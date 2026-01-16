الجمعة 16 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ترتيب الدوري الإيطالي بعد انتهاء مؤجلات الجولة الـ 16

إنتر ميلان، فيتو
إنتر ميلان، فيتو
18 حجم الخط

ترتيب الدوري الإيطالي، ابتعد إنتر ميلان بصدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد إنتهاء المباريات المؤجلة من الجولة الـ 16 من الكالتشيو.

 

ترتيب الدوري الإيطالي بعد انتهاء مؤجلات الجولة الـ 16 

1- إنتر 46 نقطة

2- ميلان 43 نقطة

3- نابولي 40 نقطة

4- يوفنتوس 39 نقطة

5- روما 39 نقطة

6- كومو 34 نقطة

7- أتالانتا 31 نقطة

8- بولونيا 30  نقطة

9- لاتسيو 28 نقطة

10- أودينيزي 26 نقطة

11- ساسولو 23 نقطة

12- تورينو 23 نقطة

13- كريمونيزي 22 نقطة

14- بارما 22 نقطة

15- جنوى 19 نقطة

16- كالياري 19 نقطة

17- ليتشي 17 نقطة

18- فيورنتينا 14 نقطة

19- بيزا 13 نقطة

20- فيرونا 13 نقطة 
 

جدول ترتيب الدوري الإيطالي

وكانت المباريات المؤجلة من الجولة السادسة عشر من الدوري الإيطالي بسبب إقامة السوبر الإيطالي في السعودية شهدت فوز ميلان علي كومو 3-2، وبولونيا علي هيلاس فيرونا 3-2، والإنتر على ليتشي 1-0، وتعادل نابولي وبارما 0-0.

 

 وكان فريق نابولي توج  بلقب كأس السوبر الإيطالي في نسخته الـ(38)، بعد فوزه على منافسه بولونيا بنتيجة (2-0) في المباراة النهائية من البطولة التي أقيمت في المملكة للمرة السادسة شهر ديسمبر العام الماضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جدول ترتيب الدوري الإيطالي ترتيب الدوري الايطالي إنتر ميلان الدوري الإيطالي ميلان نابولي يوفنتوس

مواد متعلقة

ميلان يقلب الطاولة أمام كومو في مؤجلات الدوري الإيطالي

إنتر ميلان يفوز على ليتشي بهدف ويحافظ على صدارة الدوري الإيطالي

التعادل يحسم مواجهة إنتر ميلان ونابولي في قمة الدوري الإيطالي

نابولي يتوج بكأس السوبر الإيطالي بعد الفوز على بولونيا بثنائية
ads

الأكثر قراءة

شديدة البرودة ورياح، حالة الطقس اليوم الجمعة 16 يناير 2026

الأعظم والأعرق على الإطلاق، ترامب يعلن تشكيل "مجلس السلام" في غزة

ميلان يقلب الطاولة أمام كومو في مؤجلات الدوري الإيطالي

آثارها الجانبية خطرة، هيئة الدواء تحذر من الأعشاب الطبيعية

أول تعليق من فليك على وداع ريال مدريد التاريخي لكأس إسبانيا

تعرف على الأسهم الأكثر هبوطًا بالبورصة المصرية بنهاية الأسبوع

زعيمة المعارضة الفنزويلية تمنح ترامب جائزة نوبل للسلام و"المعهد" يفسد الهدية بقرار نهائي (فيديو)

اليوم، آخر موعد للتسجيل الإلكتروني لشغل وظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم خلال التعاملات المسائية

آخر تطورات سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي بختام تعاملات اليوم

سعر الـ 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 16 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 16 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 16 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية