حسام حسن: السنغال ليست عقدة والفيديوهات المستفزة تحفزنا قبل اللقاء

أكد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن السنغال ليست عقدة للفراعنة فنحن أبطال أمم أفريقيا 7 مرات، ولا يوجد شيء اسمه عقدة في الكرة.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي المقام حاليا للحديث عن مواجهة السنغال: “لا أرد على الانتقادات ومعتاد دائما على الضغوطات وهذا أمر طبيعي”.

وشدد حسام حسن أن من يواجه منتخب مصر يلعب وهو خائف والفيديوهات المستفزة لنا تحفزنا قبل المباريات.

وتابع: “أفتخر بتاريخ مصر في الفوز بأمم أفريقيا بالتتويج 7 مرات، حصلت منهم على 3 كلاعب”.

وأكمل: أفريقيا تمتلك مواهب كبيرة لا تقل عن اللاعبين الأوروبين وعلى رأسهم صلاح في مصر وحكيمي في المغرب وماني في السنغال.

وأشار إلى أن المنافسة بين صلاح وماني منافسة رائعة والثنائي نموذج للكرة العربية والأفريقية.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لمواجهة منتخب السنغال في الدور نصف النهائي في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة حاليا في المغرب، بعد الفوز على حامل اللقب منتخب كوت ديفوار بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء الدور ربع النهائي.

موعد مباراة مصر والسنغال

وتقام مباراة منتخب مصر ضد السنغال، غدا الأربعاء الموافق 14 يناير الجاري على ملعب طنجة الكبير، وتنطلق صافرتها في الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

وتنقل مباراة مصر والسنغال عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات بطولة أمم أفريقيا 2025.

وسوف يتم بث مباراة مصر والسنغال عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

منتخب مصر، فيتو

ووصلت بعثة منتخب مصر مساء أمس الاثنين الي مدينة طنجة، التي سحتضن ملعبها مباراته أمام السنغال، في نصف نهائي أمم افريقيا 2025.

جائزة ضخمة لمنتخب مصر

وجاء فوز منتخب مصر على كوت ديفوار وتأهله لنصف نهائي بطولة أمم أفريقيا 2025، ليضمن له الحصول على جائزة مالية تقدم بـ2.5 مليون دولار، هي جائزة التواجد في الدور قبل النهائي.

منتخب السنغال، فيتو

حسام حسن مستمر مع الفراعنة في مونديال 2026

وجاء تأهل منتخب مصر للدور نصف النهائي ببطولة أمم إفريقيا 2025، ليضمن بقاء حسام حسن على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر في كأس العالم 2026، التي تقام في أمريكا وكندا والمكسك الصيف المقبل.

ووفقا للعقد المبرم بين اتحاد الكرة وحسام حسن، فإنه في حال نجح في قيادة الفراعنة للدور نصف النهائي ببطولة أمم أفريقيا الحالية في المغرب، سيستمر في منصبه مديرا فنيا لمنتخب مصر في كأس العالم 2026، أما في حال مغادرة الكان قبل هذا الدور يعتبر عقده مفسوخا تلقائيا.

