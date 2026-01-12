الإثنين 12 يناير 2026
مياه الفيوم ترفع درجة الاستعداد لتقليل آثار السدة الشتوية

جولة رىيس شركة مياه
جولة رىيس شركة مياه الفيوم، فيتو
 وجّه المهندس وليد سعيد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع محطات مياه الشرب الرئيسية والروافع ومراكز الصيانة على مستوى المحافظة، واتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة لتقليل آثار السدة الشتوية وضمان إنتاج وتوفير وضخ المياه بكميات مناسبة تكفي احتياجات المواطنين.

جاهزية فرق التشغيل

وقال رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أن فرق التشغيل والصيانة تعمل على مدار الساعة للمتابعة اللحظية لمعدلات الإنتاج وقياس مستوى ضغوط المياه، وتنفيذ برامج الصيانة الوقائية، مع الجاهزية الكاملة للتدخل الفوري في حال حدوث أي أعطال طارئة، بما يضمن عدم تأثر الخدمة خلال فترة السدة الشتوية.

تنسيق بين الإدارات المختلفة

وشدد رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، على أهمية التنسيق المستمر بين جميع القطاعات المعنية، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، تنفيذًا لخطة الشركة الهادفة إلى رفع كفاءة التشغيل والحفاظ على جودة واستدامة خدمات مياه الشرب، كما تدفع الشركة بسيارات مياه الشرب النقية إلى المناطق التي تتأثر بأعمال السدة الشتوية، كإجراء احترازي يهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين وضمان وصول المياه النقية إليهم لحين انتظام الخدمة بشكل كامل.

مياه الفيوم تستعد لمواجهة أزمات السدة الشتوية

مياه الفيوم: تدعيم الشبكات بأطوال تصل إلى 20 كيلومتر خلال 2025

كان رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، قد تفقد جاهزية المحطات والروافع  والخزانات، للاطمئنان على كفاءة التشغيل واستمرار إنتاج المياه بكميات مناسبة تلبي احتياجات المواطنين طوال فترة السدة الشتوية، وشملت الجولة مركز صيانة طامية، ورافع وخزان هوارة عدلان باللاهون بمركز الفيوم، بالإضافة إلى رافع المظاطلي بمركز طامية.

