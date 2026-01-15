منتخب مصر يتوجه اليوم لكازابلانكا استعدادا لمواجهة نيجيريا على برونزية أمم أفريقيا

18 حجم الخط

أمم أفريقيا، تتوجه بعثة المنتخب الوطني بقيادة حسام حسن، إلى مدينة كازابلانكا، عصر اليوم الخميس، لمواجهة منتخب نيجيريا على برونزية بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في المغرب.

ويخوض المنتخب الوطني بقيادة حسام حسن المدير الفني، مواجهة قوية أمام منتخب نيجيريا، لتحديد صاحب المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليًّا بالمغرب.

موعد مباراة مصر ونيجيريا

تقام مباراة مصر ونيجيريا يوم السبت المقبل الموافق 17 يناير، وتنطلق صافرتها في الـ6 مساء بتوقيت القاهرة.

وخسر المنتخب الوطني بهدف مقابل لا شيء أمام منتخب السنغال في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، ضمن منافسات الدور قبل النهائي من كان 2025.

وعلى الجانب الآخر، تلقى منتخب نيجيريا هزيمة صعبة أمام المنتخب المغربي بنتيجة (4-2) بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الدور قبل النهائي من الكان، وانتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل بدون أهداف.

مصر تخسر أمام السنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

خسر منتخب مصر أمام نظيره السنغال، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب طنجة، ضمن الدور نصف نهائي ببطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة في المغرب.

وتأهل منتخب السنغال إلى المباراة النهائية لمواجهة منتخب المغرب.

تصريحات حسام حسن بعد الخسارة أمام السنغال

وعلق حسام حسام المدير الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم على خسارة الفراعنة أمام السنغال في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا 2025 .

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إنه راضٍ عن أداء اللاعبين في البطولة ووجه لهم الشكر.

وأضاف: هناك فارق في الراحة 24 ساعة بين منتخبي مصر والسنغال قبل المباراة، و⁠لا توجد عدالة في فارق التوقيت بين المباريات، بسبب السفر وضيق الوقت.

وتابع حسام حسن: ⁠لا ألجأ للاعتذارات وأشكر اللاعبين، هناك بعض الأخطاء التحكيمية في المباراة ومن حقي المطالبة بها.

وأكمل حسام حسن: ⁠أتمنى تدخل فيفا في البطولات الكبرى مثل أمم أفريقيا لإضفاء مزيد من العدالة التحكيمية في البطولات الكبرى لتوفير تكافؤ فرص بين الفرق.

