ضبط مدير مخزن بالقاهرة لتوزيعه نسخًا مقلدة من الكتب الدراسية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط مدير مخزن "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة.

تفاصيل الواقعة

المخزن كان يقوم بتوزيع وبيع نسخ من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية، مقلدة ومنسوخة بدون تصريح أو تفويض من الجهات المختصة، مخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

بعد تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم ضبط المدير المسئول وبحوزته 24 ألف نسخة من الكتب الدراسية المقلدة.

المتهم أقر بارتكابه الواقعة بقصد تحقيق الربح المادي.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم والمضبوطات، وضبط الواقعة جاء ضمن سلسلة حملات مكثفة تستهدف حماية الملكية الفكرية ومنع تداول المواد المقلدة.

على جانب آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية من كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تبين قيام صانع محتوى بابتزاز بعض العائلات والتشهير بهم.

وبالفحص، تبين أن المتهم مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر، وقد استغل منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي للنصب والاحتيال على المواطنين، بزعم قدرته على توفير بيانات خطوط الهواتف المحمولة، وتحصل على مبالغ مالية منهم ثم تنصل منها، مع استخدام القناة التي يديرها في التشهير بالعائلات المستهدفة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته هاتف محمول يحتوي على أدلة تثبت نشاطه الإجرامي، وبمواجهته اعترف بالواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

