في خطوات بسيطة، طريقة عمل المكرونة بصوص البيستو

طريقة عمل المكرونة بصوص البيستو، المكرونة بصوص البيستو من الأكلات الإيطالية الشهيرة التي تتميز بمذاقها الغني ونكهتها المميزة، وهي وصفة بسيطة وسريعة التحضير لكنها في الوقت نفسه راقية وتناسب العزائم أو حتى الوجبات اليومية.

وطريقة عمل المكرونة بصوص البيستو، سهلة وبسيطة وسريعة التحضير، وصوص البيستو يحضر من الريحان الطازج، والصنوبر، وزيت الزيتون، والثوم، وجبن البارميزان.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل المكرونة بصوص البيستو.

مكونات عمل المكرونة بصوص البيستو:

500 جرام مكرونة سباجيتي أو بيني أو فيتوتشيني حسب الرغبة

ملعقة صغيرة ملح لسلق المكرونة

ملعقة كبيرة زيت زيتون

لصوص البيستو الكلاسيكي

2 كوب أوراق ريحان طازجة ومغسولة جيدا

½ كوب صنوبر محمص يمكن استبداله بعين الجمل أو اللوز في حال عدم توافره

½ كوب جبن بارميزان مبشور

2 فص ثوم

½ كوب زيت زيتون بكر ممتاز

رشة ملح وفلفل أسود

طريقة عمل المكرونة بصوص البيستو

في قدر كبير، اغلي كمية مناسبة من الماء مع الملح وزيت الزيتون.

أضيفي المكرونة واتركيها تسلق حتى تنضج نصف سواء، بحيث تظل متماسكة قليلا.

صفيها من الماء مع الاحتفاظ بكوب من ماء السلق لاستخدامه لاحقا في تعديل قوام الصوص.

في الكبة، ضعي أوراق الريحان مع الصنوبر والثوم والجبن.

ابدئي بالخلط تدريجيا، ثم أضيفي زيت الزيتون على شكل خيط رفيع أثناء التشغيل حتى يتكون معجون ناعم متماسك.

تبلي بالملح والفلفل حسب الرغبة.

في مقلاة كبيرة على نار هادئة، ضعي القليل من صوص البيستو مع ملعقة من ماء سلق المكرونة لتخفيفه قليلا.

أضيفي المكرونة المسلوقة وقلبيها جيدا حتى تتغلف بالصوص تماما.

يمكنك إضافة المزيد من ماء السلق أو زيت الزيتون حسب القوام المرغوب.

يمكن تزيين الطبق بقطع من صدور الدجاج المشوي أو الجمبري المقلي بزيت الزيتون والثوم لإضافة قيمة غذائية وبروتين.

رشي المزيد من جبن البارميزان المبشور على الوجه لمذاق أغنى.

أضيفي بعض أنصاف الطماطم الشيري لتعطي لون جميل وحموضة خفيفة توازن نكهة البيستو.

حبات من الصنوبر المحمص على الوجه تعطي قرمشة لذيذة.

يمكن تقديمها مع خبز بالثوم أو سلطة خضراء خفيفة.

ولنجاح الوصفة، يجب استخدام الريحان الطازج لأنه يعطي أفضل طعم ورائحة، بينما المجفف لا يصلح لصوص البيستو.

زيت الزيتون البكر الممتاز هو المكون الأساسي الذي يمنح البيستو نكهته المميزة، فلا يستبدل بأنواع أخرى.

لتحضير كمية أكبر من الصوص، يمكنك حفظه في برطمان زجاجي مغطى بطبقة زيت زيتون في الثلاجة لمدة أسبوع.

يمكن تجميد صوص البيستو في قوالب ثلج صغيرة، واستخدامه لاحقًا عند الحاجة.

القيمة الغذائية لصوص البيستو

يحتوي الريحان على مضادات أكسدة قوية تساعد على تقوية المناعة.

الصنوبر غني بالدهون الصحية والأحماض الأمينية المفيدة للقلب.

زيت الزيتون مصدر ممتاز للدهون الأحادية غير المشبعة التي تحافظ على صحة الشرايين.

جبن البارميزان يضيف البروتين والكالسيوم المهمين للعظام.

