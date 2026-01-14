رغم تفوق أسود التيرانجا تسويقيًّا، مرموش الأغلى في الملعب بـ مباراة مصر والسنغال

18 حجم الخط

يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، نظيره منتخب السنغال في الدور نصف النهائي في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة حاليا في المغرب.

القيمة التسويقية لمنتخب مصر والسنغال

وتشير الأرقام والإحصائيات إلى أن القيمة التسويقية للاعبي منتخب مصر تبلغ نحو 136.20 مليون يورو.

فيما تصل القيمة التسويقية لمنتخب السنغال إلى حوالي 405.90 مليون يورو، مستفيدًا من تواجد عدد كبير من لاعبيه في كبرى الدوريات الأوروبية، حيث يصل عدد المحترفين إلى 28 لاعبا منهم 24 لاعبا يلعبون في الدوريات العالمية الكبرى.

القيمة التسويقية للأغلى اللاعبين بمصر والسنغال

عمر مرموش، 65 مليون يورو

محمد صلاح،، 30 مليون يورو.

إيليمان ندياي، (إيفرتون، السنغال)، 45 مليون يورو

نيكولاس جاكسون، (بايرن ميونخ، السنغال) 45 مليون

إسماعيلا سار، (كريستال بالاس، السنغال)، 45 مليون يورو.

باب ماتار سار، (توتنهام، السنغال)، 35 مليون يورو.

كان منتخب مصر تأهل لنصف النهائي بعد الفوز على منتخب كوت ديفوار حامل اللقب بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء الدور ربع النهائي السبت الماضي، في حين فاز منتخب السنغال على مالي 1-0 ليحجز مقعده في الدور نصف النهائي بأمم إفريقيا 2025 ويضرب موعدا مع الفراعنة.

موعد مباراة مصر والسنغال

وتقام مباراة منتخب مصر ضد السنغال، اليوم الأربعاء الموافق 14 يناير الجاري على ملعب طنجة الكبير، وتنطلق صافرتها في الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

وتنقل مباراة مصر والسنغال عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات بطولة أمم أفريقيا 2025.

وسوف يتم بث مباراة مصر والسنغال عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

