قيمة رمزية كبيرة والآلاف يتهافتون لامتلاكها، تفاصيل بيع سيارة الشيخ الشعراوي (صور)

سيارة الشيخ الشعراوي، كشف إعلان بيع سيارة الشيخ محمد متولي الشعراوي بأحد معارض السيارات، عن حجم المحبة والتقدير اللذين يحظى بهما الإمام الراحل رغم مرور سنوات على رحيله.

عرض سيارة الشيخ الشعراوي للبيع

فبمجرد أن أقدم أحد معارض السيارات بالمنوفية على عرض السيارة الخاصة بالشعراوي للبيع، تهافتت آلاف الاتصالات الهاتفية من مصر وخارج مصر راغبين في اقتناء السيارة، لما تحمله من قيمة رمزية وتاريخية كبيرة.

وقصة عرض بيع سيارة الشيخ الشعراوي يرويها كريم صبيحة، مالك أحد معارض السيارات، الذي قام بالإعلان عن بيع السيارة، حيث قال، إنه اشترى السيارة من أحد الأشخاص المقيمين بمسقط رأس الراحل في محافظة الدقهلية.

وأوضح أن السيارة كانت بحالة جيدة ومعها الرخصة القديمة التي تحمل اسم الشعراوي، وهو ما أكد له صحتها وقيمتها التاريخية.

قطعة رمزية من تاريخه

وأضاف بحسب “العربية.نت”، أن السيارة ظلت لدى مالكها السابق لفترة طويلة باعتبارها مقتنى شخصيًّا ذا طابع خاص، قبل أن يعرضها للبيع، مؤكدًا أنه قرر إعادة طرحها في السوق ليس بهدف المتاجرة باسم الراحل، وإنما لإتاحة الفرصة أمام محبيه لاقتناء قطعة رمزية من تاريخه.

موديل سيارة الشيخ الشعراوي

وأشار إلى أنه منذ إعلان بيع السيارة تلقى آلاف الاتصالات من داخل مصر وخارجها، من أشخاص أعربوا عن رغبتهم في شراء السيارة والاحتفاظ بها داخل متاحف أو معارض خاصة، تقديرًا لمكانة الشيخ الشعراوي.

وأوضح أن السيارة موديل عام 1989، لافتا إلى أن الإقبال الكبير لم يتوقف حتى الآن رغم إعلان السعر، ما يعكس القيمة المعنوية الكبيرة التي تمثلها السيارة لدى محبي الراحل.

سعر بيع سيارة الشيخ الشعراوي

وأشار إلى أن السيارة معروضة للبيع بسعر يتراوح بين 575 ألف جنيه و600 ألف جنيه، لافتًا إلى وجود إقبال كبير على شرائها منذ طرحها للبيع، خاصة من هواة اقتناء السيارات الكلاسيكية، مؤكدًا أن الترخيص لا يزال باسم الشيخ عبد الرحيم، نجل الشيخ الشعراوي.

