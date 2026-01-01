الخميس 01 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مياه الفيوم: إدراج محطتي النزلة والشواشنة ضمن توسعات مشروعات الصرف الصحي

جولة بمحطات الصرف
جولة بمحطات الصرف الصحي، فيتو
18 حجم الخط

 قال المهندس وليد سعيد رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، إنه تم إدراج محطتي معالجة النزلة والشواشنة ضمن برنامج توسعات الصرف الصحي، الممول عن طريق بنك التنمية والإعمار الأوروبي المرحلة الثانية، جاء ذلك أثناء جولة تفقدية له بمحطات الصرف الصحي بمركز أبشواي.

خريطة جولة رئيس شركة مياه الفيوم

شملت جولة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، عددًا من مواقع العمل داخل مركزي أبشواي ويوسف الصديق، منها خمسة مواقع للاطمئنان على الحالة الفنية للمعدات والأجهزة داخل المحطات، ومتابعة سير العمل وانتظامه بين العاملين، ومدى الالتزام بأسس التشغيل السليم وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، بما يسهم في تحسين وتجويد مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما شملت الجولة تفقد أربع محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي العاملة بنظام برك الأكسدة بقرى النزلة، والشواشنة، والحامولي، وكحك، التابعة لمركز يوسف الصديق، بالإضافة إلى تفقد محطة رفع الصرف الصحي رقم (1) بمركز أبشواي.

مراقبة مستمرة للعمل داخل كل المحطات

 وأكد رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، على ضرورة المراقبة المستمرة لكافة مراحل المعالجة داخل المحطات، والتأكد من أن السيب النهائي مطابق للمواصفات القياسية، حفاظًا على الصحة العامة وجودة المياه التي يتم صرفها إلى بحيرة قارون.

مياه الفيوم: خطة لإعادة تأهيل وتطوير مراكز خدمة العملاء

مياه الفيوم تعيد تأهيل المعدات والسيارات القديمة ضمن خطة ترشيد النفقات

وشدد رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، على الالتزام الكامل بمعايير التشغيل الآمن والحفاظ على البيئة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم اشتراطات السلامة الخدمات المقدمة للمواطنين الشرب والصرف الصحى المرحلة الثانية توسعات الصرف الصحي رئيس شركة مياه الشرب والصرف محطة رفع الصرف الصحي

مواد متعلقة

مياه الفيوم تجري حصرا للأصول غير المستغلة بهدف استغلالها بشكل أمثل

مياه الفيوم تشدد على ضرورة مراجعة مشروعات "حياة كريمة" وتلافي الملاحظات والمعوقات

حصاد نشاط وزارة الإسكان خلال أسبوع (فيديوجراف)

كسر مفاجئ يتسبب في قطع مياه الشرب عن بعض مراكز وقرى الفيوم

حصاد نشاط وزارة الإسكان خلال أسبوع (فيديوجراف)

تحليل 35.8 ألف عينة مياه بمحطات الفيوم لضمان جودة الإنتاج

من “حدائق الفسطاط” إلى “زايد الجديدة”، نشاط وزارة الإسكان خلال أسبوع (فيديوجراف)

وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات الشرب والصرف ضمن مبادرة "حياة كريمة" بالفيوم والمنيا

الأكثر قراءة

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس

الروص والكب يواصلان الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس 1 يناير 2026

مواعيد مباريات ليفربول في شهر يناير 2026 (إنفوجراف)

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 للعاملين بالدولة

كريم عبد العزيز يهنئ جمهوره بالعام الجديد

إزالة 110 أكشاك غير مرخصة بشوارع العاصمة

حالة الطقس الآن، تكاثر للسحب الممطرة على هذه المناطق وأمطار خفيفة بالقاهرة

السجن المشدد لـ4 أصحاب شركات لاتهامهم بالتهرب الضريبي

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس

الروص والكب يواصلان الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس 1 يناير 2026

تعرف على أسعار الخردة في السوق المحلي اليوم الخميس

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري في البنوك الرئيسية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في شهر يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز المسح على الجورب والشراب في الوضوء؟..أمين الفتوى يجيب

تعرف على معنى "سبحا" في قوله تعالى "إن لك في النهار سبحا طويلا"

في يومها العالمي، الأزهر للفتوى يكشف عن 7 سلوكيات تعزز تماسك الأسرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads