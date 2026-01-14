الأربعاء 14 يناير 2026
رياضة

وائل جمعة ينتقد محمد الشناوي ويحمله مسؤولية الهزيمة من السنغال

مصر والسنغال
أمم أفريقيا، انتقد صخرة الدفاع المصرية السابق، وائل جمعة، حارس مرمى المنتخب الوطني محمد الشناوي، محملًا إياه المسؤولية المباشرة عن هدف الخسارة أمام السنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

 

المقارنة مع الحضري

وفي استوديو تحليلي عقب المباراة، عقد جمعة مقارنة قاسية بين الجيل الحالي لـ منتخب مصر وجيل العصر الذهبي، قائلًا: "عندما كنا نلعب، كانت تصل لعصام الحضري ثلاث كرات بنفس جودة الهدف الذي سُجل في مرمى الشناوي اليوم، وكان يتعامل معها جميعًا وينقذ الشباك".

وانتقد "الصخرة" أداء محمد الشناوي في لقطة الهدف الوحيد الذي حسم اللقاء لصالح أسود التيرانجا، مشيرًا إلى أن الحارس لم يبذل الجهد الكافي لمنع الكرة، وأضاف: "لكي تتأهل للنهائي وتفوز في مباريات كبرى بهذا الحجم، لابد أن يكون معك حارس 'يشيلك' ويساعدك على ذلك، كان يجب على الشناوي على الأقل أن يظهر رد فعل تجاه كرة الهدف".

تأتي تصريحات جمعة في وقت تعيش فيه الجماهير المصرية حالة من الإحباط بعد الفشل في تخطي العقبة السنغالية للمرة الثالثة تواليًا في السنوات الأخيرة.

وخسر منتخب مصر أمام السنغال بهدف دون رد سجله ساديو ماني ليقود بلاده لللوصول للنهاءي.

 

