أبرز المعلومات عن بابي ثياو مدرب السنغال قبل مواجهة مصر بأمم أفريقيا

يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، نظيره منتخب السنغال في الدور نصف النهائي في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة حاليا في المغرب.

أبرز المعلومات عن بالي ثياو

تولّى السنغالي بابي بونا ثياو المدير الفني لمنتخب السنغال، منصبه رسميًا في شهر ديسمبر من عام 2024.

ويخوض المدير الفني بابي ثياو النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في المغرب كمدرب أول للمنتخب السنغالي للمرة الأولى، وذلك بعد مسيرة ناجحة مع منتخب السنغال للمحليين، حيث قاده إلى التتويج بلقب بطولة أمم أفريقيا للمحليين لعام 2022.

بابي من مواليد 5 فبراير سنة 1981 يبلغ من العمر 45 عاما.

كان يلعب في مركز المهاجم بالسنغال مثل العميد حسام حسن المدير الفني لمنتخب الفراعنة، وهو العامل المشترك بينهما.

ولعب في أندية سانت إتيان وستراسبورج الفرنسي ولوزان ودينامو موسكو وميتز وديبورتيفو ألافيس كما لعب مع منتخب السنغال 16 مباراة سجل فيهم 5 أهداف.

وظهر ثياو مع منتخب السنغال في بطولة كأس العالم 2002 بكوريا واليابان. وتألق أسود التيرانجا في المونديال وتأهلوا ثاني المجموعة بعد الدنمارك وحققوا فوزا مفاجئا على فرنسا حامل اللقب بهدف بابا بوبا ديوب، وفي دور الستة عشر حققوا الفوز على السويد بهدفين مقابل هدف بعد وقت إضافي وصعدوا بهدف هنري كمارا.

القيمة التسويقية لمنتخب مصر والسنغال

وتشير الأرقام والإحصائيات إلى أن القيمة التسويقية للاعبي منتخب مصر تبلغ نحو 136.20 مليون يورو.

فيما تصل القيمة التسويقية لمنتخب السنغال إلى حوالي 405.90 مليون يورو، مستفيدًا من تواجد عدد كبير من لاعبيه في كبرى الدوريات الأوروبية، حيث يصل عدد المحترفين إلى 28 لاعبا منهم 24 لاعبا يلعبون في الدوريات العالمية الكبرى.

القيمة التسويقية لأغلى اللاعبين بمصر والسنغال

عمر مرموش، 65 مليون يورو

محمد صلاح، 30 مليون يورو.

إيليمان ندياي، (إيفرتون، السنغال)، 45 مليون يورو

نيكولاس جاكسون، (بايرن ميونخ، السنغال) 45 مليون

إسماعيلا سار، (كريستال بالاس، السنغال)، 45 مليون يورو.

باب ماتار سار، (توتنهام، السنغال)، 35 مليون يورو.

كان منتخب مصر تأهل لنصف النهائي بعد الفوز على منتخب كوت ديفوار حامل اللقب بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء الدور ربع النهائي السبت الماضي، في حين فاز منتخب السنغال على مالي 1-0 ليحجز مقعده في الدور نصف النهائي بأمم إفريقيا 2025 ويضرب موعدا مع الفراعنة.

موعد مباراة مصر والسنغال

وتقام مباراة منتخب مصر ضد السنغال، اليوم الأربعاء الموافق 14 يناير الجاري على ملعب طنجة الكبير، وتنطلق صافرتها في الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

وتنقل مباراة مصر والسنغال عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات بطولة أمم أفريقيا 2025.

وسوف يتم بث مباراة مصر والسنغال عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

