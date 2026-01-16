18 حجم الخط

ترتيب الدوري الإيطالي، ابتعد إنتر ميلان بصدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد إنتهاء المباريات المؤجلة من الجولة الـ 16 من الكالتشيو.

ترتيب الدوري الإيطالي بعد انتهاء مؤجلات الجولة الـ 16

1- إنتر 46 نقطة

2- ميلان 43 نقطة

3- نابولي 40 نقطة

4- يوفنتوس 39 نقطة

5- روما 39 نقطة

6- كومو 34 نقطة

7- أتالانتا 31 نقطة

8- بولونيا 30 نقطة

9- لاتسيو 28 نقطة

10- أودينيزي 26 نقطة

11- ساسولو 23 نقطة

12- تورينو 23 نقطة

13- كريمونيزي 22 نقطة

14- بارما 22 نقطة

15- جنوى 19 نقطة

16- كالياري 19 نقطة

17- ليتشي 17 نقطة

18- فيورنتينا 14 نقطة

19- بيزا 13 نقطة

20- فيرونا 13 نقطة



وكانت المباريات المؤجلة من الجولة السادسة عشر من الدوري الإيطالي بسبب إقامة السوبر الإيطالي في السعودية شهدت فوز ميلان علي كومو 3-2، وبولونيا علي هيلاس فيرونا 3-2، والإنتر على ليتشي 1-0، وتعادل نابولي وبارما 0-0.

وكان فريق نابولي توج بلقب كأس السوبر الإيطالي في نسخته الـ(38)، بعد فوزه على منافسه بولونيا بنتيجة (2-0) في المباراة النهائية من البطولة التي أقيمت في المملكة للمرة السادسة شهر ديسمبر العام الماضي.

