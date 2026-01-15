الخميس 15 يناير 2026
طاهر أبوزيد: السنغال منتخب أوروبي وصلاح كان محقا عندما تحدث عن المحترفين

طاهر أبوزيد، فيتو
أمم أفريقيا، قال طاهر أبوزيد وزير الرياضة الأسبق، إن منتخب مصر قدم أداء جيد خلال مشاركته في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في المغرب.

وأوضح “أبوزيد”، أن منتخب مصر كان مجبرا على طريقة اللعب التي ظهر عليها أمام السنغال بسبب الفوارق الفنية الكبيرة بين المنتخبين.

وتابع أبوزيد: “منتخب السنغال يمتلك قوة بدنية كبيرة ولاعبيه لديهم قدرات مهارية غير عادية، ويمكن تصنيفه على أنه منتخب أوروبي وليس أفريقي”.

وأكد “أبوزيد”، أن محمد صلاح كان محقا عندما تحدث عن قلة اللاعبين المحترفين في قائمة منتخب مصر، وتصريحاته ظهرت بقوة خلال مواجهة السنغال في الدور قبل النهائي.

وأكمل: “الضغط الذي نفذه منتخب السنغال أمام مصر أجبر لاعبي الفراعنة على ارتكاب أخطاء، وكانت هناك فوارق فنية وبدنية واضحة”.

وأردف: “هدف منتخب السنغال لا يسأل عنه الشناوي، وضغط أسود التيرانجا المستمر وضع المنتخب الوطني في مأزق بالمباراة”.

