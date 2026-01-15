الخميس 15 يناير 2026
هبوط طائرة تركية اضطراريا في برشلونة بعد تهديد بقنبلة على متنها

هبوط طائرة تركية
هبوط طائرة تركية اضطراريا، فيتو
أفادت إذاعة "كاتالونيا راديو" اليوم بأن طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية كانت في رحلة من إسطنبول إلى برشلونة هبطت اضطراريا في مطار إل-برات، بعد تهديد بوجود قنبلة على متنها.

 إعلان حالة تأهب أمني في مطار إل-برات

وجاء في بيان الشركة: "هبطت طائرة الخطوط الجوية التركية اضطراريا في مطار إل-برات، وتم إعلان حالة تأهب أمني فور الهبوط".

الطائرة وُجهت إلى منطقة معزولة في المطار

وأشار البيان إلى أن الطائرة وُجهت إلى منطقة معزولة في المطار، وكان على متنها 148 راكبا وسبعة من أفراد الطاقم.

وباشرت فرق الأمن فحص الطائرة والمسافرين وخلصت إلى استبعاد وجود أي مواد متفجرة على متن الطائرة.

هبوط اضطراري لطائرة إماراتية في تايلاند، وإصابات طفيفة بين الركاب

وفي سياقًا منفصل ذكرت صحيفة “خاوسود” الآسيوية أن رحلة تابعة لشركة طيران الاتحاد الإماراتي واجهت اضطرابات جوية أثناء استعدادها للهبوط في مطار بمحافظة فوكيت التايلاندية، ما تسبب في إصابات عديدة.

وبحسب موقع التتبع “فلايت أوار”، فقد غادرت الرحلة، التي تم تحديدها باسم EY416، من أبو ظبي اليوم الأربعاء، ووصلت إلى فوكيت في الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت المحلي.

اضطرابات جوية شديدة فوق المجال الجوي 

وذكرت صحيفة “خاوسود” لاحقًا أنه لم يتم العثور على أي من الركاب الـ 160 مصابين بجروح خطيرة خلال التقييم الأولي، وذلك نقلًا عن مونتشاي تانود، المدير العام لمطار فوكيت الدولي.

وفي عام 2024، واجهت رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية السنغافورية من لندن إلى سنغافورة اضطرابات جوية شديدة فوق المجال الجوي التايلاندي، ما أجبرها على الهبوط اضطراريًا في بانكوك.

أسفر الحادث عن مقتل شخص وإصابة العشرات من الركاب وأفراد الطاقم بجروح خطيرة.

