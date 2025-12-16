فرص عمل وعلاج على نفقة الدولة في لقاء محافظ الفيوم بالمواطنين

18 حجم الخط

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بإجراء عدد من التداخلات لتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للأسر الأكثر احتياجًا، من خلال توفير مساعدات مالية عاجلة ومعاشات للفئات الأولى بالرعاية، وتوفير مشروعات تنموية، وفرص عمل بشركات ومصانع القطاع الخاص، وتراخيص أكشاك، للشباب والمرأة المعيلة ومن بينهم ذوي الهمم، كما وجه بتوفير الرعاية الصحية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية، ودراسة مدى إمكانية توصيل خدمات الصرف الصحي بشارع الأوقاف بمنطقة روبا بقرية الكعابي الجديدة.

تداخلات لتوفير الحماية الاجتماعية

كما وجه محافظ الفيوم، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع مسئولي المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية، لبحث ودراسة عدد من الحالات لبيان مدى إمكانية منحها معاشات شهرية، والدخول تحت مظلة "تكافل وكرامة"، ما يسهم في توفير الحياة الكريمة لهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة، لتجهيز عدد من الأكشاك المرخصة للأسر الألى بالرعاية بالمستلزمات، فضلًا عن التنسيق مع المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية، لتوفير نفقات العلاج اللازم لبعض الحالات المرضية.

فرص عمل وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كما وجه محافظ الفيوم، بتوفير التمويل اللازم لفتح مشروعات تنموية للشباب والمرأة المعيلة ـ خاصة الأولى بالرعاية وذوي الهمم ـ بالتنسيق مع مسئولي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، أو من خلال إدارات تنمية القرية بمجالس المدن، أو برنامج "مشروعك"، كما استمع المحافظ، لمطالب عدد من الشباب والفتيات الراغبين بالعمل في القطاع الخاص، ووجه وكيل مديرية العمل، بسرعة توفير فرص عمل لهم بشركات ومصانع ومؤسسات القطاع الخاص، تبعًا لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية، ومتابعة العمالة الخاصة بمختلف المؤسسات والشركات والمصانع، للتأكد من التحاق الشباب والفتيات بها فعليًا، وتقاضيهم للأجور تبعًا للشروط والقوانين المنظمة لذلك، بهدف الإنتقال بتلك الأسر من مرحلة المساعدات المباشرة، إلى مرحلة العمل والإنتاج المستمر والاعتماد على النفس.

رعاية صحية مجانية

أيضا وجه محافظ الفيوم، كلًا من، وكيل وزارة الصحة، ومدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي، بتوفير الرعاية الصحية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية الأولى بالرعاية، وسرعة التنسيق بين مسئولي مديرية الصحة ومستشفى الفيوم الجامعي، لإجراء الفحص الطبي اللازم لأحد الشباب الذي يعاني من متلازمة الرباط المقوص الناصف "انسداد بالشريان المغذي للكبد والطحال والمعدة والأمعاء الدقيقة"، والتنسيق مع الجامعات خارج مصر لسفره إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك، وتوفير العلاج والتحاليل الجينية اللازمة لطفل يعانى من ضمور بالمخ والعضلات، وإجراء الفحص الطبي اللازم وتوفير العلاج لزوجة كفيفة من الأولى بالرعاية تعانى من تأخر الحمل.

تكليفات الإدارة المحلية

كما وجه محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن، ببحث ودراسة عدد من طلبات المواطنين الراغبين في ترخيص أكشاك بالقرى وعلى أطراف المدن، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا من السيدات المعيلات وذوي الهمم، وتيسير الإجراءات طبقًا للشروط المنظمة لذلك، كما وجه رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، بالتنسيق مع مسئولي مجلس مدينة إطسا، لمعاينة مبنى على أراضي أملاك الدولة بمنشأة الأمير بالحجر، مع إزالته بشكل فوري حال مخالفته، بجانب التنسيق مع رئيس مركز ومدينة طامية، وعضو من الحوكمة والمتابعة الداخلية بالمحافظة، لمعاينة مزرعة للماشية والدواجن متاخمة للكتلة السكنية، لمراجعة تراخيصها واتخاذ اللازم حيالها قانونًا حال مخالفتها للشروط.

حل مشكلة الكعابي

وبشأن شكوى عدد من أهالي قرية الكعابي الجديدة، التابعة لمركز سنورس، لتضررهم من تسرب مياه الصرف الصحي بشارع الأوقاف المحروم من خدمات الصرف الصحي بمنطقة سكة روبا بالقرية، رغم وجود الخدمة بالمنطقة، مطالبين بسرعة كسح تلك المياه التى أغرقت العديد من المنازل، وأن يتم توصيل خدمة الصرف الصحي إليهم أسوة بباقي القرية، وعلى الفور وجه محافظ الفيوم، مسئولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، بمعاينة الشارع بالمنطقة على الطبيعة، وكسح مياه الصرف الصحي ومعرفة أسباب تسربها بالشارع، وبحث إمكانية توصيل خدمات الصرف الصحي به حال عدم مخالفة المنازل بالمنطقة.

كما وجه المحافظ، وكلاء الوزارة، ورؤساء القطاعات، ومجالس المدن بالفيوم، ومختلف مديري المديريات الخدمية بالمحافظة، بتلقى شكاوى المواطنين والعمل على بحث الحلول المناسبة لها، والاستماع لمختلف طلبات الأهالي، والاستجابة لها فى ضوء اللوائح والقوانين المنظمة للعمل، مؤكدًا أن توفير الخدمات الملائمة للمواطنين محور عمل كافة الجهات.

