لقب وحيد وتاريخ حافل لمنتخب السنغال قبل مواجهة مصر بأمم أفريقيا

يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، نظيره منتخب السنغال في الدور نصف النهائي في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة حاليا في المغرب.

تاريخ مواجهات منتخب السنغال بأمم أفريقيا

سجل منتخب السنغال حضوره في نهائيات أمم أفريقيا 17 مرة قبل النسخة الحالية، أولها في النسخة الخامسة عام 1965 في تونس، وآخرها في النسخة الرابعة والثلاثين التي أقيمت في كوت ديفوار قبل عامين.

حقق المنتخب الغرب أفريقي الشهير بـ "أسود التيرانجا" اللقب مرة واحدة في ظهوره رقم 16 في النسخة 33 بالكاميرون على حساب نظيره المصري بركلات الترجيح بعد أن خسر اللقب عام 2002 أمام منتخب الكاميرون بنفس الطريقة.

تأهل المنتخب السنغالي لنهائي نسخة 2019 في مصر وخسر أمام الجزائر (0 – 1) ’ علمًا بأنه حل رابعًا بين 4 منتخبات في مشاركته الأولى عام 1965 بعد خسارته أمام كوت ديفوار (0 – 1) وحقق نفس المركز في بطولتي 1990 بالجزائر و2006 في مصر بعد خسارتين أمام زامبيا ونيجيريا بالنتيجة ذاتها.

تأهل منتخب السنغال لربع النهائي خمس مرات أعوام 1992 ’ 1994 ’ 2000 ’ 2004 ’ 2017 ولثمن النهائي في نسخة 2023 ’، كما ودع البطولة من مرحلة المجموعات خمس مرات أيضًا في بطولات 1968 ’ 1986’ 2008 ’ 2012 ’ 2015.

71 مباراة خاضها منتخب السنغال في كأس الأمم الأفريقية، الأولى أمام منتخب تونس في الدور الأول بنسخة 1965 وخاض اللقاء رقم 71 في ختام ظهوره بالنسخة السابقة أمام منتخب كوت ديفوار في ثمن نهائي.

حقق منتخب السنغال 30 انتصارًا طوال مشاركاته السابقة في كأس الأمم الأفريقية، بدأها أمام منتخب إثيوبيا بنتيجة (5 – 1) في ثاني مبارياته في ظهوره الأول في النسخة الخامسة عام 1965 (2 – 1)، وحقق فوزه رقم 30 على غينيا (2 – 0) في ختام منافسات المجموعة الثالثة في النسخة رقم 34.

18 تعادلًا حققها منتخب السنغال في مشاركاته السابقة في نهائيات أمم أفريقيا، بدأها أمام منتخب تونس بنتيجة (0 – 0) في الدور الأول لنسخة 1965، فيما حقق تعادله الثامن عشر أمام منتخب كوت ديفوار (1 – 1) في ثمن نهائي نسخة 2023 قبل خسارته بركلات الترجيح.

23 خسارة تكبدها منتخب السنغال في مشاركاته السابقة في أمم أفريقيا أولها أمام منتخب كوت ديفوار (0 – 1) في مباراة المركز الثالث لنسخة 1965، وجاءت الخسارة رقم 23 أمام منتخب الجزائر (0 – 1) في نهائي نسخة 2019 على ملعب القاهرة الدولي.

87 هدفًا سجلها منتخب السنغال طوال تاريخه في (كان)، استهلها لويس كمارا في شباك الحارس الإثيوبي أبيبي جيتاتشو بعد مرور 3 دقائق فقط على انطلاق مباراة الطرفين في الدور الأول لنسخة 1965 ’ فيما وقع الحبيب ديالو على الهدف رقم 87 في مرمى الحارس الإيفواري يحيى فوفانا عند الدقيقة 4 من عمر مواجهة المنتخبين في ثمن نهائي بطولة 2023.

58 هدفًا استقبلتها شباك أبطال نسخة 2021 في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، افتتحها النجم الإثيوبي لوسيانو فاسالو في شباك الحارس توماني ديالو بعد 12 دقيقة من عمر مواجهة الدور الأول بنسخة 1965، وأحرز قائد منتخب كوت ديفوار فرانك كيسي الهدف رقم 58 في مرمى الحارس إدوارد ميندي من علامة الجزاء عند الدقيقة 86 من عمر لقاء المنتخبين في ثمن نهائي نسخة 2023.

أكبر عدد من الانتصارات لمنتخب السنغال في مشاركة واحدة وصل إلى 5 وحققه لأول مرة في نسخة 2019 ’ حيث تفوق على تنزانيا وكينيا في مرحلة المجموعات وأوغندا وبنين وتونس في ثمن وربع ونصف النهائي.

سجل منتخب السنغال 9 أهداف في ظهوره السادس عشر في كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون وهو أكبر عدد من الأهداف يحرزه في نسخة واحدة مناصفة مع النسخة الماضية ’ أما في نسخة 1994 فقد أحرز هدفين فقط وهو أقل عدد من الأهداف يحرزه في مشاركة واحدة.

أكبر عدد من الأهداف تستقبله شباك منتخب السنغال في نسخة واحدة فكان 8 أهداف وجاء في بطولة 2006 في وجود الحارسين توني سيلفا (7 أهداف في 5 مباريات) وبابا ضيوف (هدف واحد في مباراة واحدة) ’ أما أقل عدد من الأهداف تهتز به شباك "أسود التيرانجا" فكان هدفًا واحدًا فقط وتحقق خلال نسختي 1986 في مصر وتلقته شباك الحارس شيخ سيك و2002 بمالي في وجود الحارسين توني سيلفا وعمر ديالو.

أكبر فوز لمنتخب السنغال في أمم أفريقيا كان (5 – 1) على حساب نظيره الإثيوبي في ظهوره الأول بنسخة 1965’ أما أكبر خسارة فكانت (1 – 3) أمام منتخب أنجولا في مرحلة المجموعات بنسخة 2008 بغانا كما خسر بفارق هدفين أيضًا مرة واحدة أمام منتخب الجزائر (0 – 2) في نسخة 2015.

تساوى منتخب السنغال مع نظيره الإيفواري في الدور الأول لمنافسات النسخة الخامسة عشرة في مصر سنة 1986 في رصيد 4 نقاط (انتصارين وخسارة) وكذلك فارق الأهداف (+ 2) لكنه لم يتأهل لنصف النهائي بفارق الأهداف المسجلة حيث أحرز "أسود التيرانجا" ثلاثة أهداف وتلقت شباكهم هدف واحد مقابل 4 أهداف لمنتخب "الأفيال البرتقالية" وهدفين في شباكهم.

أخفق "أسود التيرانجا" في الفوز بلقب نسخة 2002 رغم أنهم لم يخسروا أي مباراة ’ حيث تصدروا المجموعة الرابعة في الدور الأول بفوزين على مصر وزامبيا وتعادل مع تونس ’ ثم أطاحوا بالثنائي الكونغو الديمقراطية ونيجيريا من ربع ونصف النهائي قبل الوصول للنهائي وخسارة الرهان أمام منتخب الكاميرون بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي.

موعد مباراة مصر والسنغال

وتقام مباراة منتخب مصر ضد السنغال، اليوم الأربعاء الموافق 14 يناير على ملعب طنجة الكبير، وتنطلق صافرتها في الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

وتنقل مباراة مصر والسنغال عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات بطولة أمم أفريقيا 2025.

وسوف يتم بث مباراة مصر والسنغال عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

