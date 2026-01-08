طريقة عمل المكرونة بكرات اللحم، لذيذة وسهلة التحضير

18 حجم الخط

طريقة عمل المكرونة بكرات اللحم، المكرونة بكرات اللحم من الأطباق الإيطالية الشهيرة التي انتشرت في مختلف المطابخ حول العالم، بفضل طعمها الغني وصلصتها اللذيذة وقوام كرات اللحم الطرية.

وطريقة عمل المكرونة بكرات اللحم، سهلة وبسيطة، وهي وجبة متكاملة تجمع بين الكربوهيدرات والبروتين وتناسب الغداء أو العشاء ويحبها الأطفال والكبار.

وتقدم الشيف إنجي علاء، طريقة عمل المكرونة بكرات اللحم.

مكونات عمل المكرونة بكرات اللحم:

نصف كيلو لحم مفروم

بصلة صغيرة مبشورة ومصفاة من الماء

2 فص ثوم مفروم

1 بيضة

3 ملاعق بقسماط ناعم أو شوفان مطحون

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملح حسب الرغبة

نصف ملعقة صغيرة بهارات لحم

ملعقة صغيرة بقدونس مفروم

مقادير الصلصة

2 ملعقة كبيرة زيت

بصلة مفرومة

3 فصوص ثوم مفروم

عصير 4 حبات طماطم أو كوب صلصة جاهزة

ملعقة كبيرة معجون طماطم

رشة سكر صغيرة لمعادلة الحموضة

ملح وفلفل

ملعقة صغيرة زعتر أو ريحان مجفف

500 جم مكرونة سباجيتي أو أي نوع تفضليه

ماء للسلق

ملعقة ملح

ملعقة زيت

طريقة عمل المكرونة بكرات اللحم

طريقة عمل المكرونة بكرات اللحم:-

في وعاء عميق ضعي اللحم المفروم والبصل والثوم والبيض والبقسماط.

أضيفي التوابل والملح والبقدونس.

اخلطي المكونات جيدا حتى تتجانس.

شكلي اللحم إلى كرات متوسطة الحجم.

اتركيها في الثلاجة 20 إلى 30 دقيقة لتتماسك أكثر.

سخني القليل من الزيت في مقلاة.

حمري الكرات من كل الجوانب حتى تكتسب لون ذهبي.

ارفعيها جانبا لا تحتاج إلى طهي كامل، ستكمل نضجها في الصلصة.

في نفس المقلاة أضيفي قليل من الزيت إذا لزم.

شوحي البصل حتى يذبل، وأضيفي الثوم وقلبيه ثواني حتى تظهر رائحته.

أضيفي عصير الطماطم ومعجون الطماطم ورشة السكر والبهارات.

اتركي الصلصة لتغلي وتتسبك 10 إلى 15 دقيقة.

ضعي كرات اللحم داخل الصلصة بهدوء.

اتركيها على نار هادئة 15 دقيقة حتى تنضج تماما وتمتص النكهة.

اغلي ماء مع ملح وزيت.

أضيفي المكرونة واتركيها حتى تنضج.

صفيها دون شطف للحفاظ على النشا الذي يساعد الصلصة على الالتصاق بها.

اخلطي المكرونة بالصلصة أو قدميها منفصلة.

ضعي كرات اللحم فوقها.

زيني بالجبن المبشور أو البقدونس.

لمذاق مميز لا تكثري من البقسماط حتى لا تصبح الكرات جافة.

تبريد الكرات قبل القلي يساعدها على الاحتفاظ بشكلها.

تحمير الكرات يضيف نكهة مدخنة لذيذة.

إضافة السكر للصلصة يوازن حموضة الطماطم.

السلق الزائد للمكرونة يجعلها طرية وغير شهية.

