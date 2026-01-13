الثلاثاء 13 يناير 2026
محافظات

مياه الفيوم: تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة ورفع كفاءة منظومة المخازن

جولة رئيس شركة مياه
جولة رئيس شركة مياه الفيوم، فيتو
تفقد المهندس وليد سعيد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، مخازن الشركة ومخازن الخردة، والكهنة الرئيسية بالعزب، في إطار الحرص على تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة ورفع كفاءة منظومة المخازن.

حصر الخردة التي يمكن تدويرها

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الزيارة استهدفت الوقوف على الوضع الفعلي للمخازن، وحصر الخامات والمهمات والخردة، ودراسة سبل إعادة الاستفادة منها بالشكل الأمثل، إلى جانب وضع تصور متكامل لتطوير منظومة المخازن وربطها بنظام حديث يحقق إحكام الرقابة والمتابعة الدقيقة.

خطة تطوير المخازن

وأوضح رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أن خطة التطوير تشمل تحديث الأرصدة، وتنظيم المخازن، وربط جميع الأفرع ببرامج إلكترونية تتيح المتابعة اللحظية لحركة المخزون، بما يسهم في سرعة تلبية احتياجات مواقع العمل، وتقليل الفاقد، وترشيد النفقات، إلى جانب تنفيذ تندات ومظلات لحماية المخزونات من تأثير العوامل الجوية.

رفع كفاءة التشغيل

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أن تطوير منظومة المخازن يمثل محورًا مهمًا في رفع كفاءة التشغيل ودعم استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية والتنفيذ المرحلي للمنظومة الجديدة بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.

زراعة الفيوم تنظم ندوة عن ترشيد استهلاك مياه الري

مياه الفيوم ترفع درجة الاستعداد لتقليل آثار السدة الشتوية

كانت قد أعلنت  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع محطات مياه الشرب الرئيسيه والروافع ومراكز الصيانة على مستوى المحافظة، واتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة لتقليل آثار السدة الشتوية وضمان إنتاج وتوفير وضخ المياه بكميات مناسبة تكفي احتياجات المواطنين.

