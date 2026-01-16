سرية جدا وخطرة، تسريبات جديدة في البنتاجون تهز واشنطن والبيت الأبيض يعترف (فيديو)

18 حجم الخط

كشف البيت الأبيض تفاصيل تسريب معلومات أمنية حساسة وصفت بأنها "سرية وخطرة"، عن طريق أحد المتعاقدين مع وزارة الحرب "البنتاجون" إلى إحدى الصحف الأمريكية.

وعقدت كارولين ليفيت السكرتيرة الصحفية والمتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض، مؤتمرًا صحفيًّا، للتعليق على القضية، مؤكدة صحة تلك التسريبات الأمنية.

وقالت ليفيت للصحفيين: "أقدم متعاقد مع البنتاجون على تسريب معلومات مصنفة بأنها سرية وخطرة جدًّا، بشكل غير قانوني، لمراسل صحيفة واشنطن بوست".

وأضافت: "لهذا السبب قام مكتب التحقيقات الفيدرالي بتفتيش منزل هذا المراسل - وهذا أمر صحيح... لن تتسامح الإدارة مع التسريبات التي تعرض أمننا القومي للخطر - نقطة".

.@PressSec: A contractor at the Pentagon chose to unlawfully leak classified and very serious information to this Washington Post reporter, hence why this reporter's home was looked into by the FBI — rightfully so... the administration is not going to tolerate leaks that put our… pic.twitter.com/MVP9pLSurM — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 15, 2026



وداهم عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) منزل مراسل صحيفة "واشنطن بوست"، هذا الأسبوع، في إطار التحقيق مع متعاقد حكومي متهم بتسريب معلومات سرية، بحسب المسؤولين.

وذكرت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي، في منشور على منصة "إكس"، أن العملاء فتشوا منزل صحفي يُزعم أنه "كان يحصل على معلومات سرية ومسربة بشكل غير قانوني من متعاقد مع البنتاجون وينشرها"، مضيفة أن المتعاقد قد أُلقي القبض عليه.

وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن المقصودة هي مراسلتها هانا ناتانسون، التي غطت كيف قامت إدارة الرئيس دونالد ترامب بتقليص وإعادة تشكيل القوى العاملة الفيدرالية بشكل كبير.

وكانت هانا ناتانسون في منزلها بولاية فرجينيا، الأربعاء، عندما داهم عملاء فيدراليون منزلها للتفتيش، وصادروا هاتفها وجهاز كمبيوتر خاص بالعمل وآخر شخصي وساعة "جارمن"، بحسب الصحيفة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها وزارة الحرب الأمريكية (الدفاع سابقًا) فضيحة تسريبات أمنية حساسة، حيث سبق أن كانت الوزارة مسرحًا لفضائح مماثلة في عهد الرئيس الحالي دونالد ترامب ووزيره بيت هيجسيث.

