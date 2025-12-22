محافظ الفيوم يوجه بإجراء تداخلات لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية

18 حجم الخط

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، في اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بإجراء عدد من التداخلات لتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة لبعض الحالات من الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وبالتنسيق مع الجمعيات الأهلية لتجهيز إحدى العرائس وسداد ديون إحدى الغارمات المسنات، وتوفير مشروعات تنموية وفرص عمل وتراخيص أكشاك للأولى بالرعاية، حضر اللقاء الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم.

تداخلات لتوفير الحماية الاجتماعية

كان محافظ الفيوم، وجه وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، بإجراء عدد من التداخلات لتوفيرالحماية الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير المساعدات المالية والعينية العاجلة لهم، مع بحث مدى إمكانية حصولهم على معاشات تكافل وكرامة.

كما وجه المحافظ، وكيل المديرية، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، لتوفير جهاز عروسة لإحدى الفتيات غير القادرات، وسداد ديون إحدى الغارمات من كبار السن، وتوفير العلاج اللازم لمريض أورام من الأولى بالرعاية، وسداد مبلغ التقنين المستحق على منزل لمريض أورام سرطانية من غير القادرين.

علاج علي نفقة الدولة

ووجه محافظ الفيوم، مدير مديرية الصحة، بفحص حالة مريضة تحتاج إلى عملية زرع قرنية، واتخاذ اللازم حيالها، وسرعة التعامل حيال شكوى أحد مرضى الغسيل الكلوي، وتوزيعه لأقرب وحدة غسيل كلوي من محل سكنه بمركز إطسا.

وكذلك وجه المحافظ، مدير فرع التأمين الصحي، بفحص الحالة الصحية لطالب بالمرحلة الثانوية يعاني من انسداد في الغدد، للوقوف على التدخلات المطلوبة للتعامل مع الحالة، وكذا دراسة شكوى أحد المرضى بشأن تضرره من اللجنة الطبية بعيادة عزة زيدان.

فرص عمل بالقطاع الخاص

ووجه محافظ الفيوم، مدير التشغيل بمديرية العمل، بتوفير فرص عمل لعدد من الشباب والفتيات وذوي الاحتياجات الخاصة، تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية.

كما وجه رئيس مركز ومدينة الفيوم، بسرعة إنهاء إجراءات ترخيص عدد من الأكشاك لبعض الحالات من الأولى بالرعاية، على أطراف المدينة، وسرعة التعامل مع شكوى عدد من أهالي منطقة المشتل بشأن وجود تراكمات للقمامة بجوار موقف الزاوية مما يجعل المنطقة بؤرة لانتشار الأمراض والروائح الكريهة، مشددًا على رفع تراكمات القمامة، اليوم، باستخدام معدات الحي.

مجلس مدينة الفيوم

كذلك وجه محافظ الفيوم، بالمعاينة على الطبيعة من مجلس مدينة الفيوم، والمتابعة الميدانية، لشكوى إحدى السيدات من قيام الجار بتغيير معلم إحدى الشقق السكنية وتحويلها إلى محال تجارية وعمل صبة خرسانية بتطليل أسفل البلكونة، مما يجعل شقتها عرضة للسرقة من اللصوص، وكذا فحص شكوى أحد المواطنين من وجود مقهى يتردد عليه المشتبه بهم ويسبب إزعاجًا للسكان.

كما وجه محافظ الفيوم مدير جهاز شئون البيئة، بالمعاينة على الطبيعة لشكوى عدد من أهالي عزبة الجبل بمركز طامية بشأن تضررهم من مجزر دواجن وأسماك ومصنع كوكر لتدوير المخلفات، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة حال ثبوت مخالفة الاشتراطات المطلوبة في عملية الصرف، وذلك لحين قيام هيئة التنمية الصناعية بمعاينة المجزر والكوكر على الطبيعة، بعد قيام الوحدة المحلية بإلغاء الرخصة لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية.

