفل يقود سيارة نصف نقل بطريق الأوتوستراد

رصدت مديرية أمن القاهرة تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام طفل بقيادة سيارة "نصف نقل" بطريق الأوتوستراد بالقاهرة معرضًا حياته والمواطنين للخطر.



وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتم تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو، ومالكها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى) - وقائدها وقت إرتكاب الواقعة (نجله 15 سنة).

وبمواجهة مالك السيارة أقر بعلمه بقيادة نجله السيارة على النحو المشار إليه، وتم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها ومالكها.

