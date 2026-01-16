أول تعليق من فليك على وداع ريال مدريد التاريخي لكأس إسبانيا

18 حجم الخط

أعرب هانز فليك مدرب برشلونة عن سعادته بتأهل فريقه إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على راسينج سانتاندير بهدفين نظيفين.

وقال فليك في تصريحات نشرتها صحيفة "آس" الإسبانية: "مباراة صعبة، أجواء رائعة، الخصم لعب بشكل ممتاز، في النهاية النتيجة 2-0 وهذا هو المهم".

خروج ريال مدريد

وعلق فليك علي خروج ريال مدريد من كأس ملك إسبانيا: "بصفتي مدربًا بالطبع، كان على أن أرى ما حدث مع ريال مدريد ومع ذلك فإننا نركز فقط على أنفسنا".



وعن رأيه في فرق الدرجات الأدنى في كأس ملك إسبانيا: فأكد "الأهم شجاعتهم، ليس لديهم ما يخسرونه، بل ما يكسبونه وهذا واضح، من الممتع مشاهدتهم".

وأشاد فليك بحارس مرمى برشلونة خوان جارسيا: "تصدى لفرصة جيدة وخرج بشباك نظيفة مرة أخرى، وتمكنا من التأهل للدور القادم".

وتحدث فليك عن قراره بالدفع بجارسيا: "لعب مجددًا لأنه حارسنا الأساسي وكنا بحاجة له، سنرى ما سيحدث في مباراة الكأس القادمة، ربما نلعب بحارس آخر إذا كان متعبا ويحتاج للراحة".

وأكمل فليك: "قدمنا أداء جيدًا للغاية في مباراة كأس الملك وسعيد جدًّا لنصل للدور المقبل، وأنا سعيد جدًّا بفيرمين لوبيز ومشاركته كبديل".

وحول رأيه في راسينج سانتاندير، أجاب فليك: "هم فريق جيد جدًّا، فريق رائع، من المحتمل أن نواجههم الموسم المقبل في الليجا".

وحقق برشلونة 11 فوزًا متتاليًا بعد تغلبه على راسينج سانتاندير كثاني أفضل سلسلة انتصارات في تاريخ النادي.

