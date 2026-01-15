الخميس 15 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

طريقة عمل المكرونة البولونيز فى خطوات بسيطة

المكرونة البولونيز
المكرونة البولونيز
18 حجم الخط

طريقة عمل المكرونة البولونيز، المكرونة البولونيز من أشهر الأطباق الإيطالية التي انتشرت في جميع أنحاء العالم، لما تتميز به من مذاق غني وقيمة غذائية عالية.

وتعتمد هذه الوصفة على صلصة اللحم المفروم والطماطم مع التوابل والأعشاب الإيطالية، ويمكن تقديمها كوجبة رئيسية مشبعة للكبار والصغار.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل المكرونة البولونيز.

مكونات عمل المكرونة البولونيز:-

½ كيلو مكرونة سباجيتي أو فيتوتشيني

ماء مغلي

ملعقة كبيرة ملح

ملعقة زيت

مكونات صلصة البولونيز

½ كيلو لحم مفروم

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زيت نباتي

بصلة كبيرة مفرومة ناعم

2 فص ثوم مفروم

جزرة مبشورة اختياري

عود كرفس مفروم ناعم اختياري

2 كوب عصير طماطم

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

½ ملعقة صغيرة سكر لتعديل حموضة الطماطم

ملح حسب الذوق

فلفل أسود

½ ملعقة صغيرة بابريكا

½ ملعقة صغيرة زعتر أو ريحان مجفف

ورقة لورا اختياري

للتقديم

جبنة بارميزان أو رومي مبشورة

بقدونس مفروم للتزيين

طريقة عمل المكرونة البولونيز 
طريقة عمل المكرونة البولونيز 

طريقة عمل المكرونة البولونيز:-

  • في قدر كبير، ضعي ماء مغلي مع الملح والزيت.
  • أضيفي المكرونة واتركيها تسلق حتى تصبح ناضجة مع الاحتفاظ بقوامها.
  • صفي المكرونة واتركيها جانبا.
  • في طاسة عميقة، سخني الزيت على نار متوسطة.
  • أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل ويصبح شفاف.
  • أضيفي الثوم وقلبيه ثواني حتى تفوح رائحته.
  • أضيفي الجزر والكرفس وقلبي جيدا.
  • ضعي اللحم المفروم وقلبيه حتى يتغير لونه تماما.
  • أضيفي عصير الطماطم وصلصة الطماطم وقلبي.
  • تبلي بالملح، والفلفل الأسود، والبابريكا، والزعتر، والسكر.
  • أضيفي ورقة اللورا واتركي الصلصة على نار هادئة لمدة 30 أو 40 دقيقة حتى تتكثف وتتشرب النكهات.
  • أضيفي المكرونة المسلوقة إلى الصلصة وقلبي جيدا حتى تتغلف بالكامل.
  • اتركيها على النار دقيقتين فقط لتتشرب المكرونة النكهة.
  • تقدم المكرونة البولونيز ساخنة.
  • يرش الوجه بالجبنة المبشورة والبقدونس.
  • يمكن تقديمها مع خبز الثوم أو سلطة خضراء.
  • لنجاح المكرونة البولونيز، يفضل استخدام اللحم البقري قليل الدهن.
  • الطهي البطيء على نار هادئة يعطي الصلصة نكهة أعمق.
  • يمكن إضافة ملعقة زبدة في النهاية لمذاق أغنى.
  • يمكن استبدال اللحم بالفراخ المفرومة أو العدس لنسخة صحية.
txt

طريقة عمل المكرونة بكرات اللحم، لذيذة وسهلة التحضير

txt

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي وصوص الزبادي، وصفة صحية وخفيفة على المعدة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المكرونة المكرونة البولونيز طريقة عمل المكرونة البولونيز مكونات عمل المكرونة البولونيز اللحم المفروم الشيف نورهان القاضى

مواد متعلقة

طريقة عمل المكرونة بصوص البروكلي فى خطوات بسيطة

طريقة عمل المكرونة بالسجق في خطوات سريعة ومذاق لا يقاوم

طريقة عمل المكرونة بالوايت صوص والسجق

ads

الأكثر قراءة

مواعيد مباريات اليوم في كأس عاصمة مصر

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 15 يناير 2026

أسعار الحديد في سوق مواد البناء اليوم الخميس 15-1-2026

وزير العمل: دورات تدريبية مجانية لتأهيل 500 شاب للعمل في السياحة

التحفظ على مالك مطعم نشب به حريق في مصر الجديدة

هزة أرضية بقوة 4.1 تضرب منطقة البحر الميت

موعد مباراة الزمالك والمصري في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

أول تحرك من إدارة ريال مدريد ضد ألفارو أربيلوا بعد فضيحة كأس الملك

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار الأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الخميس

استقرار سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

أسعار الحديد في سوق مواد البناء اليوم الخميس 15-1-2026

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس، عيار 21 يصل إلى هذا المستوى

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السفر في المنام وعلاقته بالتغيير إلى الأفضل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 15 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 15 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية