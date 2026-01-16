انتخاب الرئيس والوكيلين وتشكيل اللجان النوعية.. ماذا حدث بمجلس النواب في أسبوع؟

18 حجم الخط

شهد مجلس النواب الأسبوع المنقضي انطلاق الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمدة خمس سنوات، والانتهاء من تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي.

وترصد فيتو أبرز ما حدث بمجلس النواب خلال هذا الأسبوع.

انتخاب رئيس مجلس النواب

أدى الأعضاء اليمين الدستورية ثم تم انتخاب الرئيس والوكيلين، حيث فاز كل من المستشار هشام بدوى برئاسة المجلس وكل من عاصم الجزار ومحمد الوحش بوكالة المجلس.

انتخابات اللجان النوعية

كما أسفرت انتخابات اللجان النوعية عن حصد حزب مستقبل وطن، رئاسة 12 لجنة نوعية، يليه حزب حماة وطن بـ 6 رؤساء لجان، وحزب الجبهة الوطنية بـ4 رؤساء لجان، ثم حزب الشعب الجمهوري برئاسة لجنة واحدة فقط.

وحصدت كتلة المعينين بـ مجلس النواب الفوز برئاسة أربع لجان، وهي لجنة العلاقات الخارجية برئاسة سامح شكري، وراندا مصطفى في لجنة التضامن الاجتماعي، وثريا البدوي برئاسة لجنة الثقافة والإعلام والآثار، وعمرو الورداني برئاسة لجنة الشئون الدينية والأوقاف.

كما أسفرت نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب، عن تولى 7 وزراء سابقين مناصب رئيس اللجنة في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث للمجلس.

وضمت قائمة الوزراء الفائزين بمنصب رئيس لجنة نوعية في مجلس النواب ما يلي:

سامح حسن شكري صالح سليم، رئيسا للجنة العلاقات الخارجية .

محمد عباس حلمي محمد هاشم، رئيسا للجنة الدفاع والأمن القومي.

محمد محمود أحمد سعفان، رئيسا للجنة القوى العاملة.

طارق أحمد عبد القادر الملا، رئيسا للجنة الطاقة والبيئة.

السيد محمد مرزوق القصير، رئيسا للجنة الصناعة والري.

أشرف محمد عبد الحميد الشيحي، رئيسا للجنة التعليم .

محمود سيد عبد الحميد شعراوي، رئيسا للجنة الإدارة المحلية.

كما نجحت السيدات في الحصول على عدد من المناصب في هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب، في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث.

3 نائبات في منصب رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب

وفازت 3 نائبات بمنصب رئيس اللجنة، حيث تترأس النائبة سحر طلعت مصطفى، لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب.

تفاصيل حصول السيدات على مناصب في هيئات مكاتب اللجان النوعية

كما حصلت النائبة راندا مصطفى على منصب رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، والدكتورة ثريا البدوي، رئيسا للجنة الإعلام والثقافة والآثار.

كما فازت 7 نائبات بمنصب الوكيل، و5 أخريات في منصب أمين السر، في انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب.

اجتماعات وضع خطة عمل اللجان النوعية بمجلس النواب

ومن المقرر أن تبدأ اللجان النوعية بمجلس النواب، عقد اجتماعات، لاعتماد خطة عملها خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث.

نظام عمل اللجان النوعية بمجلس النواب

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب أسلوب عمل اللجان النوعية، حيث نصت المادة 45 على: تحدد اللجان فى بداية كل دور انعقاد عادي، الموضوعاتِ التى تدخل فى نطاق نشاطها وتحتاج إلى مناقشة خلال هذا الدور، والأسبابَ المبررة لهذه المناقشة، والجوانبَ التى تستحق الدراسة، وتقدم بيانا بذلك إلى رئيس المجلس.

دراسة ما يحال للجان النوعية من موضوعات

كما تنص المادة 46 على: تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين، أو الاقتراحات بقوانين، أو القرارات بقوانين، أو غيرها من الموضوعات التى تدخل فى نطاق اختصاصها، وغير ذلك من المسائل التى يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها، وفقًا لأحكام هذه اللائحة.

متابعة الأثر التشريعي للقوانين الصادرة

ونصت المادة 47 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: تتقصى كل لجنة من اللجان النوعية آثار تطبيق القوانين التى تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها، كما تقوم بدراسة الأثر التشريعى لهذه القوانين، وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهداف القانون، وعليها أن تقدم تقريرًا إلى رئيس المجلس بنتائج متابعتها والاقتراحات التى تراها فى هذا الشأن، ولمكتب المجلس أن يستطلع رأى اللجنة العامة فى هذه التقارير لاتخاذ الإجراءات المناسبة فى شأنها.

ومنحت اللائحة اللجان النوعية في متابعة عمل الحكومة فيما يتعلق باختصاصاتها، وفقا لما نصت عليه المادة 48: تتابع كل لجنة من اللجان النوعية فى حدود اختصاصها ما تتضمنه بيانات الوزراء فى المجلس أو أمامها أو فى الصحف ووسائل الإعلام من وعود وبرامج، وكذلك التوصيات التى صدرت عنها أو صدرت عن المجلس، وتقدم تقارير إلى رئيس المجلس تضمنها المدى الذى وصل إليه تنفيذ كلٍّ من هذه الوعود والتوصيات، ولمكتب المجلس أن يعرض هذه التقارير على المجلس.

كما تضمنت اللائحة حق الحكومة في استطلاع رأي اللجان في أي مسألة بحدود اختصاص كل لجنة.

وفي هذا الشأن نصت المادة 49 على: لرئيس الحكومة ولغيره من أعضائها، أن يستطلعوا رأى اللجان النوعية فى المسائل التى تتعلق بمشروعات الخطة أو الموازنة العامة للدولة، أو فى شأن مشروع قانون أو مشروع قرار أو أى موضوع يدخل بحثُه فى اختصاصها، وذلك قبل الموافقة عليه أو إصداره أو تنفيذه. وللوزير أن يطلب عقد اجتماع اللجنة المختصة لاستشارتها فى أمر عاجل. ويدعو رئيس المجلس اللجنة إلى الاجتماع فى الأحوال المبينة فى الفقرتين السابقتين، وتحيط اللجنة رئيس المجلس بتقرير عما جرى فى هذا الاجتماع.

كما تنص المادة 50 على: لكل لجنة أن تطلب من رئيس المجلس، الاجتماعَ بالوزير المختص بأى من المسائل الداخلة فى نطاق عملها، للاستماع إلى ما يدلى به من إيضاحات أو غير ذلك من المعلومات والبيانات المتعلقة بالمسائل المذكورة.

وتحيط اللجنةُ رئيسَ المجلس علمًا بما يجرى فى هذه الاجتماعات، ويجوز لرئيس المجلس تكليف اللجنة بإعداد تقرير عنها لعرضه على المجلس.

