مياه الفيوم: تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة ورفع كفاءة منظومة المخازن

18 حجم الخط

تفقد المهندس وليد سعيد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، مخازن الشركة ومخازن الخردة، والكهنة الرئيسية بالعزب، في إطار الحرص على تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة ورفع كفاءة منظومة المخازن.

حصر الخردة التي يمكن تدويرها

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الزيارة استهدفت الوقوف على الوضع الفعلي للمخازن، وحصر الخامات والمهمات والخردة، ودراسة سبل إعادة الاستفادة منها بالشكل الأمثل، إلى جانب وضع تصور متكامل لتطوير منظومة المخازن وربطها بنظام حديث يحقق إحكام الرقابة والمتابعة الدقيقة.

خطة تطوير المخازن

وأوضح رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أن خطة التطوير تشمل تحديث الأرصدة، وتنظيم المخازن، وربط جميع الأفرع ببرامج إلكترونية تتيح المتابعة اللحظية لحركة المخزون، بما يسهم في سرعة تلبية احتياجات مواقع العمل، وتقليل الفاقد، وترشيد النفقات، إلى جانب تنفيذ تندات ومظلات لحماية المخزونات من تأثير العوامل الجوية.

رفع كفاءة التشغيل

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أن تطوير منظومة المخازن يمثل محورًا مهمًا في رفع كفاءة التشغيل ودعم استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية والتنفيذ المرحلي للمنظومة الجديدة بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.

كانت قد أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع محطات مياه الشرب الرئيسيه والروافع ومراكز الصيانة على مستوى المحافظة، واتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة لتقليل آثار السدة الشتوية وضمان إنتاج وتوفير وضخ المياه بكميات مناسبة تكفي احتياجات المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.