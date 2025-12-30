استعدادا للأمطار، مياه الفيوم تنفذ خطة شاملة لتطهير شبكات الصرف الصحي

18 حجم الخط

قال المهندس وليد سعيد إسماعيل رئيس مجلس ادارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، إن قطاع الصرف الصحي بالشركة، يواصل أعمال تطهير شبكات الصرف الصحي وبيارات التجميع بمحطات الرفع وأحواض محطات المعالجة لإزالة الرواسب وزيادة القدرات الاستيعابية وضمان انسيابية تدفق المياه وكفاءة التصريف ومنع أي أعطال فجائية بجميع أنحاء المحافظة بشكل يومي.

استعدادات شركة الفيوم لمياه الشرب لأمطار الشتاء

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أن قطاع الصرف الصحي ينفذ خطة شاملة تتزامن مع دخول فصل الشتاء، تتضمن أعمال صيانة شاملة لكافة المعدات الأساسية في محطات الرفع والمعالجة، ويتم فحص وإصلاح طلمبات الرفع والمحابس الرئيسية (الدخول والخروج) ولوحات التشغيل، لضمان جاهزيتها للعمل بكفاءة عالية وتحمل الضغط المتزايد خلال موسم الأمطار، ويشمل ذلك تنظيف وتطهير وإعادة تأهيل الأجزاء المعرضة للتآكل أو الانسداد.

خطة كاملة لتقديم خدمات صرف صحي متكاملة

فيما قال الدكتور جمال جابر رئيس قطاع الصرف الصحي بشركة مياه الفيوم، إن أعمال الصيانة الدورية والإجراءات الوقائية والتصحيحية تأتي ضمن خطة متكاملة لضمان تقديم خدمة صرف صحي مستدامة وعالية الجودة، وتجنب المشكلات التي قد تنجم عن انسداد الشبكات.

وتابع رئيس قطاع الصرف الصحي بشركة مياه الفيوم، أن الأعمال الاستباقية ضرورية للحفاظ على البنية التحتية لقطاع الصرف الصحي، والحفاظ على دعم جهود الدولة في تطوير المرفق واستدامة وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.