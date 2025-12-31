طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي وصوص الزبادي، وصفة صحية وخفيفة على المعدة

18 حجم الخط

مكرونة بالخضار المشوي وصوص الزبادي، المكرونة من أكثر الأكلات المحببة لدى الكبار والصغار، لكن الكثير من النساء يبحثن عن طرق جديدة لتقديمها بشكل صحي ومتوازن بعيدًا عن الصوصات الدسمة.





وتعد طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي وصوص الزبادي خيار مثالي يجمع بين الطعم الشهي والفوائد الغذائية، خاصة لمن يتبعن نظامًا صحيًّا أو يرغبن في وجبة خفيفة ومشبعة في الوقت نفسه.

هذه الوصفة تعتمد على خضار موسمية مشوية في الفرن، ما يحافظ على قيمتها الغذائية ويمنحها نكهة مميزة، مع صوص زبادي منعش يضيف توازنًا رائعًا للطبق.



فوائد اختيار الخضار المشوي مع المكرونة

الخضار المشوي مثل الكوسة، الفلفل الرومي، الباذنجان، والجزر يحتوي على نسبة عالية من الألياف، الفيتامينات، ومضادات الأكسدة. الشوي بدل القلي يقلل من السعرات الحرارية ويمنح الخضار طعمًا مركزًا دون الحاجة لكميات كبيرة من الدهون. وعند دمجها مع المكرونة، نحصل على وجبة متكاملة تمد الجسم بالطاقة دون إرهاق الجهاز الهضمي.



أما الزبادي، فهو مصدر ممتاز للبروتين والكالسيوم والبروبيوتيك، ما يساعد على تحسين الهضم ودعم صحة الأمعاء، خاصة عند تناوله في صوص بارد أو دافئ دون غليان.



أولًا: مكونات مكرونة بالخضار المشوي

نصف كيلو مكرونة (بيني أو سباجيتي حسب الرغبة)

ثمرة كوسة مقطعة شرائح

ثمرة باذنجان مقطع مكعبات

فلفل رومي ألوان مقطع شرائح

جزرة مقطعة شرائح رفيعة

بصلة صغيرة مقطعة شرائح

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

رشة زعتر أو روزماري

رشة بابريكا أو ثوم بودرة (اختياري)



ثانيًا: مكونات صوص الزبادي

كوب زبادي طبيعي

2 ملعقة كبيرة طحينة (اختياري)

فص ثوم مهروس

عصير نصف ليمونة

ملعقة صغيرة زيت زيتون

ملح حسب الذوق

رشة نعناع ناشف أو شبت مفروم

مكونات المكرونة بالخضار المشوي وصوص الزبادي



طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي وصوص الزبادي



تحضير الخضار المشوي:

يُسخن الفرن على درجة حرارة 200 مئوية. تُرص الخضار المقطعة في صينية فرن، ويُضاف زيت الزيتون والملح والفلفل والبهارات، ثم تُقلب جيدًا حتى تتغلف بالتتبيلة. تدخل الصينية الفرن لمدة 25–30 دقيقة مع التقليب مرة واحدة حتى تصبح الخضار طرية ومشوية بلون ذهبي.



سلق المكرونة:

في قدر كبير، تُسلق المكرونة في ماء مغلي مملح حسب التعليمات المكتوبة على العبوة حتى تصل إلى مرحلة “أل دينتي”. تُصفى وتُترك جانبًا مع إضافة ملعقة صغيرة من زيت الزيتون لمنع الالتصاق.



تحضير صوص الزبادي:

في وعاء عميق، يُخلط الزبادي مع الطحينة (إن استُخدمت)، الثوم، عصير الليمون، زيت الزيتون، الملح والنعناع أو الشبت. يُقلب جيدًا حتى يصبح الصوص ناعمًا ومتجانسًا.



تجميع الطبق:

في وعاء كبير أو طاسة واسعة، تُخلط المكرونة مع الخضار المشوي برفق. يُضاف صوص الزبادي تدريجيًا مع التقليب حتى تتغطى المكرونة والخضار بالصوص دون إفراط.



نصائح للتقديم والتنوع



يمكن تقديم الطبق دافئًا أو في درجة حرارة الغرفة.

لإضافة بروتين، يمكن إضافة صدور دجاج مشوية أو مكعبات جبنة فيتا.

لمن يفضلن الطعم الحار، يمكن إضافة رشة شطة أو فلفل أحمر مجروش.

تُزين المكرونة ببعض أوراق الريحان أو البقدونس قبل التقديم.



وجبة مثالية لكل الأوقات



مكرونة بالخضار المشوي وصوص الزبادي ليست مجرد وصفة سهلة وسريعة، بل خيار ذكي للمرأة العصرية التي تبحث عن التوازن بين الصحة والطعم. تصلح كغداء خفيف، عشاء مشبع، أو حتى وجبة تُحضَّر مسبقًا لأيام العمل المزدحمة، لتمنحك إحساسًا بالشبع والطاقة دون ثقل أو ذنب غذائي.

