هبوط طائرة تركية اضطراريا في برشلونة بعد تهديد بقنبلة على متنها

18 حجم الخط

أفادت إذاعة "كاتالونيا راديو" اليوم بأن طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية كانت في رحلة من إسطنبول إلى برشلونة هبطت اضطراريا في مطار إل-برات، بعد تهديد بوجود قنبلة على متنها.

إعلان حالة تأهب أمني في مطار إل-برات

وجاء في بيان الشركة: "هبطت طائرة الخطوط الجوية التركية اضطراريا في مطار إل-برات، وتم إعلان حالة تأهب أمني فور الهبوط".

الطائرة وُجهت إلى منطقة معزولة في المطار

وأشار البيان إلى أن الطائرة وُجهت إلى منطقة معزولة في المطار، وكان على متنها 148 راكبا وسبعة من أفراد الطاقم.

وباشرت فرق الأمن فحص الطائرة والمسافرين وخلصت إلى استبعاد وجود أي مواد متفجرة على متن الطائرة.

هبوط اضطراري لطائرة إماراتية في تايلاند، وإصابات طفيفة بين الركاب

وفي سياقًا منفصل ذكرت صحيفة “خاوسود” الآسيوية أن رحلة تابعة لشركة طيران الاتحاد الإماراتي واجهت اضطرابات جوية أثناء استعدادها للهبوط في مطار بمحافظة فوكيت التايلاندية، ما تسبب في إصابات عديدة.

وبحسب موقع التتبع “فلايت أوار”، فقد غادرت الرحلة، التي تم تحديدها باسم EY416، من أبو ظبي اليوم الأربعاء، ووصلت إلى فوكيت في الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت المحلي.

اضطرابات جوية شديدة فوق المجال الجوي

وذكرت صحيفة “خاوسود” لاحقًا أنه لم يتم العثور على أي من الركاب الـ 160 مصابين بجروح خطيرة خلال التقييم الأولي، وذلك نقلًا عن مونتشاي تانود، المدير العام لمطار فوكيت الدولي.

وفي عام 2024، واجهت رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية السنغافورية من لندن إلى سنغافورة اضطرابات جوية شديدة فوق المجال الجوي التايلاندي، ما أجبرها على الهبوط اضطراريًا في بانكوك.

أسفر الحادث عن مقتل شخص وإصابة العشرات من الركاب وأفراد الطاقم بجروح خطيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.