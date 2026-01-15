بيراميدز "آخر المجموعة" يصطدم ببتروجت "المتصدر" بكأس عاصمة مصر

18 حجم الخط

يواجه فريق بيراميدز نظيره بتروجت اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة السابعة والأخيرة من دور المجموعات من بطولة كأس عاصمة مصر.

وكان بيراميدز قد خسر في المباراة الماضية أمام وادي دجلة، برباعية دون رد، ضمن مباريات الجولة السادسة من كأس الرابطة.

ويقع بيراميدز في المجموعة الثانية من مجموعات كأس الرابطة رفقة أندية بتروجت والجونة ووادي دجلة والبنك الأهلي والإسماعيلي ومودرن سبورت.

ويحتل بيراميدز المركز السابع والأخير برصيد 3 نقاط، بينما بتروجيت في المركز الأول برصيد 12 نقطة.

موعد مباراة بيراميدز وبتروجت اليوم في كأس الرابطة

ويخوض بيراميدز مباراته أمام بتروجت، في تمام الساعة الخامسة عصر اليوم الخميس في إطار الجولة السابعة من دور المجموعات لكأس عاصمة مصر.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وبتروجيت في كأس الرابطة

من المقرر أن تذاع مباراة بيراميدز أمام بتروجت، على قناة أون سبورت 2، الناقل الحصري لبطولة كأس الرابطة المصرية.

ترتيب المجموعة الثانية من كأس عاصمة مصر

وشهدت المجموعة الثانية صدارة قوية لفريق بتروجت برصيد 12 نقطة، يليه الجونة في المركز الثاني بـ10 نقاط، ثم وادي دجلة ثالثًا بـ7 نقاط، وجاء البنك الأهلي رابعًا برصيد 7 نقاط أيضًا، بينما حل الإسماعيلي خامسًا برصيد 5 نقاط، متساويًا مع مودرن سبورت، في حين تذيل بيراميدز المجموعة برصيد 3 نقاط.

قائمة بيراميدز لمواجهة بتروجيت

فيما أعلن الجهاز الفني لفريق الشباب بنادي بيراميدز قائمة مباراة بتروجت في إطار مواجهات كأس عاصمة مصر.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: زياد برازيلي - زياد هيثم

خط الدفاع: حسن الدولي - مروان عصام - عبد الله بدير - يوسف فؤاد - أدهم نبيل - أحمد شد - عمر معلول - يوسف شيكا - زياد شاكر

خط الوسط: عمر عبد العظيم - يوسف علي - كريم هاني - علي حمودة - أحمد فكري - أحمد زهدي - يوسف ميشو - عمر طارق

خط الهجوم: محمد عطية - يحيى لطفي

