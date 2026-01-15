منتخب مصر ينافس على برونزية أمم أفريقيا 2025.. مباراة مهمة أمام نيجيريا.. أرقام مقلقة في مواجهات النسور الخضر.. والتاريخ ينحاز للفراعنة في لقاءات المركز الثالث بالكان

18 حجم الخط

أمم أفريقيا، يسعى منتخب مصر بقيادة حسام حسن للحصول على برونزية بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويخوض المنتخب الوطني، مواجهة قوية أمام منتخب نيجيريا، لتحديد صاحب المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليًّا بالمغرب.

موعد مباراة مصر ونيجيريا

تقام مباراة مصر ونيجيريا يوم السبت المقبل، وتنطلق صافرتها في الـ6 مساء بتوقيت القاهرة.

تاريخ مواجهات مصر ونيجيريا في الكان

عدد المباريات: 9

فوز مصر: 2

فوز نيجيريا: 4

التعادل: 3

أهداف مصر: 13

أهداف نيجيريا: 12

نتائج المواجهات تفصيليا

غانا 1963

مصر (6) – (3) نيجيريا – دور المجموعات

إثيوبيا 1976

مصر (2) – (3) نيجيريا – الدور النهائي

نيجيريا 1980

مصر (0) – (1) نيجيريا – دور المجموعات

كوت ديفوار 1984

مصر (2) 7 – 8 (2) نيجيريا – نصف النهائي

المغرب 1988

مصر (0) – (0) نيجيريا – دور المجموعات

الجزائر 1990

مصر (0) – (1) نيجيريا – دور المجموعات

تونس 1994

مصر (0) – (0) نيجيريا – دور المجموعات

أنجولا 2010

مصر (3) – (1) نيجيريا – دور المجموعات

الكاميرون 2021

مصر (0) – (1) نيجيريا – دور المجموعات.

تاريخ مواجهات منتخب مصر في برونزية الكان

وخاض منتخب مصر مباراة تحديد المركز الثالث في خمس مناسبات سابقة، نجح خلالها في حصد المركز الثالث ثلاث مرات، مقابل خسارتين.

وكانت البداية في نسخة 1963، عندما حقق فوزًا عريضًا على إثيوبيا بثلاثة أهداف دون رد، قبل أن يواصل نتائجه الإيجابية في نسختي 1970 و1974 بالفوز على ساحل العاج والكونغو على الترتيب.

في المقابل، شهد عقد الثمانينيات لحظات صعبة للفراعنة في مباريات البرونزية، حيث خسر أمام منتخب المغرب في نسخة 1980 بهدفين دون رد، ثم تلقى خسارة أخرى أمام الجزائر بنتيجة 3-1 في نسخة 1984، وهي آخر مرة خاض فيها منتخب مصر مباراة تحديد المركز الثالث قبل النسخة الحالية.

وتعيد نسخة 2025 منتخب مصر إلى هذه المحطة بعد غياب دام أكثر من أربعة عقود.

وخسر المنتخب الوطني بهدف مقابل لا شيء أمام منتخب السنغال في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الدور قبل النهائي من كان 2025.

وعلى الجانب الآخر، تلقى منتخب نيجيريا هزيمة صعبة أمام المنتخب المغربي بنتيجة (4-2) بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الدور قبل النهائي من الكان، وانتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل بدون أهداف.

مصر تخسر أمام السنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

خسر منتخب مصر أمام نظيره السنغال، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب طنجة، ضمن الدور نصف نهائي ببطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة في المغرب.

وتأهل منتخب السنغال إلى المباراة النهائية لمواجهة منتخب المغرب.

منتخب المغرب يكسر عقدة تاريخية في الكان

فيما نجح منتخب المغرب في كسر عقدة تاريخية في كان 2025، من خلال التأهل إلى النهائي عبر ركلات الترجيح، بعد أن كانت سببا في خسارته في نسختين سابقتين.

وكان المنتخب المغربي قد خسر أمام الجزائر بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث بنسخة 1988، وسبق وأن خسر أيضا بنفس الطريقة أمام بنين في ثمن نهائي نسخة 2019.

كما يواصل منتخب المغرب رحلة البحث عن اللقب الثاني الذي طال انتظاره 50 عامًا، منذ عام 1976.

موعد مباراة المغرب والسنغال

ويخوض منتخب المغرب مواجهة قوية أمام منتخب السنغال في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم الأحد المقبل الموافق 18 يناير، وتنطلق صافرتها في الـ9 مساء بتوقيت القاهرة.

تصريحات حسام حسن بعد الخسارة أمام السنغال

وعلق حسام حسام المدير الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم على خسارة الفراعنة أمام السنغال في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا 2025.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إنه راضٍ عن أداء اللاعبين في البطولة ووجه لهم الشكر.

وأضاف: هناك فارق في الراحة 24 ساعة بين منتخبي مصر والسنغال قبل المباراة، و⁠لا توجد عدالة في فارق التوقيت بين المباريات، بسبب السفر وضيق الوقت.

وتابع حسام حسن: ⁠لا ألجأ للاعتذارات وأشكر اللاعبين، هناك بعض الأخطاء التحكيمية في المباراة ومن حقي المطالبة بها.

وأكمل حسام حسن: ⁠أتمنى تدخل فيفا في البطولات الكبرى مثل أمم أفريقيا لإضفاء مزيد من العدالة التحكيمية في البطولات الكبرى لتوفير تكافؤ فرص بين الفرق.

