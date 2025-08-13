طريقة عمل سلطة المكرونة، أكلة خفيفة وسريعة التحضير فى الطقس الحار

طريقة عمل سلطة المكرونة، سلطة المكرونة من الأطباق الباردة السهلة والخفيفة التي تصلح كوجبة غداء سريعة أو طبق جانبي على المائدة، وتتميز بأنها قابلة للتنوع في المكونات حسب الرغبة، كما أنها غنية بالقيمة الغذائية ومشبعة.

وطريقة عمل سلطة المكرونة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل، لإسعاد أفراد الأسرة، خاصة فى فصل الصيف.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل سلطة المكرونة.

مكونات عمل سلطة المكرونة:-

2 كوب مكرونة أشكال صغيرة مثل الفوسيلي أو البيني

1 كوب ذرة مسلوقة

1 كوب فلفل ألوان مقطع مكعبات

1 كوب خيار مقطع مكعبات صغيرة

1 كوب طماطم كرزية (شيري) مقطعة نصفين

½ كوب زيتون أسود أو أخضر شرائح

½ كوب جبن فيتا أو موتزاريلا مكعبات اختياري

رشة ملح وفلفل أسود حسب الذوق

للصوص

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 ملعقة كبيرة خل أبيض أو خل تفاح

1 ملعقة صغيرة خردل اختياري

1 ملعقة صغيرة عسل أو سكر

رشة زعتر مجفف أو ريحان

طريقة عمل سلطة المكرونة:-

ضعي المكرونة في ماء مغلي مع رشة ملح وملعقة زيت، واسلقيها حتى تنضج، ثم صفيها واشطفيها بالماء البارد حتى لا تلتصق.

قطعي جميع الخضروات الفلفل، الخيار، الطماطم، الزيتون، وضعيها في وعاء كبير.

في وعاء صغير، اخلطي زيت الزيتون مع عصير الليمون والخل والخردل والعسل والزعتر، ثم أضيفي الملح والفلفل وقلبي جيدا.

أضيفي المكرونة المسلوقة إلى الخضروات، ثم صبي الصوص فوقها وقلبي برفق حتى تتجانس المكونات.

زيني السلطة بمكعبات الجبن، وقدميها باردة بعد وضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة على الأقل.

يمكنك إضافة التونة أو قطع الدجاج المشوي لزيادة البروتين.



ولعمل المكرونة بالصلصة

مكونات عمل المكرونة بالصلصة:

½ كيلو مكرونة أي نوع تفضلينه

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي أو زيت زيتون

بصلة متوسطة مفرومة ناعم

فصوص ثوم مفروم

3 حبات طماطم كبيرة مفرومة أو معصورة

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

½ ملعقة صغيرة سكر لتوازن الحموضة

½ ملعقة صغيرة كمون أو بهارات مشكلة اختياري

ماء لسلق المكرونة

طريقة عمل المكرونة بالصلصة:

في قدر كبير، ضعي كمية من الماء مع رشة ملح وملعقة زيت، واتركيها حتى تغلي.

أضيفي المكرونة واتركيها حتى تنضج مع التحريك من حين لآخر (حوالي 8–10 دقائق).

صفي المكرونة من الماء واحتفظي بكوب من ماء السلق لاستخدامه لاحقا في الصلصة إذا لزم الأمر.

في مقلاة، سخني الزيت وأضيفي البصل المفروم، وقلبيه حتى يذبل ويصبح ذهبي اللون.

أضيفي الثوم المفروم وقلبيه لثواني حتى تظهر رائحته.

ضعي الطماطم المفرومة أو المعصورة واتركيها حتى تتسبك.

أضيفي معجون الطماطم، والملح، والفلفل، والكمون إذا رغبتى، ورشة السكر.

اتركي الصلصة على نار هادئة لمدة 10 دقائق حتى تتكثف، وإذا كانت سميكة جدا يمكنك إضافة قليل من ماء سلق

المكرونة.

أضيفي المكرونة المسلوقة إلى الصلصة وقلبي جيدا حتى تتغلف كل حبات المكرونة.

اتركيها على النار دقيقتين لتمتص النكهة.

قدمي المكرونة ساخنة مع رشة جبن مبشور، ويمكن تقديمها مع سلطة خضراء أو قطع دجاج أو لحم مشوي.

