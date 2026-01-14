الأربعاء 14 يناير 2026
تفاصيل آخر مباراة بين منتخبي مصر والسنغال بأمم أفريقيا (فيديو)

يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، نظيره منتخب السنغال في الدور نصف النهائي في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة حاليا في المغرب. 

آخر مباراة بين منتخبي مصر والسنغال 

تمثل آخر مباراة لمنتخب مصر أمام السنغال ذكرى سيئة للمصريين، فقد كانت في نسخة كأس الأمم الأفريقية قبل الماضية بالكاميرون، حيث كانت  في المباراة النهائية لنسخة 2021 (التي أقيمت في فبراير 2022).

وتعتبر ليلة درامية حيث انتهت تلك المباراة بالتعادل السلبي (0-0) في الوقتين الأصلي والإضافي، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للسنغال بنتيجة (4-2).

شهدت المباراة تألق الحارس المصري محمد أبو جبل الذي تصدى لركلة جزاء من ساديو ماني في الدقائق الأولى، لكن ماني عاد ليسجل الركلة الحاسمة التي أعلنت تتويج السنغال بلقبها القاري الأول تاريخيًا، وسط حسرة محمد صلاح ورفاقه.

وفشل أحفاد الفراعنة وقتها في ترجمة صمودهم الدفاعي طوال 120 دقيقة إلى تتويج، مما أدى إلى خسارة اللقب في الأمتار الأخيرة.

وكان منتخب مصر تأهل لنصف النهائي بعد الفوز على منتخب كوت ديفوار حامل اللقب بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء الدور ربع النهائي السبت الماضي، في حين فاز منتخب السنغال على مالي 1-0 ليحجز مقعده في الدور نصف النهائي بأمم إفريقيا 2025 ويضرب موعدا مع الفراعنة.

موعد مباراة مصر والسنغال

وتقام مباراة منتخب مصر ضد السنغال، اليوم الأربعاء الموافق 14 يناير الجاري على ملعب طنجة الكبير، وتنطلق صافرتها في الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

وتنقل مباراة مصر والسنغال عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات بطولة أمم أفريقيا 2025.

وسوف يتم بث مباراة مصر والسنغال عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة منتخب مصر والسنغال 

وتنقل القناة الجزائرية الأرضية المباراة عبر القمر الصناعي نايل سات، كما يمكن مشاهدة اللقاء عبر القناة المغربية الرياضية الأرضية داخل المغرب، بالإضافة إلى القناة السنغالية الرسمية التي تتيح البث عبر الأقمار الأوروبية في بعض المناطق.

ترددات القنوات المفتوحة

يمكن استقبال القناة الجزائرية الأرضية على القمر نايل سات من خلال ضبط المعلومات الآتية:

التردد: 11680.
استقطاب: أفقي.
ومعدل ترميز: 27500.

كما يمكن متابعة المباراة عبر القناة المغربية الارضية 

تردد: 11157.
استقطاب: رأسي.
ومعدل ترميز: 27500.

جائزة ضخمة لمنتخب مصر 

وجاء فوز منتخب مصر على كوت ديفوار وتأهله لنصف نهائي بطولة أمم أفريقيا 2025، ليضمن له الحصول على جائزة مالية تقدم بـ2.5 مليون دولار، هي جائزة التواجد في الدور قبل النهائي.

