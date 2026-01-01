مياه الفيوم: إدراج محطتي النزلة والشواشنة ضمن توسعات مشروعات الصرف الصحي

18 حجم الخط

قال المهندس وليد سعيد رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، إنه تم إدراج محطتي معالجة النزلة والشواشنة ضمن برنامج توسعات الصرف الصحي، الممول عن طريق بنك التنمية والإعمار الأوروبي المرحلة الثانية، جاء ذلك أثناء جولة تفقدية له بمحطات الصرف الصحي بمركز أبشواي.

خريطة جولة رئيس شركة مياه الفيوم

شملت جولة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، عددًا من مواقع العمل داخل مركزي أبشواي ويوسف الصديق، منها خمسة مواقع للاطمئنان على الحالة الفنية للمعدات والأجهزة داخل المحطات، ومتابعة سير العمل وانتظامه بين العاملين، ومدى الالتزام بأسس التشغيل السليم وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، بما يسهم في تحسين وتجويد مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما شملت الجولة تفقد أربع محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي العاملة بنظام برك الأكسدة بقرى النزلة، والشواشنة، والحامولي، وكحك، التابعة لمركز يوسف الصديق، بالإضافة إلى تفقد محطة رفع الصرف الصحي رقم (1) بمركز أبشواي.

مراقبة مستمرة للعمل داخل كل المحطات

وأكد رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، على ضرورة المراقبة المستمرة لكافة مراحل المعالجة داخل المحطات، والتأكد من أن السيب النهائي مطابق للمواصفات القياسية، حفاظًا على الصحة العامة وجودة المياه التي يتم صرفها إلى بحيرة قارون.

وشدد رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، على الالتزام الكامل بمعايير التشغيل الآمن والحفاظ على البيئة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.