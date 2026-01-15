اليوم، المقاولون العرب يواجه سيراميكا كليوباترا بكأس عاصمة مصر

الخميس 15 يناير 2026
يواجه فريق سيراميكا نظيره المقاولون العرب، اليوم الخميس على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من بطولة كأس عاصمة مصر.

وودع فريق سيراميكا البطولة رسميًا بعد نتائجه المخيبة للآمال، ليختتم مشواره في البطولة بشكل إيجابي.

موعد مباراة المقاولون العرب وسيراميكا كيلوباترا 

ومن المقرر أن تقام مباراة المقاولون العرب أمام سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الأخيرة لبطولة كأس عاصمة مصر.

يقع فريقا غزل المحلة وسيراميكا في المجموعة الأولى بكأس عاصمة مصر، والتي تضم: الأهلي - فاركو - طلائع الجيش - إنبي - المقاولون العرب.

ترتيب المجموعة الأولى 

في المجموعة الأولى، تصدر طلائع الجيش الترتيب برصيد 10 نقاط، يليه إنبي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على فاركو صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد، وجاء المقاولون العرب في المركز الرابع برصيد 8 نقاط، ثم غزل المحلة خامسًا بـ7 نقاط، بينما حل الأهلي سادسًا برصيد 6 نقاط، وتذيل سيراميكا المجموعة برصيد 3 نقاط.

يذكر أن كأس عاصمة مصر بدأت موسم 2021-2022 مع إنشاء رابطة الأندية المحترفة، وتقام في التوقفات الدولية بين أندية الدوري الممتاز، وفي المواسم الأربعة الماضية فاز مودرن سبورت بأول نسخة للبطولة، وفاز سيراميكا كليوباترا بالنسخ الثلاث التالية.

وهذا الموسم 2025-2026 تقام النسخة الخامسة بمشاركة واحد وعشرون ناديًا تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات، يصعد لدور الثمانية أول وثاني كل مجموعة مع أفضل فريقين بالمركز الثالث.

 

الجريدة الرسمية