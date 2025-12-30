الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

استعدادا للأمطار، مياه الفيوم تنفذ خطة شاملة لتطهير شبكات الصرف الصحي

تطهير شبكات الصرف،
تطهير شبكات الصرف، فيتو
18 حجم الخط

قال المهندس وليد سعيد إسماعيل رئيس مجلس ادارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، إن  قطاع الصرف الصحي بالشركة، يواصل أعمال تطهير شبكات الصرف الصحي وبيارات التجميع بمحطات الرفع وأحواض محطات المعالجة لإزالة الرواسب وزيادة القدرات الاستيعابية وضمان انسيابية تدفق المياه وكفاءة التصريف ومنع أي أعطال فجائية بجميع أنحاء المحافظة بشكل يومي.

استعدادات شركة الفيوم لمياه الشرب لأمطار الشتاء

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أن قطاع الصرف الصحي ينفذ خطة شاملة تتزامن مع دخول فصل الشتاء، تتضمن  أعمال صيانة شاملة لكافة المعدات الأساسية في محطات الرفع والمعالجة، ويتم فحص وإصلاح طلمبات الرفع والمحابس الرئيسية (الدخول والخروج) ولوحات التشغيل، لضمان جاهزيتها للعمل بكفاءة عالية وتحمل الضغط المتزايد خلال موسم الأمطار، ويشمل ذلك تنظيف وتطهير وإعادة تأهيل الأجزاء المعرضة للتآكل أو الانسداد.

خطة كاملة لتقديم خدمات صرف صحي متكاملة

فيما قال الدكتور جمال جابر رئيس قطاع الصرف الصحي بشركة مياه الفيوم، إن أعمال الصيانة الدورية والإجراءات الوقائية والتصحيحية تأتي ضمن خطة متكاملة لضمان تقديم خدمة صرف صحي مستدامة وعالية الجودة، وتجنب المشكلات التي قد تنجم عن انسداد الشبكات.

مياه الفيوم تنفذ لقاءات توعوية لممثلي 250 مدرسة ابتدائية

مياه الفيوم: تحليل 34600 عينة خلال نوفمبر الماضي لضمان سلامة ومأمونية الإنتاج

وتابع رئيس قطاع الصرف الصحي بشركة مياه الفيوم، أن  الأعمال الاستباقية ضرورية للحفاظ على البنية التحتية لقطاع الصرف الصحي، والحفاظ على دعم جهود الدولة في تطوير المرفق واستدامة وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم قطاع الصرف الصحى محطات الرفع محطات الرفع والمعالجة مياه الشرب والصرف الصحي مياه الفيوم

مواد متعلقة

أسبوع حافل باللقاءات والمشروعات، حصاد نشاط وزارة الإسكان خلال 7 أيام (فيديوجراف)

مياه الفيوم تشدد على ضرورة مراجعة مشروعات "حياة كريمة" وتلافي الملاحظات والمعوقات

حصاد نشاط وزارة الإسكان خلال أسبوع (فيديوجراف)

الرئاسة في أسبوع.. السيسي يدلي بصوته في انتخابات النواب 2025.. يشهد اختبارات كشف الهيئة بالأكاديمية العسكرية المصرية.. يؤكد دعم مصر للبنان.. ويستقبل الوزير الأول للجزائر

حصاد نشاط وزارة الإسكان خلال أسبوع (فيديوجراف)

من “حدائق الفسطاط” إلى “زايد الجديدة”، نشاط وزارة الإسكان خلال أسبوع (فيديوجراف)

أبرزها إتاحة السداد الإلكتروني لعدادات المياه، نشاط وزارة الإسكان خلال أسبوع

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يتفقد أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة (صور)

أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025

وصول رمضان صبحي إلى جنايات الجيزة لسماع النطق بالحكم في قضية التزوير

نصائح هامة من الكهرباء بشأن الأكواد الموجودة على شاشة العدادات

الماء وصل للكوبري العلوي، انفجار ماسورة مياه بالتجمع الخامس (فيديو)

السقوط في بئر الغل والحسد!

وفاة الروائي محمد يوسف الغرباوي

اليمن: سنلجأ إلى إجراءات قانونية ضد الإمارات حال رفضها سحب قواتها

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء: إخراج الزكاة في صورة "بطاطين" جائز بشرط

هل الصيام في شهر رجب له فضل خاص؟ الأزهر للفتوى يوضح

الأزهر للفتوى: صلاة المسلم خلف الموقد جائزة والمدفأة الكهربائية لا تعد نارًا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads