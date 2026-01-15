طريقة عمل المكرونة البولونيز فى خطوات بسيطة

18 حجم الخط

طريقة عمل المكرونة البولونيز، المكرونة البولونيز من أشهر الأطباق الإيطالية التي انتشرت في جميع أنحاء العالم، لما تتميز به من مذاق غني وقيمة غذائية عالية.

وتعتمد هذه الوصفة على صلصة اللحم المفروم والطماطم مع التوابل والأعشاب الإيطالية، ويمكن تقديمها كوجبة رئيسية مشبعة للكبار والصغار.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل المكرونة البولونيز.

مكونات عمل المكرونة البولونيز:-

½ كيلو مكرونة سباجيتي أو فيتوتشيني

ماء مغلي

ملعقة كبيرة ملح

ملعقة زيت

مكونات صلصة البولونيز

½ كيلو لحم مفروم

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زيت نباتي

بصلة كبيرة مفرومة ناعم

2 فص ثوم مفروم

جزرة مبشورة اختياري

عود كرفس مفروم ناعم اختياري

2 كوب عصير طماطم

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

½ ملعقة صغيرة سكر لتعديل حموضة الطماطم

ملح حسب الذوق

فلفل أسود

½ ملعقة صغيرة بابريكا

½ ملعقة صغيرة زعتر أو ريحان مجفف

ورقة لورا اختياري

للتقديم

جبنة بارميزان أو رومي مبشورة

بقدونس مفروم للتزيين

طريقة عمل المكرونة البولونيز

طريقة عمل المكرونة البولونيز:-

في قدر كبير، ضعي ماء مغلي مع الملح والزيت.

أضيفي المكرونة واتركيها تسلق حتى تصبح ناضجة مع الاحتفاظ بقوامها.

صفي المكرونة واتركيها جانبا.

في طاسة عميقة، سخني الزيت على نار متوسطة.

أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل ويصبح شفاف.

أضيفي الثوم وقلبيه ثواني حتى تفوح رائحته.

أضيفي الجزر والكرفس وقلبي جيدا.

ضعي اللحم المفروم وقلبيه حتى يتغير لونه تماما.

أضيفي عصير الطماطم وصلصة الطماطم وقلبي.

تبلي بالملح، والفلفل الأسود، والبابريكا، والزعتر، والسكر.

أضيفي ورقة اللورا واتركي الصلصة على نار هادئة لمدة 30 أو 40 دقيقة حتى تتكثف وتتشرب النكهات.

أضيفي المكرونة المسلوقة إلى الصلصة وقلبي جيدا حتى تتغلف بالكامل.

اتركيها على النار دقيقتين فقط لتتشرب المكرونة النكهة.

تقدم المكرونة البولونيز ساخنة.

يرش الوجه بالجبنة المبشورة والبقدونس.

يمكن تقديمها مع خبز الثوم أو سلطة خضراء.

لنجاح المكرونة البولونيز، يفضل استخدام اللحم البقري قليل الدهن.

الطهي البطيء على نار هادئة يعطي الصلصة نكهة أعمق.

يمكن إضافة ملعقة زبدة في النهاية لمذاق أغنى.

يمكن استبدال اللحم بالفراخ المفرومة أو العدس لنسخة صحية.

