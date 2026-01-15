بعد هزيمة منتخب مصر أمام السنغال، ساويرس يعلق على أداء إمام عاشور في المباراة

18 حجم الخط

مباراة مصر والسنغال، علق رجل الأعمال نجيب ساويرس على أداء لاعب المنتخب إمام عاشور في مباراة مصر والسنغال بنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، وذلك في مباراة أمس، التي أسفرت عن فوز منتخب السنغال على منتخب مصر بهدف دون رد.

ساويرس يعلق على أداء إمام عاشور في مباراة السنغال

وقال رجل الأعمال نجيب ساويرس، عبر حسابه بمنصة "أكس"، عن أداء إمام عاشور في مباراة مصر والسنغال: "إمام عاشور لعب برجولة وحماس وطاقة عالية!"

وجاء تعليق مهندس نجيب ساويرس ردًا على انتقاد إحدى المتابعات لبعض لاعبي ومدرب منتخب مصر، حيث فقالت: " حقائق للتاريخ.. ترزيجيه أكذوبة.. حسام غير أنه مدرب على ما تفرج ومثير للمشاكل، خروج فتوح سقطة أدت إلى تدمير الجبهة اليسرى.. نتيجة مستحقة يتحملها المدرب ذو الفكر القديم.. حسام عبد المجيد نجم المباراة.. مصطفى محمد محترف صاحب عقلية وسلوك منضبط واحترافى مشرف.. الوحيد اللى صعبان عليا هو صلاح اللى لعب ٥ نسخ ولم يحقق البطولة بسبب المنظومة المنحازة على حساب المصلحة العامة...".

وكان رجل الأعمال نجيب ساويرس قد عبر عن حزنه فور انتهاء مباراة مصر والسنغال، فقال: " شوطة واحدة بس على مرمى السنغال في ٩٠ دقيقة".

موعد خوض مصر مباراة تحديد المركز الثالث بالأمم الإفريقية

الجدير بالذكر أن منتخب مصر خسر أمام السنغال بهدف مقابل لا شيء، فى المباراة التى أقيمت، أمس الأربعاء، فى نصف نهائى أمم أفريقيا 2025، وسجل هدف السنغال ساديو ماني.

جاءت بداية المباراة قوية وسريعة وخاصة من جانب منتخب السنغال، الذى لجأ للضغط على لاعبى منتخب مصر لرغبته في تسجيل هدف مبكر، وحصل حسام عبد المجيد على بطاقة صفراء فى الدقيقة 6.

ومع بداية الشوط الثانى، أجرى حسام حسن تغييرًا بنزول محمود تريزيجيه بدلًا من أحمد فتوح، فى مركز الظهير الأيسر وواصل منتخب السنغال الاستحواذ على الكرة مع بداية الشوط الثانى.

وسجل ساديو مانى الهدف الأول للسنغال من تسديدة أرضية استقرت في شباك محمد الشناوى، وأجرى حسام حسن تغييرًا جديدا بنزول زيزو بدلًا من رامى ربيعة قبل أن يدفع بمصطفى محمد بدلًا من إمام عاشور.

يذكر أن منتخب مصر يخوض مباراة تحديد المركز الثالث يوم السبت المقبل، أمام المنتخب النيجيري.

